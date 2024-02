400-Einwohner-Dorf muss Riesenprojekt stemmen – Jetzt hofft es auf Hilfe

Wenn der neue Albaufstieg für die A 8 über Drackenstein gebaut wird, will die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde für Notfälle gewappnet sein. Roland Lang ist nicht nur Bürgermeister von Drackenstein, sondern auch ein Feuerwehrkommandant, der seinen Blick schon lange nach vorne gerichtet hat. Er weiß, dass zukünftig mehr Fahrzeuge, mehr Einsatzkräfte und mehr Unterstellmöglichkeiten erforderlich sein werden.

Zudem vertritt er die Meinung, dass den Floriansjüngern bei Einsätzen eine Anlaufstelle zur Verfügung stehen muss, die ihnen bei Regen, Schnee und Eis, aber auch bei Hitze die Möglichkeit bieten sollte, sich aufzuwärmen, zu duschen oder umzuziehen.

Das geplante neue Teilstück der A 8 wird von Mühlhausen abgehend über eine Brücke in einen Tunnel führen, von dort hinaus gleich wieder auf eine Brücke, dann erneut in einen Tunnel und auf eine weitere Brücke. Für Feuerwehren bedeutet das also ein riesiges Gesamtbauwerk mit entsprechenden Zufahrten und neuen, schweren Aufgaben: ein komplexes Projekt aus zwei Tunneln, die im Vergleich länger sind als der Lämmerbuckeltunnel, und zwei Brücken, auf die Hilfskräfte im Notfall erst einmal hinaufgelangen müssen.

Einsätze auf Brücken und in Tunneln müssen geübt werden

Aktuell ist die 410-Seelen Gemeinde Drackenstein mit einem Feuerwehrhaus ausgestattet, das sich in einem Gebäude mit Rathaus und Bürgersaal befindet. Die Feuerwehr besitzt einen Mannschaftstransportwagen und ein Löschfahrzeug. Ende des Jahres 2023 bestand die aktive Abteilung der Feuerwehr aus 35 Leuten, davon sieben weiblich. Hinzu kommen 20 Jugendliche in der Ausbildung, wovon vier noch dieses Jahr zu den Aktiven wechseln. Laut Lang werden ab Mitte des Jahres 39 aktive Kräfte einsatzbereit sein, die sich schon lange mit der entsprechend notwendigen Ausbildung für Einsätze im Tunnel oder auf Brücken befassen.

So fanden Multiplikatorenschulungen in der Schweiz statt, die schon parallel zu den Arbeiten für den Trassenausbau der Bahn wahrgenommen wurden. Neue Herausforderungen könnten bei zukünftigen Einsätzen nun die Höhenrettung auf der Brücke oder der Einsatz unter Atemschutz bei Rauch im Tunnel werden.

Wie Kreisbrandmeister Dr. Michael Reick vom Landkreis Göppingen bestätigt, muss jede Gemeinde eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr vorhalten. Nun kommt die temporäre Baustelle für den A8-Neubau hinzu. Hier sind die Betreiber der Baustelle verpflichtet, für einen Arbeits- und Brandschutz vor Ort (auf der Baustelle) zu sorgen. Laut Reick wird es vermutlich eine Rettungseinheit oder Rettungswehr durch die Baufirmen geben. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das Teilstück der Autobahn dann wiederum dauerhaft von den Gemeindefeuerwehren zu betreuen.

Feuerwehren des Umlandes müssen Hilfe leisten

„Im Feuerwehrgesetz gibt es keine spezielle Aussage dahingehend, ob ein Tunnel allein von einer Gemeinde betreut werden muss. Vielmehr gibt es die Verpflichtung der Feuerwehren zur Überlandhilfe“, sagt der Kreisbrandmeister und bezieht sich damit auf die Gemeinden Drackenstein und Bad Ditzenbach.

Auch die Aufsichtsbehörden könnten im Einvernehmen mit den Gemeinden dann Einsatzgebiete sowie Alarm- und Ausrückeordnungen festlegen. Reick verweist zudem darauf, dass der Albabstieg auch heute schon über die Drackensteiner Gemarkung führt.

Für die zukünftige Autobahn werde man daher ebenso Einsatzgebiete definieren. Das aber sei eine fachliche Entscheidung, die sich erst in den kommenden zehn Jahren entwickeln werde. „Die Gemeinden müssen dieser dann zustimmen und ihr Einvernehmen erklären. Zudem wird es beim A8-Ausbau Einsatzpläne für Alarmfälle geben, die dann sicherlich gemeinde- und sogar landkreisübergreifend sind“, so Reick weiter.

Kurzum: Feuerwehren im Umland werden verpflichtet, Hilfe zu leisten, damit die Gemeinde Drackenstein nicht vernachlässigt wird. Außerdem wird geprüft, was während der Arbeit unter Tage auf einer Großbaustelle benötigt wird und wie der Rettungsverkehr aussehen kann.

Doch zunächst geht es um die Bauphase, erst später um den Betrieb. „Auf jeden Fall ist alles nur eine große Planung und nirgendwo steht, dass Drackenstein ein Feuerwehrhaus bauen muss“, sagt der Kreisbrandmeister. Drackensteins Feuerwehr müsse jetzt einen Bedarfsplan aufstellen.

Das aktuelle Feuerwehrhaus ist auf jeden Fall schon jetzt sehr beengt, die vorhandene Ausrüstung für Feuerwehr und Bahntunnel kann weder ordnungsgemäß gelagert noch auf den momentanen Fahrzeugen entsprechend untergebracht oder transportiert werden. Damit wäre ein drittes Fahrzeug für die Feuerwehr wohl unumgänglich.

Wie der Fahrzeugbestand final aussieht, muss noch abgestimmt werden, auch im Hinblick auf die Zeit während der großen Baumaßnahmen. Reick unterstützt als Kreisbrandmeister jedenfalls die vorausschauende Planung der Gemeinde und auch das Architekturbüro Ott hat dem Gemeinderat ja bereits im Dezember erste Ideen für einen Neubau vorgestellt. Lang jedenfalls drängt auf finanzielle Unterstützung.