Die Kicker der SGM Laichingen-Feldstetten rupfen den Tabellendritten

Es ist die Überraschung des 18. Spieltages in der Fußball-Kreisliga B Alb: Mit 2:0 gewinnt die SGM Laichingen-Feldstetten gegen den Aufstiegskandidaten aus Nellingen und Aufhausen und lässt deren Hoffnungen auf den ersten Tabellenrang erst einmal platzen. Dafür bleibt der TSV Bergülen am Tabellenführer dran und siegt in Lehr locker mit 4:0. Im Derby hat die SGM Machtolsheim/Merklingen deutlich das Nachsehen.

SGM Laichingen-Feldstetten - SGM Nellingen/Aufhausen 2:0 (0:0)

Nicht der Tabellendritte, sondern das Kellerkind aus Laichingen hatte zunächst fest die Zügel in der Hand, obwohl die Aufstellung eine ganz andere war, als in der vergangenen Woche. Es ergaben sich gleich mehrere Chancen für die Hausherren, die erste nutzte Manuel Götz zum 1:0 (23.). Kurz vor der Pause kam es dann zu den vielleicht entscheidenden Situationen. Nellingen traf nur die Torlatte, kurze Zeit später Laichingens Manuel Frank dann aber zum 2:0 (43.). Die Hausherren legten sich ab Hälfte zwei nun auf die Lauer, die Gäste übernahmen nun das Kommande, ohne aber zu größeren Chancen zu kommen. Reserven: 0:3.

SC Lehr - TSV Berghülen 0:4 (0:1)

Berghülen lässt im Kampf um Rang eins nicht locker und hatte in Lehr nur in der ersten Halbzeit einen kurzen Schlendrian im Spiel. Dieser sorgte dafür, dass es zur Halbzeit durch Theo Burkhardt „nur“ 0:1 stand, Hälfte zwei war dafür eine klare Sache. Simon Schuon (46.), Burkhardt (64.) und Robin Riek (70.) stellten auf 0:4. Reserven: 0:3.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Westerheim II 0:4 (0:2)

Die ersten zwei Spielminuten hätten einen ganz anderen Spielausgang ergeben können, als die SGMMM zwei glasklare Chancen liegen ließ und dann das Kommando ohne Murren an die Gäste abgab. Diese machten es dann deutlich besser: Felix Hummel (13.) und Max Göser (24.) waren bei ihren Chancen konsequent. Mit der gelb-roten Karte für SGM-Spieler Milan Vojdovic (44.) fehlte der SGM nach dem Wechsel dann noch mehr Offensivpower. Der SVW legte sich zurück und konterte: Robin Rehm (69.) und Kris Hasebring (87.) erhöhten. R.: 4:1.

So haben die anderen gespielt

SV Hörvelsingen - SG Langenau 2:2 (0:1). 0:1 Thess (39.), 0:2 Sämann (65.), 1:2 Ceesay (80.), 2:2 Renz (84.).

SV Göttingen - SV Tomerdingen 2:2 (1:2). 1:0 Nagy (2.), 1:1 Hochspach (4.), 1:2 Oros (17.), 2:2 Nagy (48.).

TSV Herrlingen - FC Blautal 0:0. Reserven: 1:2.

SV Ballendorf - TSV Einsingen 5:1 (3:0). 1:0 Staudenmayer (11.), 2:0 Junginger (25.), 3:0, 5:0 Heinrich (35./65.), 4:0 Köpf (58.), 5:1 Scheffold (70.).