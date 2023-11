Das plant „Charité Togo“

Der in Laichingen ansässige Verein „Charité Togo“ hat sich die Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem westafrikanischen Land Togo auf die Fahnen geschrieben. Seit einigen Jahren wird er auch durch die Aktion „Helfen bringt Freude“ finanziell unterstützt. Julia Stadelmaier ist 1. Vorstand und Gründungsmitglied. Die Gesundheitswissenschaftlerin erklärt im Interview, wie sich auf der Schwäbischen Alb der Verein mit heute 23 Mitgliedern und vielen Freunden gegründet hat, und welche Projekte sie in Togo vorantreiben.

Frau Stadelmaier, wann und warum hat sich der Verein „Charité Togo“ gegründet?

Nach meinem Abitur habe ich mehrere Monate in Togo auf einer Krankenstation gearbeitet. Das war mein erster Kontakt zu dem Land und es folgten weitere Aufenthalte und ehrenamtliche Einsätze während meiner Semesterferien oder meines Urlaubs. Über mein Engagement für Togo lernte ich die Laichingerin Silvia Bayer kennen, und wir haben zunächst auf privater Ebene einige kleinere Projekte unterstützt, welche das Leben der Menschen dort verbessern sollten. Im Jahr 2018 haben wir beschlossen, den Verein „Charité Togo“ zu gründen, um besser helfen zu können.

In welchen Bereichen sind Sie und der Verein aktiv?

Grundsätzlich sind wir in drei Sektoren tätig: Gesundheit, Bildung und Wasser.

Wie schaut es im Gesundheitsbereich aus?

Da ist unsere Krankenstation St. Augustin im Südwesten von Togo in der Region Agou. Die bauen wir seit 2018 immer weiter aus. Das medizinische Team leistet dort wahrhaft Großartiges, um Menschen in Not eine medizinische Behandlung zuteil werden zu lassen. Über den Sozialfonds fördern wir jährlich etwa 1000 Behandlungen. Wir planen, im kommenden Jahr weitere Behandlungsräume zu bauen. Es soll auch eine Wundambulanz entstehen.

Was machen Sie im Bildungsbereich?

In diesem Bereich setzen wir auf Patenschaften und ermöglichen damit derzeit 40 Kindern den Schulbesuch. Außerdem haben wir in der Region Agou, wo sich ja auch unsere Krankenstation befindet, ein Bildungszentrum aufgebaut. Dort stellen wir den Schulkindern Räume zur Verfügung, in denen sie nicht nur Hausaufgaben bei Licht erledigen, sondern sich dort auch zum Spielen treffen können. Das Zentrum beinhaltet auch einen kleine Bibliothek, in der es nicht nur Schulbücher, sondern auch andere Bücher gibt, welche die Kinder ausleihen können.

Welche Projekte stoßen Sie im Bereich „Wasser“ an?

Vor wenigen Wochen haben wir unseren neunten Trinkwasserbrunnen an die entsprechende Gemeinde übergeben. Für solche Brunnen wird zwischen 50 und 130 Meter weit in den Untergrund gebohrt, um an sauberes Trinkwasser zu gelangen.

Gibt es in Togo einen Mangel an sauberem Trinkwasser?

Ja, vor allem auf dem Land. Während es in den Städten zumindest eine teilweise funktionierende Trinkwasserversorgung gibt, sieht das auf dem Land völlig anders aus. Dort gibt es weder eine Wasserversorgung noch eine Kanalisation. Dort schöpfen die Leute ihr Wasser teils aus Tümpeln, Bächen oder Flüssen. Das ist dann aber wegen der fehlenden Kanalisation und der Hitze oft verschmutzt. Hier schließt sich auch der Kreis aus unseren drei Säulen: Wenn ich durch kontaminiertes Wasser krank werde, kann ich nicht zur Arbeit gehen. Deswegen und wegen der möglicherweise anfallenden kostenpflichtigen medizinischen Behandlung fehlt wiederum das Geld, um die Kinder zur Schule zu schicken.

Sie fliegen immer noch nach Togo zu Ihren Projekten?

Silvia Bayer und ich wechseln uns bei den jährlichen Reisen nach Togo ab. Aber ohne unser Team vor Ort wäre das alles gar nicht möglich. Dieses Team leistet einfach eine hervorragende Arbeit.

Welche Projekte möchte der Verein in den kommenden Jahren anstoßen?

Wir wollen auf jeden Fall unseren zehnten Brunnen bohren lassen und auch - wie erwähnt - die Krankenstation ausbauen. Im kommenden Jahr würden wir gerne mit der Sanierung eines Kindergartens beginnen.

Was liegt dort im Argen?

Da ist vor eineinhalb Jahren das Dach von einem der beiden Gebäuden. Es war wirklich nicht gut gebaut. Glücklicherweise passierte das an einem Wochenende, sodass keine Kinder zu Schaden kamen. Aber die Einrichtung ist natürlich zerstört. Und der Kindergarten ist seither eben nur zur Hälfte nutzbar. Wir möchten dem Gebäude ein ordentliches Dach spendieren, damit es wieder uneingeschränkt genutzt werden kann, und wir rechnen mit Kosten zwischen 8000 und 9000 Euro dafür.

Wie finanziert sich Ihr Verein eigentlich?

Auf der einen Seite haben wir einen privaten Spenderkreis, welcher uns jährlich unterstützt. Auf der anderen Seite bekommen wir - in der Regel projektbezogene - Drittmittel beispielsweise von Stiftungen oder Spendenaktionen von Unternehmen. Die Aktion „Helfen bringt Freude“ ist so eine Drittmittelaktion und wir sind froh, zum wiederholten Mal dabei zu sein, um Projekte in Togo voranzubringen.