Der SV Westerheim II verliert das Topspiel und den Anschluss

Die SGM Laichingen-Feldstetten hat in der Fußball-Kreisliga B Alb den ersten Schritt in einen deutlich besseren zweiten Saisonabschnitt gemacht und gewann beim SV Göttingen verdient mit 1:0. Im Spitzenspiel nutzte der SV Westerheim seine vielleicht letzte Chance im Aufstiegsrennen nicht und verlor beim SV Ballendorf mit 0:3. Der TSV Berghülen musste erst gar nicht antreten und bekam die Punkte quasi geschenkt, da der SV Hörvelsingen am Samstagnachmittag das Spiel abgesagt hatte.

SC Lehr - SGM Nellingen/Aufhausen 0:3 (0:0)

Bis auf zwei kleine Chancen zu Spielbeginn tat sich die SGM sehr schwer auf dem holprigen Geläuf, die Partie wurde eine richtige Kampfangelegenheit. Lehr hatte letztendlich kaum gefährliche Spielzüge und verlor mit zunehmender Spieldauer an Kraft und Konzentration. Dies nutzte Nellingen konsequent aus. Tobias Bollinger (68.) und Marc Scheifele (77./80.) trafen zum verdienten Auswärtssieg.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Tomerdingen 4:0 (2:0)

Für die SGM Machtolsheim/Merklingen war es der perfekte Einstieg ins Jahr 2024. Auch wenn der Start noch etwas holprig war, hatte Tomerdingen nur wenig hingegenzusetzen. Überragend war zum Beginn an gleich Goalgetter Nico Klein. Mit einem Dreierpack (24./40./52.) schoss er die SGM ungefährdet in Richtung Ziellinie. Auf dieser setzte Malik Löhnert (90.) noch den vierten Treffer drauf.

SV Hörvelsingen - TSV Berghülen abgesagt

Der SV Hörvelsingen hatte nach offiziellen Bericht erst am Samstag die Partie aufgrund einer großen Liste an Spielerausfällen und schlechten Platzbedingungen abgesagt. Die Partie wurde in diesem Fall mit 3:0 für den TSV Berghülen gewertet.

SV Göttingen - SGM Laichingen-Feldstetten 0:1 (0:1)

Die Partie war wie zäher Kaugummi mit besseren Chancen für die Gäste, aber auch mit verheerenden Fehlern der Hausherren. So auch in der 45. Minute, als Laichingens Güray Langer das leere Tor verfehlte, nachdem einen Pass von einem Göttinger Innenverteidiger abgefangen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 0:1, da Aldin Duzo in der 16. Minute für Laichingen eingenetzt hatte. Nach dem Wechsel verpasste die SGM eine frühzeitige Entscheidung, muss am Ende aber nur selten um ihre Führung zittern. Reserven: 1:2.

SV Ballendorf - SV Westerheim II 3:0 (1:0)

Für eine Kreisliga B Partie war es ein richtiges Spitzenspiel, vor allem in Sachen Dramatik und Spannung. Beide Teams gingen offensiv zur Sache. Westerheim startete viele Angriffe über die Außenbahnen, den passenden Adressaten fanden die Hereingaben aber nur selten. Mit 0:0 ging es in die Pause, ehe Ballendorfs Julian Köpf in der 47. Minute den ersten Geniestreich der Partie machte und Jannis Böttcher bediente, der zum 1:0 traf. Nun rührte Ballendorf Beton an, zitterte und konterte sich am Ende zum hauchdünnen Heimsieg. Nikolai Werner gelang in der Nachspielzeit ein Doppelpack zum zu deutlichen 3:0-Heimsieg. Reserven: 3:1.

So haben die anderen gespielt

TSV Herrlingen - SG Langenau 3:1 (2:0). 1:0 Feyock (28.), 2:0 Dick (41.), 2:1 Mannes (47.), 3:1 Dyck (90.). Reserven: 1:1.

TSV Einsingen - FC Blautal 4:2 (2:2). 0:1 Mäckle (15.), 1:1, 2:2, 3:2 Schmid (20./32./50.), 1:2 Klamser (20.), 4:2 Walser (60.).