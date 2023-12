Die fast ausgestorbenen Ur-Kulturpflaumen Ziparten

Ziparte, Zibarte, Zibärtle, Zibate, Zeiber, Zipper, Zibebe, so wird je nach Gegend von Altvorderen und Kennern Prunus domestica, subspezies insititia, eine beinahe verschollene Kulturobstsorte, angesprochen. Manch Älteren ist sie noch aus ihrer Jugend bis in die 1950er Jahre bekannt. Noch früher, als es noch keine Südfrüchte zu kaufen gab, waren Zipartenfrüchte im Spätherbst, bis in den Dezember hinein, begehrte Vitaminspender. Zipartenfrüchte bleiben extrem lange am Baum hängen, siehe Foto vom Dezember 2023. Damals standen sie als einziges einheimisches Obst noch frisch vom Baum zur Verfügung. Erst ab den ersten Frösten Ende erhalten die Steinfrüchte ihre volle Süße.

Ältere können sich daran erinnern, dass sie als nicht nur bei Kindern beliebte, vitaminreiche Beilage zum damals üblichen Schwarzen Brei auf den kargen Tisch kamen. Kenner und Liebhaber hegen sogar noch heute die alten Storren der letzten Zipartenbäumchen in den Baumgärten hinter alten Bauernhäuschen oder die aus Stockausschlägen hervorgegangenen Hecken um Obstgärten. Die ältesten schriftlichen Nachrichten von der Ziparte stammen aus dem 16. Jahrhundert. Darin wurde die kleine Ur-Kulturpflaume, ohne exakte Namensnennung, anhand ihrer Früchte beschrieben: „... die gantz kleine grüne Herbstpflaumen, die seind nicht größer dann die Haselnüsse ...“

Bis heute fristen in manchen Dörfern noch einzelne Ziparten-Exemplare in verwilderten Gärten oder aufgelassenen, alten Siedlungsbereichen ein verborgenes und unerkanntes Dasein. Gelegentlich auch noch in Gesellschaft von alten Steinfruchtverwandten, wie zum Beispiel Mirobalanen, auch als Kirschpflaumen bekannt, und Kriechen, welche ebenfalls der Pflanzengattung Prunus aus der Familie der Rosengewächse angehören und alle den für Zwetschgenarten typischen, gekielten Stein beinhalten.

Wie sehen nun die Früchte von Ziparten aus, die wegen ihrer geringen Fruchtgröße im Volksmund auch als „Scheiß-Pfläumla“ bezeichnet werden? Im Vergleich zum früh reifenden Typus der Bodenseegegend gibt es im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb einen spät im Herbst reifenden Ziparten-Typ. Konrad Gesner, ein Schweizer Pomologe, beschreibt 1560 die Pflaumenfrüchte als „ ... klein, spät reifend, wachsgelblich ...“. Die Früchte unserer Ziparten-Veteranen können grünlich, oliv oder oliv-bläulich überlaufen aussehen und sind etwa so groß wie eine Olive. Nicht selten sind sie mit einem grauen Belag bereift.

In warmen, sonnenreichen Jahren bekommen sie auf der der Sonne zugewandten Seite rötliche Flecken. Ihr Stil ist kurz und ihr Geschmack zunächst säuerlich, ändert sich aber nach den ersten Nachtfrösten in mildes, fruchtiges Süß-Sauer. Jetzt kommt auch ein feines zipartentypisches Fruchtaroma in Richtung Mirabelle oder auch Marille zum Tragen. Gute Destillateure warten diesen Erntezeitpunkt geduldig ab und setzen erst dann die Maische an. Auch im reifen Zustand, wenn die Blätter schon längst gefallen sind, bleiben die kugeligen Früchte noch an den Zweigen hängen. Sie alle haben einen kleinen, charakteristischen Steinkern, quasi die Miniatur-Ausgabe des typischen, flachen, gekielten Haus-Zwetschgenkerns.

Ab Mitte der 50er Jahre verloren die kleinen Vorfahren die Gunst der Menschen, weil sie mit ihrem geringen Fruchtfleischanteil mit den drallen, süßen und ertragreichen Zuchtsorten nicht mithalten konnten. Manche Schnapsbrenner sind inzwischen auf die alten Sorten Ziparten, Mirobalanen und Kriechen, Kriechele oder Haferschlehen aufmerksam geworden.