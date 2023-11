Fahrt zur Eröffnung der Adventsausstellung im Landratsamt

Zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung im Landratsamt in Ulm am Freitag, 1. Dezember, bieten die Landfrauen Laichingen eine Fahrt an. Gestaltet wird die Ausstellung in diesem Jahr von den Kreis-Landrauen Ulm unter dem Motto „Himmlisch schön ‐ Beschützer und Begleiter ‐ Schutzengel“. Anschließend ist noch der Besuch des Ulmer Weihnachtsmarkts geplant. Die Laichinger Landfrauen schließen sich den Landfrauen aus Suppingen an, um Anmeldung wird gebeten bis Montag, 27. November, bei Sieglinde Ahmann, Telefon 07333/9540740. Die Abfahrt mit dem Bus erfolgt um 9 Uhr an der Gartenstraße oder um 9.04 Uhr in Suppingen (Bushaltestelle am Rathaus). Der Zeitpunkt der Rückfahrt wird noch festgelegt.