Dickkopffalter genießen heiße Sommertage

An heißen Sommertagen sind nektarreiche Blüten im Garten und in der Feldflur bei Schmetterlingen und anderen Insekten hochwillkommen. Ohne Futterneid und einvernehmlich laben sich zwei kleine Dickkopffalter am Blütenstand einer königsblauen Kornblume (Foto: Günter Künkele). Eine rote Klatschmohnblüte im Bildhintergrund unterstreicht das friedliche Ambiente der Freiluftbar an der sich genüsslich saugen lässt.