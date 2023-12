Eine ermutigende Geschichte

Ein wunderbarer Abschluss für das Jahr 2023 ist an der Erich- Kästner Schule in Laichingen über die Bühne gegangen. Für die Schüler, Schülerinnen, Eltern und Gäste wurde ein weihnachtliches Musical um ein Fischerpaar und die Geburt ihres Kindes aufgeführt. Dies teilt die Schule mit.

Ein vierköpfiges Team der Lehrkräfte (Gerd Albrecht, Christine Delmonte, Tanja Duckeck und Sandra Fiedler) hatte organisiert, geprobt, das Bühnenbild erstellt, Kostüme geschneidert und viel Herzblut in die vorweihnachtliche Adventszeit gesteckt. Viele Stunden am Nachmittag und teils am Wochenende probten sie mit mehr als 20 Kindern und Jugendlichen. Das Ergebnis ließ sich sehen: Das Team, das über die Wochen eng zusammengewachsen ist, brachte in sieben Aufführungen das Publikum zum Staunen und Nachdenken. In der Abendvorführung gab es von der Eltern und der Schulgemeinde Standing Ovations.

Thematisch griff das Mini-Musical zum einen Weihnachten symbolisch auf, zum anderen hatte es Subbotschaften für das persönliche Leben parat. Das Musical handelt von einem Fischer und seiner schwangeren Frau. Der Fischer ist auf die Sterne als Orientierung angewiesen, daher befestigt er eines nebeligen Abends einen Stern als symbolisches Zeichen vorn an seinem Schiff, der ihm den Weg zeigen soll. Im weiteren Verlauf, als die Hoffnung auf hoher See schon fast verloren scheint, lichtet sich der Nebel und ein (personalisiertes) Licht führt ihn nach Hause, wo seine Frau in der Nacht das gemeinsame Kind zu Welt bringt.

Es ist eine Mut machende Geschichte, die auffordert, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, aber auch an die Weihnachtsgeschichte und Jesus, Gottes Sohn, erinnert, der als Licht in manch dunkler, nebliger Stunde für jeden da sein will.

Abgerundet wurden die Aufführungen von Chris Trieb, Diakon der evangelischen Landeskirche, der genau diese Verknüpfung mit besinnlichen, nachdenklichen und gleichzeitig ermutigenden Worten schuf und die Weihnachtsbotschaft in Erinnerung rief. „Weihnachten ist nicht nur ein Fest, an dem wir uns heute beschenken, sondern bereits das größte Geschenk, das wir vor langer Zeit erhalten haben.“

Ein Zuschauer bedankte sich nach der Aufführung bei den Beteiligten mit den Worten: „Jetzt ist die Weihnachtsstimmung auch bei mir angekommen. Weihnachten kann kommen.“