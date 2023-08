Bereits der Vater, der inzwischen pensionierte Pfarrer Albrecht Lächele, engagierte und engagiert sich noch im „Kinderhilfswerk Lima“, das unter anderem in Peru Kinder und Familien unterstützt. Aber auch die nächste Generation der Lächeles ist inzwischen voll dabei und hilft Menschen in Peru.

Auf ein Klopfen am Eingangstor öffnet Marielene Lächele (34) im peruanischen Curahuasi einer spanisch sprechenden Frau. Sie will ein Bündel Alfa verkaufen. Das ist Klee. Gute Proteine für Hühner oder Meerschweinchen. Weiter hinten hat sich auf der Straße eine Reihe wartender Menschen gebildet, die wegen der Auszahlung ihrer Rente gekommen sind.

Die meisten leben von der Hand in den Mund und arbeiten bis ins hohe Alter. Marielene Lächele

Alle zwei Monate erhalten sie 200 Soles, umgerechnet 50 Euro. Kaum jemand hier verfügt über ein Bankkonto. „Die meisten leben von der Hand in den Mund und arbeiten bis ins hohe Alter“, berichtet Marielene Lächele während ihres Heimataufenthaltes in Laichingen.

Dort leben die Eltern und Schwiegereltern von ihr und ihrem Ehemann Tobias Lächele (36). Im Jahr 2020 entschied sich die Familie mit den Töchtern Ella (5) und Hannah (3) für ein befristetes Leben in Curahuasi, einem Ort im peruanischen Hochland auf 2650 Metern Höhe. Mitten in der Pandemie reisten sie mit einem humanitären Flug nach Peru. Mittlerweile zählt auch der neun Monate alte Salomon zur Familie.

Manche werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt

Das Ziel: Ein dreijähriger Einsatz im Missionskrankenhaus Diospi Suyana, das im Jahr 2002 vom Ärzteehepaar Martina und Klaus–Dieter John gegründet wurde.

Deren Vision: Verbesserung der medizinischen Versorgung der armen Landbevölkerung. Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus in Kooperation mit einheimischen Kirchen. Aufwertung der indigenen Kultur und Ausbildung indigener Mitarbeiter. Heute hat sich daraus ein modernes Krankenhaus mit Dental– und Augenklinik entwickelt, das mit den Gesundheitseinrichtungen des Staates zusammenarbeitet.

Quechuas werden als Menschen zweiter Klasse behandelt und sind recht verschlossen. Sie warten lange, bis sie um Hilfe bitten. Marielene Lächele

Die Behandlung der Patienten wird über Spenden finanziert. Zudem entstanden Kinderhaus und Kindergarten sowie eine Schule in Form einer christlichen Bildungseinrichtung von internationalem Format. Christliche Wertevermittlung und zeitgemäße pädagogische Ausbildung sollen Kindern Aufstiegschancen in die Gesellschaft ermöglichen.

„Quechuas werden als Menschen zweiter Klasse behandelt und sind recht verschlossen. Sie warten lange, bis sie um Hilfe bitten“, hat Marielene Lächele erfahren. Aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung vor Ort ist schon lange ein modernes Hospital zur Ehre Gottes und im Dienst der peruanischen Bevölkerung entstanden. Bis heute wurden dort über eine halbe Million Menschen behandelt.

Ein Anliegen, das auch den Lächeles aus dem Herzen spricht: „Unser Grundsatz ist unser Glaube an Jesus Christus“, sagt Marielene Lächele. Jeder Arbeitstag beginnt mit einem Gottesdienst, der von Mitarbeitenden und Patienten besucht werden kann.

Zu 241 Mitarbeitenden kommen noch 40 Missionare. Ein internationales Team, das sich für eine selbstbestimmte, ehrenamtliche Zeit in Curahuasi entschieden hat. Geld, um in dieser Zeit den eigenen Lebensunterhalt vor Ort bestreiten zu können, erhalten die Missionare über private Förderkreise.

Für die Bevölkerung ist das Werk Diospi Suyana der größte Arbeitgeber in der Region. Doch um die Ärmsten des Landes mit moderner Medizin behandeln zu können, wird nicht nur qualifiziertes medizinisches Personal benötigt, sondern es sind auch gute Geräte notwendig.

„Großes Glaubenswerk mit vielen Säulen“

Für letztere braucht es den Medizintechnik–Ingenieur Tobias Lächele: Er wartet die Geräte, sorgt für Schulungen, den Einkauf und die Logistik medizinischer Artikel für Ärzte. Marielene Lächele unterstützt indes als Englischlehrerin das Team für 500 Schüler, bestehend aus Erzieherinnen, Grundschul– und Sekundarschullehrern, Psychologen und Sozialarbeitenden. Englischkenntnisse bieten in Peru gute Chancen, der Armut zu entfliehen.

Hier, in diesem großen Glaubenswerk mit so vielen Säulen, können Menschen zum Glauben finden und ich bin Teil dieses Projekts. Marielene Lächele.

Keine einfache Zeit mit drei Kindern, fernab von Familie, westlichem Lebensstandard und deutscher Verlässlichkeit, noch dazu unter pandemischen Bedingungen. Auch bei der Entbindung habe sie vergessen, dass man eigentlich Decke, Hygieneartikel und Windeln hätte mitbringen müssen.

Der Start in Peru sei schwer gewesen und vieles war anders geplant, „doch wir hatten immer eine große Ruhe in uns durch Gott. Wir haben uns immer gehalten gefühlt. Hier, in diesem großen Glaubenswerk mit so vielen Säulen, können Menschen zum Glauben finden und ich bin Teil dieses Projekts“, sagt Marielene Lächele.

Was das Paar zudem nachhaltig beeindruckte, war ein Festival, für das Tobias Lächele die Gesamtleitung übernommen hatte: 3000 Jugendliche kamen aus dem ganzen Land nach Curahuasi, feierten zu Musik, besuchten Seminare, hörten das Evangelium, erlebten Gemeinschaft und übernachteten in Zelten.

Über die Krankenhausgründer Ärzteehepaar Martina und Klaus–Dieter John sagt Marielene Lächele: „Die Johns trauen Gott Großes zu. Sie wagen etwas und sind mutig. Das nehme ich mir als Beispiel zu Herzen. Gott hat diese beiden Menschen wirklich befähigt.“ Im September endet der dreijährige Aufenthalt der Laichinger Familie. Ob das so bleibt, ist ungewiss.