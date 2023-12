Die Laichinger „Dreikönige“ sind bereits unterwegs

Die Sternsinger gehören in Laichingen zum Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das hat inzwischen eine lange Tradition, so auch am Dienstag, als Pfarrer Karl Enderle rund 15 der insgesamt 30 Kinder und Jugendliche der katholischen Kirchengemeinde Maria Königin willkommen hieß, sie segnete und ihnen für ihren großartigen Einsatz dankte. Sie werden in den nächsten Tagen als Sternsinger in guter Mission durch die Straße Laichingens ziehen und um Geldspenden für Kinder in Not bitten.

Als „Türöffner, Botschafter sowie als Heils- und Segensspender“ bezeichnete Pfarrer Enderle beim Aussendungsgottesdienst die „Dreikönige“ und ihr Gefolge, die in bunten Gewänder gekleidet waren und Kronen auf ihren Häuptern trugen. Sie seien Türöffner, weil sie Türen der Menschen und so ihre Herzen für Kinder in Not öffnen. Sie seien Botschafter, weil sie die freudige Botschaft von der Menschwerdung Jesu Christi verkünden. Sie seien Heilsspender, weil sie mit ihrem gesammelten Geld anderen Kindern weltweit helfen. Und sie seien Segensspender, weil sie bei ihrem Kommen die Häuser und Familien segnen und dafür mit geweihter Kreide den bekannten Spruch „Christus mansionem bendedicat - Christus segne dieses Haus“ in Kurzform an die Haustüren schreiben.

Pfarrer Enderle lobte den „vorbildlichen und sinnbringenden Einsatz“ der 30 Jungen und Mädchen aus Laichingen, die in diesen Tagen ihre Freizeit opfern und für Altersgenossen unterwegs sind, die in Not und Elend und mit wenig Perspektiven leben müssen. Als Sternsinger möchten sie möglichst viel Geld sammeln, um möglichst viele Projekte des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ mit Hauptsitz in Aachen unterstützen zu können.

„Bildung schützt gerade Mädchen“

Die Aktion Dreikönigssingen 2024 steht unter dem Motto „Umwelt schützen, Kinder schützen“ und möchte vor allem Hilfe für Kinder in Amazonien leisten, aber auch in vielen anderen Ländern. Die Kirchengemeinde Maria Königin Laichingen hat beschlossen, drei besondere Projekte des Kindermissionswerkes mit den Spenden zu unterstützen. „Alle drei Projekte haben Bildung und Ausbildung zum Ziel, was besonders in der Dritten Welt höchste Priorität hat“, erklärt Erika Gebauer, die in Laichingen federführend die Sternsinger betreut und begleitet. „Schulbildung ist nicht nur ein Kinderrecht, Bildung ist oftmals der einzige Weg aus der Armut. Ein Schulabschluss und eine Berufsausbildung schützen Kinder in vielerlei Hinsicht“, erläutert Erika Gebauer. Eine gute Ausbildung garantiere einen ausreichend entlohnten Job und eröffne die Chance, auf einen für ein menschenwürdiges Leben ausreichenden Unterhalt. „Bildung schützt gerade Mädchen vor einer frühen Zwangsverheiratung und allzu früher Mutterschaft“, ergänzt sie und freut sich, dass 30 Kinder bei der diesjährigen Sternsingeraktion in der Leinenweberstadt mitmachen.

Und für welche Projekte bitten die Himmelsboten nun konkret um Gaben? Mit den Spenden, die die Laichinger und Feldstetter Sternsinger in unsere Sammelbüchsen einstecken, unterstützen sie die Amani-Straßenkinderschule in Riruta in Kenia, die Kindertagesstätte Sonnenwinkel in Santa Maria in Brasilien und eine Schule im Flüchtlingscamp Gumbo im Sudan.

Hilfe für eine Kita im Elendsviertel

Die Straßenkinderschule Amani in Riruta, in einem riesigen Slum in Kenias Hauptstadt Nairobi angesiedelt, versorgt die Straßenkinder mit warmen Mahlzeiten und Tee sowie mit Kleidung. Die regelmäßigen Mahlzeiten bilden einen Anreiz für regelmäßigen Schulbesuch und eine Ausbildung in Handwerksberufen, so dass die Kinder später ihren Lebensunterhalt verdienen können,

In Gumbo im armen und kriegsgebeutelten Sudan betreiben Salesianer-Pater eine Grundschule, in der Flüchtlingskindern Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht wird und wo sie einen Hauch Alltag und Normalität erfahren dürfen. Dabei sind die Pater auf große Mengen Nahrungsmittel angewiesen. Um die Ernährung der Kinder und somit auch ihre Schulbildung weiterhin sicherzustellen, bitten die Sternsinger um Spenden.

Schließlich unterstützen die Laichinger Gruppen wie jedes Jahr die Kindertagesstätte Sonnenwinkel in der Favela „Camobi“ in Santa Maria in Brasilien. Sie wird von den Schönstätter Marienschwestern betrieben und auch hier erhalten die Kinder und ihre Familien Nahrungsmittel und Medikamente. Die Kindertagesstätte in einem Elendsviertel ist ein wichtiger Zufluchtsort für die Kinder, der ihnen ein Stück Kindheit und Normalität ermöglicht.

Ein Ständchen fürs Geburtstagskind

Da die Laichinger Sternsinger nicht alle Haushalte besuchen können, wird die Kirchengemeinde auch dieses Jahr wieder Spendenumschläge mit dem Sternsingersegen auslegen oder verteilen. Die Umschläge können im Gottesdienst in die Kollektekörbchen gelegt oder im Pfarrhaus eingeworfen werden.

Laichingens „Dreikönige“ gestalteten den Gottesdienst bei ihrer Aussendungsfeier mit einigen Liedern und Gebeten und überraschten im Anschluss an die Messfeier noch Pfarrer Karl Enderle vor der Kirche mit einem Ständchen. Denn er durfte am 26. Dezember seinen 65. Geburtstag feiern. Glückwünsche durfte er schon zuvor in der Westerheimer St. Stephanuskirche entgegennehmen, als dort das Kirchenpatrozinium zu Ehren des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers in der katholischen Kirche, gefeiert wurde. In der festlich geschmückten Barockkirche zelebrierte Pfarrer Enderle zu Klängen einer Bläsergruppe der Musikkapelle Westerheim die heilige Messe und bezeichnete den heiligen Stephanus als einen Türöffner zum Himmel und zu Jesus Christus. Während der Messe erfüllten einige Reiter der Gemeinde ein uraltes Gelübde, als sie der Tradition folgend mehrere Kreuze im Ort sowie die Stephanuskirche drei Mal umrundeten. Das Gelübde von dem Stephansritt leisteten einst vor rund 350 Jahren ihre Vorfahren, als eine Pferdeseuche in Westerheim ihr Ende fand.