Den Geschichtsverein Laichinger Alb gibt es seit dem Jahr 2000. Seit 2010 bringen die Vereinsmitglieder alle zwei Jahre einen Kalender heraus, der sich mit der Geschichte zu verschiedenen Themen beschäftigt. Im neuen Kalender geht es um die Bahnstrecke zwischen Laichingen und Amstetten.

Der neue Bahnhof in Merk-lingen ist nicht der Erste, den es auf der Laichinger Alb gab. Denn auch Laichingen hatte um 1900 einen eigenen. Er war das eine Ende auf der 19 Kilometer langen Strecke zwischen Amstetten und Laichingen. Der erste Dampfzug fuhr am 20. Oktober 1901 vom Laichinger Bahnhof los. Der historische Kalender nimmt Interessierte über das Jahr hinweg mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und dokumentiert die 84 Jahre der Laichinger Eisenbahngeschichte.

Rolf Riek vom Geschichtsverein sagt zur Entstehung des Kalenders: „Wir haben uns bei einer Versammlung Gedanken gemacht, was unser nächstes Thema für den Kalender sein soll und es gab viele Ideen. Dann sind wir auf die Bahnstrecke zwischen Laichingen und Amstetten gekommen, über die Heinz Surek einen Vortrag im Rössle gehalten hat, der sehr gut besucht war. Zusammen mit der Eröffnung des neuen Bahnhofs in Merklingen hat das dann einfach gepasst.“

1985 war Schluss und die Schrotthändler kamen

Die Zusammenstellung der Kalender basiere auf Bildmaterial aus dem Archiv des Vereins sowie aus den Sammlungen von Werner Mangold, Karl Sautter, Bernhard Mangold, Eberhard Schanbacher, Heinz Surek, Rolf Riek und vielen weiteren Mitarbeitern.

„Normalerweise binden wir auch immer die Ortsteile wie Feldstetten und Suppingen ein. Dieses Mal ist jedoch nur Machtolsheim zu finden, weil es in den anderen Teilorten keine Bahnhalte gab“, erklärt Riek. Es habe zwar Pläne für eine potenzielle Erweiterung der Strecke gegeben, jedoch verstaubten diese irgendwann in Schubladen. Dennoch hatte die Bahnstrecke eine große Bedeutung für die Laichinger Alb, erklärt Riek: „Das brachte in der Region wirtschaftlichen Aufschwung und Laichingen entwickelte sich zur Leinenweberstadt.“ Denn auch viele Güter wurden über die Bahnlinie transportiert.

So fuhren mit den Zügen über 84 Jahre Personen zwischen Laichingen und Amstetten und Güter wurden transportiert. 1985 war dann Schluss und der letzte fahrplanmäßige Zug erreichte am Samstag, 31. August 1985, den kleinen Laichinger Bahnhof. „Es ging dann alles sehr schnell und schon zwei bis drei Tage später kamen die ersten Schrotthändler und suchten sich ihre Sachen zusammen“, so Riek.

Die Lokomotive wird derzeit restauriert

Die Flächen seien dann im Rahmen der Flurbereinigung als Ausgleichsflächen verwendet worden und heute finden sich hier auch einige Wohngebäude.

Die Lokomotive 2S stand nach ihrer Ausmusterung für lange Zeit im Wald bei der Tiefenhöhle und wurde dabei schwer beschädigt. Nach einem Zwischenstopp in Karlsruhe, wo die sie auf einem Schrottplatz stand, fand sie jedoch wieder zurück nach Schwaben.

Hier wird sie nun von den Eisenbahnfreunden Ulm restauriert und soll im nächsten Jahr wieder fahrtüchtig sein. Aber auch sonst gibt es noch viel über die Bahnstrecke zu berichten: So wurde beispielsweise eine Schienenbus aus Berlin auf der Strecke getestet und ging schließlich nach Bangladesch.

Erhältlich ist der Kalender beispielsweise am dritten Adventswochenende beim Wochenmarkt am Samstag, 16. Dezember. Aber auch bei Heinz Pfefferle, Rolf Riek sowie in der Bücherei und bei Spielwaren Schmid ist er erhältlich. Der historische Kalender „Laichingen damals...“ kostet 15 Euro.