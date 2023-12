Das Kinderwerk Lima hilft in Burundi und Peru

Kinderwerk Lima heißt eine christliche Hilfsorganisation, die sowohl Kinder und Familien aus der peruanischen Hauptstadt Lima unterstützt, als auch Menschen im bitterarmen afrikanischen Land Burundi. Albrecht Lächele ist Pfarrer im Ruhestand und ehrenamtlicher Vorsitzender des Kinderwerkes. Er berichtet, was derzeit in Peru und Burundi läuft und weiter geplant ist.

Im Peruanischen Lima befindet sich die Wiege des christlichen Hilfs- und Missionswerks, das seinen Sitz in Heidenheim an der Brenz hat, wie Albrecht Lächele sagt, der seinen Ruhestand in Laichingen verbringt. In Peru unterstützt das Kinderwerk sogenannte Johannes-Gutenberg-Schulen. Lächele sagt: „Inzwischen wird unsere Berufsschulausbildung auch vom Staat anerkannt. Das ist eine gute Nachricht.“

Zur Johannes-Gutenberg-Schule in El Agustino gehörte bis 2017 auch noch ein Kindergarten. Wegen angeblicher Asbestbelastung habe der aber 2017 abgerissen werden müssen, erzählt Lächele. Der Neubau des Kindergartens musste von langer Hand vorbereitet werden, schließlich schüttelt auch ein Kinderwerk Lima die dafür notwendigen Kosten in Höhe von einer Million Euro auch nicht eben so aus dem Ärmel.

Nicht einfach, die Lehrer zu halten

Aber dass der Kindergarten gebaut werden würde, war keine Frage, wie Lächele erklärt: „Den Kindergarten an dieser Schule gab es seit dem Jahr 1970. Er war das erste Projekt des Kinderwerks Lima nach seiner Gründung.“ Deswegen trug er seither den Namen „Cuna“, was auf deutsch „Wiege“ bedeutet.

Lächele ergänzt: „Dazu muss man wissen, dass in Peru - anders als in Deutschland - der Kindergarten quasi das Aushängeschild einer Schule darstellt. Die Menschen dort haben eine starke Bindung an ihre Kinder und es braucht schon sehr gute Einrichtungen, damit die Eltern ihre Kinder dorthin geben.“ Die Bauarbeiten sind derzeit voll im Gange. Der pensionierte Pfarrer sagt: „Wir hoffen, dass der neue Kindergarten zum Schuljahresbeginn im März dann auch öffnen kann.“

In Peru gehe es nach der Pandemie wirtschaftlich wieder aufwärts. In der Folge steigen Löhne und Gehälter, was grundsätzlich erfreulich sei, sagt Lächele. Allerdings stehen Kinderwerk Lima und die Johannes-Gutenberg-Schule vor der Herausforderung, die eigenen Lehrer gerecht zu bezahlen, sodass man sie auch halten kann, wenn die staatlichen Schulen besser vergüten.

Schulweg: Zwei Stunden hin und zwei zurück

Da Ziel ist, dass sich die Schule zu immer größeren Anteilen selbst trägt. Aktuell bestreitet das Kinderwerk Lima noch rund 67 Prozent der Kosten der Schule El Agustino. Im Jahr 2010 waren es noch 84 Prozent. Lächele sagt: „Das zeigt auch die Richtung, in die es gehen soll. Je mehr eigene Einnahmen die Schule generiert, desto mehr können wir uns zurückziehen und in andere Projekte für arme Menschen investieren.“ Gänzlich zurückziehen werde sich das Kinderwerk aber wohl nicht, man bleibe weiterhin verbunden, auch auf persönlicher Ebene, versichert Lächele.

Seit mehreren Jahren engagiert sich das Kinderwerk Lima auch im afrikanischen Burundi. In der Nähe der Stadt Muramvya hat das Kinderwerk Lima den Bau eines Jungeninternats unterstützt. Die Kinder, welche die angrenzende Schule besuchen, stammen aus allen drei in Burundi heimischen Volksgruppen, den Hutu, Tutsi und auch der Batwa, einer besonders benachteiligten Gruppe. Nun ist auch der Bau eines Mädcheninternats für das Jahr 2025 angedacht.

Denn wie Lächele erklärt sind die Wege in dem Land weit. Einige der Kinder, die im Internat wohnen, stammen aus bis zu 100 Kilometern entfernten Dörfern. Das wären drei Tagesmärsche. Lächele erklärt: „Viele unserer Schüler, die nicht im Internat schlafen, haben lange Schulwege - bis zu zwei Stunden hin und zwei Stunden wieder zurück.“

Hoffnung auf gutes Spendenjahr 2023

Doch die teils langen Schulwege haben sich für etliche Schülerinnen und Schüler gelohnt: Im Herbst 2022 sind die ersten Berufsschüler verabschiedet worden. „Alle, die 2019 an der Schule angefangen hatten, haben ihre Abschlüsse geschafft. Die jungen Menschen waren sehr stolz. Und wir sind damit unserem Ziel näher gekommen, jungen Menschen aus dieser Region Lebensperspektiven zu eröffnen“, sagt Lächele. Denn ausgebildete Fachleute aus Bereichen wie Hausbau, IT, Bürotätigkeiten, Bauplanung oder auch im Lebensmittelbereich seien in Burundi sehr gefragt. Allerdings hat die Inflation in Folge des Ukrainekrieges sehr negative Auswirkungen auf die Bevölkerung auch in dem afrikanischen Land. Aktuell organisiert das Kinderwerk Lima deswegen verstärkte Armenspeisungen in fünf Distrikten. Lächele berichtet: „Sogar einige unserer gut bezahlten Mitarbeiter vor Ort konnten wegen den dramatisch gestiegenen Preisen ihre Familien nicht mehr ernähren. Deswegen haben wir auch für sie Lebensmittelpakete gepackt.“

Er lobt ausdrücklich die Hilfsbereitschaft, die auch aus Deutschland kam: „Unsere Mitglieder und Freunde des Kinderwerks sowie viele Spender haben uns sehr gut unterstützt, obwohl auch hierzulande Inflation war. Das Spendenjahr 2022 war in dieser Hinsicht wirklich einzigartig.“ Nun setzt er auch Hoffnung auf das Spendenjahr 2023.