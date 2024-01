Eine „Fledermaus“ zur 500. „Stunde der Kammermusik“

100 begeisterte Gäste feiern das Jubiläum der beliebten Laichinger Sonntagsmatinée „Stunde der Kammermusik“ und bejubeln die Sopranistin Maria Rosendorfsky, den Bariton Emanuel Pichler und Alwina Meissner am Klavier.

Volker Hausen ist der Initiator der „Stunde der Kammermusik“. Er sagt: „Dieser Abend hat eine besondere Note und wir werden noch lange darüber sprechen.“ Womit er recht haben dürfte: Aufgrund eines Staus stehen die Künstler eine Stunde bei Schnee auf der Autobahn und schaffen es nicht pünktlich zum Konzert. Dieses wiederum fand vergangenen Sonntag ausnahmsweise am Abend statt. Einige Fans standen in gewohnter Weise schon am Vormittag vor der Tür des Alten Rathauses in Laichingen.

Dennoch: Das Konzert ist ausverkauft, der Saal im Alten Rathaus voll besetzt, aber die Künstler fehlen. Das Organisationsteam ist machtlos, aber unaufgeregt, dafür würdigt Ulrich Rößler stellvertretend für den abwesenden Bürgermeister die seit 30 Jahren bestehende „Stunde der Kammermusik“.

Künstler zum Anfassen

An diesem Abend ist es der 500. Auftritt von hochqualifizierten Künstlerinnen und Künstlern, die Hausen bis dahin nach Laichingen holte. Rössler lobt Qualität und Beständigkeit der weit über die Grenzen von Laichingen hinaus beliebten Sonntagsmatinée, zollt der damit verbundenen Arbeit auf ehrenamtlicher Basis Respekt und benennt ebenso den für die Stadt wertvollen kulturellen Akzent. Zur Anerkennung und Förderung weiterer Veranstaltungen überreicht Rößler einen Scheck und eilt zum nächsten Termin.

In der Zwischenzeit sind die Künstler eingetroffen, stürmen in den Saal, Emanuel Pichler als Bariton noch nicht gänzlich im Frack präsent, der Steinway-Flügel muss noch umgestellt und die Requisiten geprüft werden, dann begrüßt die zauberhaft aussehende Sopranistin Maria Rosendorfsky noch leicht atemlos das Publikum bevor sie verkündet, dass sie noch drei Minuten Zeit braucht.

Das ist live. Das sind Künstler zum Anfassen. Das ist die „Stunde der Kammermusik“, seit Gründung geprägt von Volker Hausen mit Unterstützung seines lebigen Teams wie Edith Grabner, Franz Heim, Elisabeth Wilke, Sigrun Seiboth-Mack, Rolf König, Carmen Nübling und Tatjana Bräkow-Killius.

Unterhaltsame Auszüge aus der „Fledermaus“

International bekannte Interpreten treten ebenso auf wie herausragende Musiker aus der Region und alle genießen samt Publikum den historischen Raum im Alten Rathaus mit dem vielgepriesenem Steinway-Flügel. 17 Konzerte finden jährlich statt, ein Stilmix aus Kammermusikwerken, gehobener Popularmusik, osteuropäischer Folklore, Jazz, Blues, Boogie und südamerikanischen Rhythmen, interpretiert von Instrumentalisten, Sängern, Solisten und Ensembles, die aus Freude zur Musik zu günstigen Bedingungen auftreten.

„Die 50. Stunde der Kammermusik fand mit Sängern des Ulmer Theaters statt. Fügen wir eine Null dazu, sind wir bei 500 und wieder ist das Ulmer Theater bei uns zu Gast“, so Hausen zum Auftakt eines dann temperamentvollen und komödiantischen Konzerts mit Auszügen aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß.

Wie man sich das vorstellen kann? Mitreißend, uneitel und beschwingt, übernahm die Pianistin Alwina Meissner den Orchesterpart. Ein Solo-Orchester, wie sie nach dem Konzert ihre Rolle lachend bekräftigte, in der sie auch die Handlung verschiedener Darsteller moderierte, die sich eigentlich bei der „Fledermaus“ auf der Bühne bewegen. Inhaltlich allerdings nur für die echten „Fledermaus-Kenner“ nachvollziehbar, was aber dem musikalischen Genuss in keinster Weise schadete: Gesang vom Feinsten, kokettes Schauspiel in unterschiedlichen Bühnenrollen, bezaubernder Liebreiz und komödiantische Feinkost der enorm wandlungsfähigen Sopranistin Maria Rosendorfsky und des Baritons J.Emanuel Pichler verzauberten das Publikum. Eine charmante Mischung aus Sünde, Sekt und Sahne zu Walzerschritten, bei denen die Seele tanzt. Eine Darbietung mit viel Heiterkeit zu einem Jubiläum für ein seit 30 Jahren bestehendes kulturelles Angebot in der Stadt Laichingen.