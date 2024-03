Der Laichinger SPD-Ortsverein hat in den vergangenen Monaten versucht, sich neu - und vor allem jünger - aufzustellen. Jetzt haben die Genossinnen und Genossen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zum Kreistag und zum Laichinger Gemeinderat abgehalten. Dies sind nun die Kandidaten.

Sascha Teubl, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Laichinger Alb, skizziert bei der Nominierungsversammlung im Laichinger Gasthaus Rössle Themen, denen sich die Genossen vor allem in Laichingen und seinen Ortsteilen gerne politisch annehmen würden: Es gehe um die Erweiterung der Stadtbücherei, den Neubau der Gemeinschaftsschule oder auch die Einführung eines Gestaltungsbeirats. Für Fahrradfahrer soll Laichingen attraktiver werden und im Bereich Energie sollte jedes öffentliche Gebäude mit Fotovoltaikanlagen auf den Dächern ausgestattet werden. Teubl will sich auch für den Ausbau eines Fernwärmenetzes aussprechen, welches eventuell auf genossenschaftlicher Basis gebaut und betrieben werden könnte. Zudem solle die Windkraft im Verhältnis zur Natur ausgewogen genutzt werden.

Für den Laichinger Gemeinderat kandidieren Ali Charif Al Affi (v. l.) Christian Fischer, Bernd Wiedenmann und Sascha Teubl. Sie treten jeweils in Machtolsheim, Suppingen, der Kernstadt und Feldstetten an. (Foto: Schneider )

Allgemein soll es des Genossen auch darum gehen, die Demokratie zu stärken und geschlossen gegen Rechte vorzugehen. Teubl kündigt an: „Da wird uns im Wahlkampf eine steife Brise um die Nase wehen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist spürbar.“ Das habe er auch bei diversen Veranstaltungen auf dem Laichinger Marktplatz feststellen müssen, erklärt er.

Das ist die Laichinger SPD-Kreistagsliste

Klara Dorner, aktuell die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, leitet die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten. Denn formal gibt es einiges zu beachten, damit die Wahl Gültigkeit erlangt. Dorner sagt: „Ich freue mich, dass Ihr dieses Jahr sowohl eine Kreistagsliste als auch eine Liste für die Gemeinderatswahl aufstellen könnt.“

Dass dieser Abend im Rössle ein ganz besonderer für den SPD-Ortsverein Laichinger Alb ist, bestätigt auch der Ehrenvorsitzende Walter Schreyer: „Eine reine SPD-Liste bei Kommunalwahlen gab es in Laichingen zuletzt im Jahr 1989.“ Damals habe unter anderem Frieda Mangold kandidiert.

Die Liste der Laichinger SPD-Kreistagskandidaten setzt sich von Platz 1 beginnend und bei Platz 6 endend wie folgt zusammen: An der Spitze steht Ali Charif Al Affi, er ist seit 2013 SPD-Mitglied, verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Einrichtungsleiter beim Göppinger Sozialamt. Seine Schwerpunkte sieht er unter anderem in der Stärkung der Demokratie, dem sozialen Wohnungsbau und bei der Versorgung mit Erneuerbaren Energien.

Ein Umweltschützer aber kein Grüner

Auf Platz 2 folgt Sybille Teubl, die mit Sascha Teubl (Platz 3) verheiratet ist. Zusammen haben sie drei Kinder. Sybille Teubl will sich vor allem für Barrierefreiheit und Inklusion einsetzen. Sascha Teubl will rechten Tendenzen die Stirn bieten und mit Blick auf Laichingen konkret ein Verkehrskonzept für die Stadt voranbringen.

Dieter Baumann kommt aus Treffensbuch und ist schon lange Jahre beim BUND Berghülen tätig. Seine kreispolitischen Schwerpunkte setzt er unter anderem deswegen auch auf Ökologie, ÖPNV und Bildung. Der 62-Jährige sagt: „Ich habe mich schon für Umweltschutz interessiert, da gab es die Grünen noch gar nicht.“

SPD tritt in allen Ortsteilen an

Die Nummer 5 auf der Liste, Bernd Wiedenmann (57), sagt, er habe vor allem das Ziel, den Verkehr in Laichingen weniger belastend zu gestalten. Das Thema Bildung hat sich die Nummer 6, der Realschullehrer Christian Fischer (39) auf die Agenda geschrieben. Daneben aber möchte er sich auch für die Digitalisierung vor allem auch Laichingens einsetzen.

Für den Laichinger Gemeinderat werden vier der Kreistagskandidaten antreten, jeder in einem eigenen Ortsteil: Wiedenmann für die Kernstadt, Fischer in Suppingen, Al Affi in Machtolsheim und Sascha Teubl in Feldstetten.