Die Laichinger Rentnerin Annemarie Neumair wurde im vergangenen September als eine der rund 60 Teilnehmenden des „Bürgerforums G8/G9“ des Landes Baden-Württemberg ausgelost. Es ging also um die beiden Modelle der gymnasialen Oberstufe, die acht oder neun Jahre bis zum Abitur umfasst.

Nun haben die Bürgerinnen und Bürger die Ergebnisse im Stuttgarter Staatsministerium in der Villa Reitzenstein vorgestellt. Dort haben sie auch völlig überraschend Ministerpräsident Winfried Kretschmann getroffen und offenbar auch seine Einschätzung zum G8 ins Wanken gebracht.

Frau Neumair, wie kamen Sie zu der Teilnahme an dem Bürgerforum?

Ich kehrte gerade von einer Reise an den Bodensee nach Laichingen zurück und stieß bei der Post auf einen Brief des Staatsministeriums. Da bin ich erstmal erschrocken. Denn was sollten denn da auch drinstehen?

Was stand denn drin?

Da hieß es, dass ich zur Teilnahme am Bürgerforum G8/G9 ausgelost worden sei. Immerhin wurde mir die Teilnahme freigestellt. Aber ich fühlte mich durchaus geeignet. Denn einerseits war mein Mann Lehrer, andererseits bekomme ich über meine vier Enkel aus erster Hand mit, wie das aktuell in den Schulen so läuft. Und da sehe ich durchaus Verbesserungspotenzial.

Wie schätzen Sie denn die Lage in Bezug auf acht beziehungsweise neun Jahre bis zum Abitur ein?

Aktuell gilt in Baden-Württemberg überwiegend G8, also das achtjährige Gymnasium. Ab einigen Schulen, wie beispielsweise am Laichinger Albert Schweizer Gymnasium (ASG), gibt es aber auch G9. Ich beobachte seit einigen Jahren, dass viele Eltern und Kinder unter dem auf acht Jahre verkürzten Gymnasium leiden, weil die zu vermittelnde Stoffmenge sehr groß scheint.

Und in der Politik dümpelt das Thema ergebnislos vor sich hin. Bis eine 2017 gegründete Elterninitiative über 100.000 Unterschriften für G9 gesammelt hat. Da beschloss Stuttgart, ein Instrument der sogenannten „Direkten Demokratie“ aufzusetzen, nämlich ein Bürgerforum, das sich mit dem Thema G8/G9 ergebnisoffen beschäftigt.

Das Gutachten des „Bürgerforums G8/G9“ Eine Kurzfassung des Gutachtens des „Bürgerforums G8/G9“ steht kostenlos zum Herunterladen bereit. Dafür einfach hier klicken.

Wie sah diese Beschäftigung konkret aus?

Das Bürgerforum bestand aus mehreren Sitzungen, jeweils um die fünf Stunden lang. Die Auftakt- und die Schlusssitzung fanden jeweils in Präsenz in Stuttgart statt, die anderen Termine, bei denen unter anderem Wissenschaftlerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Eltern berichteten, hielten wir digital ab.

Das sprachen unter anderem Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, Berat Gürbüz, Vorsitzender des Landesschülerbeirats oder auch Norbert Brugger, Dezernent des Städtetags Baden-Württemberg. Wie gesagt kamen aber natürlich auch Elternvertreter und Lehrkräfte zu Wort.

Haben Sie also nur zugehört?

Nein, es gab auch Gruppenarbeiten zu einzelnen Themen, bei denen tiefer eingestiegen und die Ergebnisse für den Abschlussbericht erarbeitet und festgehalten wurden.

Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn gekommen?

Wir sprechen uns keineswegs für eine Abschaffung von G8 oder die flächendeckende Wiedereinführung von G9 aus. Vielmehr fordern wir ein neues, verbessertes G9 und eine Reform des G8.

Was bedeutet das?

Wir glauben, dass Kinder mehr Zeit benötigen, sowohl für das Lernen und Üben als auch für ihre individuelle Entwicklung, als ihnen G8 und G9 zur Verfügung stellen können, zumindest so, wie sie derzeit praktiziert werden. Das ist nicht nur unser Eindruck, auch Eltern und Lehrerschaft berichten von hohen Belastungen.

Was folgt daraus?

Wir müssen Druck aus dem Kessel nehmen und Zeit schaffen für die Kinder, in der sie sich ebenfalls weiterentwickeln können, beispielsweise durch sinnvolle Praktika erste berufliche Orientierung finden. Denkbar wäre auch eine sogenannte Schülerschule, bei der ältere Schüler die jüngeren bei den Hausaufgaben unterstützen und ihnen auch für weitere Fragen zum Unterricht zur Verfügung stehen.

G8 ist also nicht tot?

Keineswegs. G8 ist sicherlich gut geeignet für Kinder, die besonders schnell lernen und sollte daher unbedingt bestehen bleiben. Deswegen haben wir uns auch ausgesprochen für sogenannte Schnellläuferzüge an größeren Gymnasien. Und auch im ländlichen Raum sollte mindestens ein Gymnasium pro Kreis einen G8-Zug anbieten. Wer sich das Ganze im Detail durchlesen möchte, kann den 62-seitigen Abschlussbericht des „Bürgerforums G8/G9“ kostenlos aus dem Netz herunterladen.

Wie kam es dann zu Ihrer Begegnung mit dem Ministerpräsidenten?

Er ist bei der Führung durch die Villa Reitzenstein überraschend aufgetaucht. Mit Blick auf unserer Ergebnisse hat er sich durchaus positiv geäußert und auch die ausführliche Ausarbeitung gelobt. Er gilt ja eher als Verfechter von G8, sagte aber, er werde sich seine Position vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse nochmal durch den Kopf gehen lassen.

Im Anschluss daran wurde die Präsentation unserer Ergebnisse der Kultusministerin, Frau Schopper und der Staatsrätin, Frau Bosch, übergeben und diskutiert. Soviel ich weiß, wird bei der nächsten Sitzung des Landtages darüber gesprochen.