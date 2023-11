Europakandidat besucht Laichinger Sozialdemokraten

Er ist gerade mal 40 Jahre alt, aber bereits seit einigen Jahren Professor für Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Technischen Hochschule Ulm (THU): Steffen Reik, Kandidat der SPD für die Europawahl im Wahlbezirk Süd-Württemberg und mit Platz 3 auf der Landesliste nominiert. Am vergangenen Mittwoch stellte sich Steffen Reik seinen Laichinger Genossen vor.

Reik erzählte aus seinem bisherigen Leben, berichtete über seine Lehrtätigkeit an der TU und nannte seine politischen Vorstellungen als überzeugter Europäer. „Wahnsinnig wichtig“ sei die Europäische Union als Stabilitätsanker der Demokratie in einer immer aggressiver und roher werdenden Gesellschaft.

„Ich trete an, weil ich Bock habe, etwas zu verändern“, sagte Reik und nannte Themen, für die er sich im Europäischen Parlament einsetzen wolle: natürlich für eine gerechte Wirtschaftspolitik und den sozialen Zusammenhalt. Aber auch auf den Feldern Gesundheit, Bildung, Klimaschutz, Migration und Digitalisierung kenne er sich aus, fügte er hinzu.

„Die Demokratie kann sich schleichend auflösen“

Zumindest seine Laichinger Genossinnen und Genossen konnte Steffen Reik überzeugen. „Ich hoffe, dass Du gewählt wirst“, so fasste Ali Charif Al Affi aus Machtolsheim die Meinungen der Anwesenden zusammen, aber dazu müsste die SPD bei Umfragen und Wahlen wieder zulegen. Deshalb wolle man im nächsten Jahr immer wieder mit einem Informationsstand auf dem Laichinger Marktplatz präsent sein, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Die Leute reden viel zu wenig miteinander“, meinte Steffen Reik und fügte hinzu, immer mehr Menschen tauschten sich auf „Twitter“, „Facebook“ und anderen „sozialen“ Medien aus und lebten in „eigenen Blasen“. Somit seien sie für die demokratischen Parteien kaum noch zu erreichen.

Deshalb komme er gern wieder nach Laichingen, um am SPD-Infostand Rede und Antwort zu stehen. „Und wenn wir nur zwei oder drei Menschen zum Nachdenken bringen, haben wir schon etwas erreicht.“ Große Sorge bereite ihm, dass in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das Prinzip Demokratie mehr und mehr ausgehöhlt und gar verächtlich gemacht würde. „Die Demokratie kann sich schleichend auflösen“, sagte Reik und verwies auf Vorgänge in der Weimarer Republik und in der Zeit des „Dritten Reichs“.