Fachtagung für Milchviehhaltung am 1. Februar in Laichingen

Die Fachtagung für Milchviehhaltung findet am Donnerstag, 1. Februar, 10 Uhr, statt. Landwirtinnen und Landwirte sowie weitere Interessierte können an der Veranstaltung im Gasthaus „Rössle“ in Laichingen in Präsenz teilnehmen oder sich online dazuschalten. Fünf Referentinnen und Referenten geben Tipps und Einblicke in ein breites Themenspektrum von der Krisenvorsorge bis zur Arbeitserleichterung durch Digitalisierung. Die Landratsämter Alb-Donau-Kreis und Reutlingen, die Milchviehberatung Schwäbische Alb-Donau, der Verein für landwirtschaftliche Fachbildung Alb-Donau-Ulm, sowie der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen organisieren die Tagung. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist notwendig über den Link https://join.next.edudip.com/de/webinar/202407/1955424. Die Zugangsdaten gibt es nach Anmeldung per Mail.