Die Flocken fallen aus den Wolken und die Schneepflüge sind im Dauereinsatz - was manche Autofahrer nervt, freut Wintersportfreunde. Auf der Laichinger Alb haben die ersten Skilifte den Betrieb aufgenommen oder zumindest angekündigt, bald starten zu wollen. Hier geben wir einen Überblick.

Donnstetten eröffnete schon am Mittwoch

Die Skisaison auf der Alb eröffnet hat sicherlich der Skilift in Donnstetten. Der ist schon seit Mittwochabend in Betrieb, zu einem Zeitpunkt, an dem anderswo noch nicht genug Schnee lag. In Donnstetten sind am Donnerstagabend 15 Zentimeter Schneehöhe gemeldet. Weil die Piste mit Flutlicht ausgestattet ist, kann man unter der Woche von 13 bis 21 Uhr fahren, samstags und sonntags sind die Lifte von 9 bis 21 Uhr in Betrieb.

In Laichingen teilt Kurt Pöhler vom Skilift Laichingen am Donnerstagabend mit: „Der erste Schnee ist gefallen und die Piste ist mit Schnee bedeckt, leider reicht die Schneemenge im Moment noch nicht, um den Lift in Betrieb zu nehmen. Für die nächsten Tage sind weitere Schneefälle vorhergesagt und es soll kälter werden. Wir hoffen, dass wir am Freitag 1. Dezember, starten können.“ Wie am Freitagmorgen auf der Homepage des Skilifts Laichingen zu lesen ist, hat sich dieser Wunsch erfüllt und ab 14 Uhr soll der Skilift in Betrieb gehen.

Westerheim präpariert Skipiste

Der Westerheimer Skilift Halde wird laut Aussage der Betreiber dank des derzeit reichlichen Neuschnees präpariert. Die Lifte und Pisten werden am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. „Ob auch das Spuren der Loipen möglich ist, werden wir erst am Samstag mitteilen können“, heißt es weiter.

Die Bläsiberg Skilifte in Wiesensteig stehen auch schon in den Startlöchern, brauchen aber noch einige Tage. Das Team der Bläsiberg Skilifte meldet: „Die TÜV-Abnahme ist erfolgt, die noch notwendigen Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten werden wir bis 08.12.23 erledigen, dann sind wir für den Liftbetrieb bereit.“