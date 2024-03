Das wissen Gutachter über die „Geislinger Jungs“

In einer Verhandlung vor der 1. Großen Strafkammer des Ulmer Landgerichts wird fünf Männern aus Geislingen bandenmäßiger Handel mit Doping- und Betäubungsmitteln zur Last gelegt. Nun sagten zwei Polizeibeamte als Zeugen aus.

Die Polizisten hatten im Rahmen der Festnahmen einen weiteren, aber gesondert verfolgten, Angeklagten vernommen. Dieser Angeklagte K. belastete sich in fünf Beschuldigtenvernehmungen nicht nur selbst sondern auch alle anderen „Geislinger Jungs“, wie er sie nannte und mit denen er zusammenarbeitete. Die Frage von Richter Michael Lang, weswegen sich K. plötzlich so geständig verhalten habe, beantwortete ein Polizeibeamter dahin, dass er einen Schlussstrich ziehen wolle. Außerdem gehe es im Verhältnis zu einem der Angeklagten um etwa 300.000 Euro Einnahmen aus Corona-Teststationen. Diese wurden angeblich nicht wie verabredet mit K. geteilt.

K. wollte eigentlich im zweiten Verhandlungstermin selbst als Zeuge erscheinen und gegen die „Geislinger Jungs“ aussagen, machte aber im letzten Moment von seinem Recht der Verweigerung zur Zeugenaussage Gebrauch. An seiner Stelle erschienen deswegen die Polizeibeamten, die über seine Vernehmung einen entsprechenden Bericht verfasst und zudem selbst ermittelt hatten. Weiter liegt auf 63 Seiten das Ergebnis jahrelanger verdeckter Ermittlungen im Rahmen der Observierung vor.

Seltsame SMS an die Polizei

Nach Aussagen der Polizeibeamten hat K. die durch die Observierung bereits bekannte Kommunikationsweise der Bande bestätigt, ebenso Verkaufspreise, Beschaffungsfahrten nach Belgien und Holland, Übergabeplätze und Treffpunkte bis hin zum Strecken des Kokains, zum Beispiel durch Zucker und Tabletten, in privaten Räumen des dem Vater des Angeklagten 1 gehörenden Hauses in Geislingen. Weiter bestätigte er das Pressen und Verpacken des beschafften Kokains mit Unterstützung des zweiten Angeklagten wegen dessen Fachkenntnis. Für schnelles Geld und zur Entlohnung sei gelegentlich Stoff aus der Cannabis-Indoor Plantage im früheren Geislinger Odelo Gebäude geflossen. Die entsprechenden „Cannabis-Gärtner“ waren in einem anderen Verfahren verurteilt worden (wir berichteten).

Besondere Aufmerksamkeit widmete das Gericht der Struktur der „Geislinger Jungs“, insbesondere dem Kopf der Bande, bestehend aus dem Angeklagten 1, der alle Anweisungen gab und selbst viel konsumiert habe, sowie dem Angeklagten 2 mit Fachkenntnis und Kontakten nach Albanien und Belgien. Weitere Aussagen bestätigten die Organisation von Beschaffungsfahrten. Für Überraschung sorgte besonders bei den Verteidigern ein anonymer Hinweis zur Bande, der per SMS auf ein privates Handy eines Polizeibeamten gesendet wurde.

Einer lernte Deutsch erst im Knast

So fragte Rechtsanwalt Harald Stehr, ob der Absender der SMS mittlerweile herausgefunden wurde und ob es nicht sogar K. selbst gewesen sein könnte? Weiter interessierte ihn, ob die Beamten mehr aus Erinnerung oder nur vom Protokoll berichtet hätten. Richter Lang empfand die Zeugenaussagen als „eine Art Zusammenfassung von allem“. Der Verteidiger des in Haft befindlichen Angeklagten 1, Michael Kolaczkowski, erkundigte sich, ob die Kokainpresse gefunden wurde, was der Polizeibeamte ebenso verneinte, wie Spuren des Angeklagten 1 im möglichen Verpackungsraum. Rechtsanwalt Markus Kaißer, Verteidiger des Angeklagten 4, bezweifelte die Glaubwürdigkeit des Zeugen K., stellte bewusst falsche Angaben in Aussicht und lehnte einen Rückschluss bei der Portionierung des Kokains auf seinen Mandanten ab. Schließlich habe das alles niemand gesehen: „Er war im Gebäude, sonst ist nichts nachweisbar.“ Ebenso sei nicht nachweisbar, dass der in Haft befindliche Angeklagte 1 den Auftrag gegeben habe, das Kokain zu strecken und zur portionieren. Laut Aussage von K. habe dieser aber selbst die Anweisung dazu erhalten. Zwei Stunden dauerte allein die Zeugenvernehmung des ersten Polizeibeamten, der eine weitere des zweiten Beamten folgte.

Einblick in die privaten und familiären Strukturen verschaffte der Sachverständige Dr. Stephan Bork, von der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen, zum inhaftierten Angeklagten 2 mit gleich zwei Geburtsdaten: Dieser sei im Kosovo in einem Waisenhaus aufgewachsen, zweimal adoptiert worden und könnte zur Schulzeit keine Auskunft mehr geben. Der serbisch und albanisch sprechende Angeklagte kam mit 16 Jahren nach Deutschland, lernte in der JVA die deutsche Sprache, machte dort seinen Hauptschulabschluss und wurde 2013 aus der Haft entlassen. Zuvor arbeitete er als Barkeeper und lebte laut Strafregister unter verschiedenen falschen Namen im Raum Bodensee, wo er mit gefälschten Pässen stets neue Konten bei verschiedenen Bankfilialen eröffnete. Zuletzt arbeitete er in der Montage im Oberen Filstal, fehlte aber zweimal wöchentlich wegen seines Konsums von Koks, womit er bis heute nur schwer aufhören kann. Er hat bis dato noch keinen Aufenthaltstitel.

Jede Menge Vorstrafen

In einem weiteren Gutachten berichtete Fachärztin Regina Mayr-Erlinger, ebenfalls Universitätsklinik für Psychiatrie in Tübingen, über den Angeklagten 1, mit dem sie in der JVA Stammheim gesprochen hatte: Dessen Familie kam 1984 aus der Türkei nach Deutschland. Als guter Schüler habe er in Geislingen das Fachabitur gemacht und als ausgebildeter IT Informatiker bis zur ersten Haftstrafe gearbeitet. Ein anschließender Neustart mit Schnellimbiss misslang aus familiären Gründen, weswegen er wieder in seinem Beruf arbeitete. Bereits mit 17 startete seine Drogenkarriere mit Cannabis, mit 18 kam Koks als Partydroge dazu, dann verlor er die Kontrolle darüber. Infolge seines Kokainkonsums wurden die Familienverhältnisse problematisch, doch heute will er sein Leben wieder in den Griff bekommen. Der Angeklagte weist Vorstrafen wegen unerlaubtem Führen einer Schusswaffe, Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Der Angeklagte 2 ist wegen gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Unterschlagung, Betrug sowie Handel mit Kokain verurteilt. Weitere Verhandlungstage sind bis Mitte Mai angesetzt.