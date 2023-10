Noch gibt es keine abschließende Entscheidung, ob die „Dietrich-Bonhoeffer-Internationale-Schule“ im Laichinger Teilort Machtolsheim weiter Kinder unterrichten darf.

Verfahren, die bis zum Bundesverwaltungs- und Bundesverfassungsgericht geführt wurden, endeten zwar mit der Nichtzulassung der Einrichtung. Mit einer Eilverfügung vom Verwaltungsgerichtshof Sigmaringen will der Betreiber gegen die anstehende Zwangsschließung vorgehen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Hier gibt es noch kein abschließendes Ergebnis.

Für das Regierungspräsidium Tübingen ist der Rechtsstreit vorerst beendet und die Behörden sehen sich im Recht. Denn laut den erfolgten Richtersprüchen erfüllt die Einrichtung nicht das Ziel, Kinder zu verantwortlichen Staatsbürger heranzubilden und erreiche auch nicht die Standards in der allgemeinen Schulbildung.

Auf Nachfrage der Laichinger Redaktion argumentiert Pressesprecher Stefan Meißner aus dem Regierungspräsidium Tübingen und der Abteilung Schule und Bildung mit dem Urteil vom 3. August 2021.

„Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat festgestellt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen des von der Landesvereinigung für dezentrales Lernen BW e.V. beantragten Betriebs einer Grundschule sowie einer Haupt- und Werkrealschule als Ersatzschule nicht gegeben sind“, so Meißner schriftlich.

Eine Beschulung nach dem eingereichten Unterrichtsmodell nach dem Uracher Plan, das für beide Schularten lediglich einen wöchentlichen schulischen Präsenztag unter elterlicher Begleitung vorsehe, erfülle nicht die Genehmigungsvoraussetzungen nach dem Privatschulgesetz.

Die gegen dieses Urteil eingelegten Nichtzulassungsbeschwerden beim Bundesverwaltungsgericht wurden zurückgewiesen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat eine dagegen gewandte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, erklärt die Behörde weiter.

Schule rechnet mit Erfolg vor dem VG Sigmaringen

Freilich, an der Dietrich-Bonhoeffer-Internationale-Schule in Machtolsheim sieht man das anders. Am nordwestlichen Rand der Gemeinde umgeben von Holzlagerplätzen, Pferdekoppeln und landwirtschaftlichen Gebäuden, befindet sich die Heerstraße 84.

Der auf der Internetseite der Schule angegebene Standort und auch bei Google findet sich der Vermerk auf die dort ansässige Landesvereinigung für dezentrales Lernen BW. Ein Schild oder andere Hinweise, dass eine Bildungseinrichtung ansässig ist, ist von der Straße nicht zu sehen. Alleine ein Schild „Vorsicht freilaufender Hund“ sticht ins Auge.

Auf der Internetseite hingegen informiert ein kurzer Absatz darüber, dass das Regierungspräsidium Tübingen Anfang September 2023 den Schulbetrieb mit sofortiger Wirkung untersagt habe und der Schulträger sich daran halten und bis auf Weiteres weder Unterricht noch schulische Veranstaltungen abhalten werde. Abschließend heißt es jedoch: „Wir erwarten, dass unserer Verwaltungsklage gegen die Verfügung stattgegeben wird und unser Schulbetrieb zeitnah wieder weitergeführt werden kann.“

Regierungspräsidium reagiert gelassen auf Eilantrag

In Tübingen sehen die Verantwortlichen den Antrag auf eine Eilentscheidung vor dem VG Sigmaringen jedoch gelassen. Wie die ADF International unter dem angegebenen Link zutreffend mitgeteilt habe, hat die Landesvereinigung für dezentrales Lernen BW e.V. die „Dietrich-Bonhoeffer-Internationale-Schule“ offiziell als genehmigungsfreie Ergänzungsschule angezeigt und betrieben.

Eine Schule, welche von schulpflichtigen Kindern besucht werde und in der während der üblichen Unterrichtszeiten von Regelschulen Bildungsinhalte vermittelt werden, die auf einen allgemeinbildenden Schulabschluss vorbereiten, dienen jedoch als Ersatz für eine öffentliche Schule.

„Deshalb handelt es sich bei einer solchen tatsächlich um eine genehmigungspflichtige Ersatzschule und nicht um eine Ergänzungsschule im Sinne des Paragrafen 13 Privatschulgesetzes: Ergänzungsschulen dürfen keine Entsprechung im öffentlichen Schulwesen haben und lediglich zu den staatlichen Bildungsplänen ergänzende Inhalte vermitteln“, so das Regierungspräsidium.

Da der Schulträger der „Dietrich-Bonhoeffer-Internationale-Schule“ jedoch über keine Genehmigung zum Betrieb einer Ersatzschule verfüge, war die Untersagung die rechtliche Konsequenz vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Entscheidungen.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte in seinem Urteil vom 3. August 2021 festgestellt, dass die von der Landesvereinigung für dezentrales Lernen BW e.V. beantragten Ersatzschulen nicht das Kriterium der „Ersatzfunktion für öffentliche Schulen“ gemäß dem Privatschulgesetz erfüllen.

Ersatzschulen im Sinne des Grundgesetzes sind solche Privatschulen, die nach dem mit ihrer Einrichtung verfolgten Gesamtzweck als Ersatz für eine im Land vorhandene oder grundsätzlich vorgesehene öffentliche Schule dienen sollen. Lediglich an genehmigten Ersatzschulen können schulpflichtige Kinder die in Deutschland geltende Schulpflicht erfüllen.

„Das dem Unterrichtsbetrieb der Dietrich-Bonhoeffer-Schulen zugrundeliegende Bildungskonzept des Uracher Plans weicht jedoch den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zufolge in so gravierender Weise von den im öffentlichen Schulwesen verbreiteten Schultypen ab, dass es aus dem Blickwinkel der staatlichen Schulhoheit nicht vertretbar wäre, den Besuch der Dietrich-Bonhoeffer-Schulen dem Besuch einer öffentlichen Schule gleichzustellen und damit als Erfüllung der Schulpflicht zu werten“, zitiert Pressesprecher Stefan Meißner die Urteilsbegründung.

Wenig Bildung und schlechte Persönlichkeitsentwicklung

Hintergrund sei der Umstand, dass die (schulische) Entwicklung der Kinder stetigen und unmittelbaren Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der Eltern unterworfen sei. Somit sind einer unmittelbaren Kontrolle der Eltern entzogene Räume, in denen sich der ‐ dem elterlichen Erziehungsrecht gleichrangig gegenüberstehende ‐ staatliche Erziehungsauftrag selbständig entfalten kann, nicht gegeben, da die Kinder entweder zu Hause lernen oder am eintägigen Präsenztag der Schülerinnen und Schüler unter Begleitung der Eltern.

Der staatliche Erziehungsauftrag, ein der Privatschule verbindlich vorgegebenes Erziehungsziel, nämlich die Heranbildung verantwortlicher Staatsbürger in einer pluralistischen Gesellschaft durch die Konfrontation mit abweichenden Wert- und Ordnungsvorstellungen, kann damit nicht erreicht werden.

Schließlich gilt die grundgesetzlich verankerte Privatschulfreiheit nicht unbeschränkt, sondern stellt die Eröffnung einer Privatschule unter einen staatlichen Genehmigungsvorbehalt sowie unter das geltende Landesrecht und bestimmt, dass eine Genehmigung lediglich zu erteilen ist, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen.