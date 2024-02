Den Schlager „Das bisschen Haushalt ... sagt mein Mann.“ von Johanna von Koczian aus dem Jahr 1977 haben sicherlich schon die ein oder anderen gehört. Wären die Erledigungen im Haushalt und Ordnung halten doch nur wirklich so einfach, wie es in dem Lied beschrieben wird. In der Realität und im hektischen Alltag ist das aber alles andere als einfach.

Dies zeigt sich auch in der Vielzahl der Ratgeber und Fernsehsendungen, die es zu diesem Thema gibt. Eine, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist Organisations- und Ordnungscoach Melanie Bogner. Sie bietet im Februar und März zwei Vorträge bei der Volkshochschule Laichingen-Blauberuen-Schelklingen an.

Mehr Ordnung muss her

Ihr Interesse an dem Thema wurde während ihrer Schwangerschaft geweckt, erzählt sie. Melanie Bogner sagt: „Ich dachte mir dann, dass ich schon gut organisiert bin, aber einfach noch mehr für eine Ordnung brauche. Als dann mein Kind da war, fühlte es sich aber noch immer nicht richtig ordentlich an.“

Als ihr Kind dann in die Kita kam und dann während der Corona-Pandemie alle Zuhause waren, war sie dann richtig verzweifelt, erinnert sie sich zurück. „Gerade an meinem Arbeitsplatz habe ich gemerkt, wie chaotisch es hier ist und habe viele Lösungen ausprobiert. Dann bin ich im Internet auf ein Quiz gestoßen, mit dem man herausfinden kann, welcher Organisationstyp man ist“, so Bogner. Und dann hatte sie die Erleuchtung.

Verschiedene Ordnungstypen

„Ich habe dabei herausgefunden, dass meine Mutter ein ganz anderer Organisationstyp ist als ich und sie mich deshalb anders erzogen hat“, erzählt sie. Aber wie sollte es nun mit dieser Erkenntnis weitergehen? „Ich habe mir jemanden gewünscht, der mir dabei hilft. Da es da niemanden gab, musste ich selbst der Mensch werden.“ Sie ist dann auf einen Online-Kurs aus Amerika gestoßen. „In Amerika gibt es da schon viele, die als Ordnungscoach arbeiten und die sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert haben. In Deutschland ist das eher noch eine Nische.“

Nachdem sie den Kurs zum zertifizierten Ordnungscoach absolviert hatte, erzählte sie ihrem Mann von der Idee, sich nebenberuflich in diesem Bereich selbstständig zu machen. „Mein Mann meinte: ,Okay. Ja, ich glaube, das könnte wirklich ein gutes Thema sein.’“

Online-Kurs zum Ordnungscoach

Seit einigen Jahren arbeitet sie bereits in unterschiedlichen Bereichen als Organisations- und Ordnungscoach. Sie sagt: „Ich habe Kunden schon vom Ordnung machen im Haus bis zur Online-Organisation auf dem PC unterstützt.“

Nun, am Donnerstag, 29. Februar, wird sie bei der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen den Vortrag „Organisier dich glücklich! Wenn Ordnung sich von allein hält“ halten. Sie erklärt: „Da werde ich noch mehr zu den verschiedenen Ordnungstypen erklären. Aber ich möchte hier auch ein Bewusstsein für das Thema bei den Zuhörern schaffen.“ Es sei eine Art „Grundlagen-Kurs“ und bei dem zweiten Vortrag „Ordnung schaffen! Die ganze Familie macht mit!“ am Donnerstag, 21. März, geht es darum, wie auch die ganze Familie zum „Ordnung schaffen“ motiviert werden kann.

Zu praktischen Tipps sagt Bogner: „Man sollte sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Es ist ein Prozess, bis man sein Ordnungssystem gefunden hat.“ Zudem solle man kein neues Material wie Boxen kaufen, sondern erst schauen, was man noch daheim hat, das als Ordnungshelfer dienen könne.

Außerdem solle man sich überlegen, ob man manche Dinge, die daheim herumstehen, noch braucht. „Wir besitzen zu viele Sachen, die wir entweder nicht nutzen oder die wir nicht anschauen. Außerdem ist es sinnvoll, wenn alles seinen Platz hat.“