Die Volksbank Alb baut in Tomerdingen

In Tomadingen hat die Volksbank Alb einen Gebäudekomplex mit 22 Wohnungen, Räumen für die Tomerdinger Ortsverwaltung und einen Multifunktionsraum sowie einer Tagespflegestation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bauen lassen. Eines der Ziele war, die Genossenschaftsbank etwas weniger abhängig vom klassischen Zinsgeschäft zu machen.

Entstanden ist der Komplex auf einem rund 2000 Quadratmeter messendem Grundstück an der Tomerdinger Wannenmacherstraße. Dort befand sich laut Oliver Velten, Mitglied des vierköpfigen Vorstandes der Genossenschaftsbank, vor zehn Jahren noch ein baufälliger Stadel nebst einem - wie Valten es nennt - „überaltertem Bankgebäude“, damals gehörte es noch der VR-Bank Langenau-Ulmer Alb. Schon damals gab es Überlegungen, wie das Grundstück zu nutzen wäre und was man damit anfangen könnte.

2022 ist aus dem Zusammenschluss der Volksbank Laichinger Alb mit der Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen und der VR-Bank Langenau-Ulmer Alb die jetzige Volksbank Alb hervorgegangen. Ralf Schiffbauer und Wolfgang Hirmer sind jeweils Co-Vorstandsvorsitzende, Velten und Marcus Vögl die anderen beiden Vorstandsmitglieder.

Dank an die Nachbarn

Eine von Veltens Aufgaben ist die Begleitung von Bauprojekten, sodass er nun auch erklärt, was es mit dem Neubau an der Wannenmacherstraße auf sich hat. Dieser gliedert sich in drei Baukörper, die miteinander verbunden sind. Jeder Baukörper verfügt über einen eigenen Aufzug, der von der Tiefgarage bis ins oberste Geschoss reicht.

Es ist mit einer Investition von rund sechs Millionen Euro das bislang größte Bauprojekt der Volksbank Alb. Die Idee sei es, Wohnen mit Serviceeinrichtungen in Tomerdingen zu ermöglichen und zudem der Gemeinde auch etwas Gutes zu tun, in dem die Ortsverwaltung dort Räume findet und auch ein größerer Raum nebst Küche für Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Die 22 barrierefreien Wohnungen zwischen 35 und 100 Quadratmetern waren schnell weg und wurden seit Fertigstellung Ende Dezember 2023 auch schnell bezogen. Velten sagt: „Danke an die Nachbarn, dass Sie die Bauarbeiten so lange mitgemacht haben. Das alles konnte nur gelingen, weil wir hier im Gebiet noch Handwerksbetriebe haben, die sowas auch leisten können.“

Bargeldversorgung ist gesichert

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer ist in ihrem Amt als Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Ulm zur Eröffnung gekommen. Sie sagt mit Blick auf die DRK-Tagespflege im Haus, die auch die Möglichkeit des Hausnotrufs anbietet: „Solche Einrichtungen unterstützen bei der Lebensqualität.“ So können sie von allen Älteren, die möchten, besucht werden. Und diese älteren Menschen können auch im Alter in ihrem Ort und ihren Häusern leben. Es seien übrigens auch noch einige Plätze in der Tagespflege frei, sagt Kemmer.

Einige Gäste der Tagespflege wohnen inzwischen auch in dem Neubau. Die Mieterschaft sei aber keineswegs nur auf Ältere beschränkt, sondern „bunt gemischt“, versichert Velten.

Der Langenauer Architekt Ralf Kauer versichert: „Die Arbeiten liefen Reibungslos und auch kostenmäßig nach Plan.“ Er deutet auf die Schar der Eröffnungsgäste, die von den örtlichen Landfrauen bewirtet werden, und sagt: „Das ist die erste Veranstaltung dieser Größenordnung in diesen Räumen.“

Nicht in den Räumen und auch nicht rund um den Neubau findet man einen Geldautomaten der Volksbank Alb. Vorstand Velten versichert aber: „Die Bargeldversorgung in Tomerdingen ist gesichert durch eine Kooperation zwischen uns und der örtlichen Sparkasse.“