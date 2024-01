(cs, su, memu) - Überall auf der Alb protestieren Landwirte am Donnerstagabend mit sogenannten Mahnfeuern. So auch in Laichingen im Alb-Donau-Kreis, in Hohenstadt (Kreis Göppingen) oder auch im Römersteiner Ortsteil Böhringen (Kreis Reutlingen).

Im Laichinger Gewerbegebiet Ost stehen am Donnerstagabend gegen 20 Uhr über 70 landwirtschaftliche Fahrzeuge mit eingeschalteten Rundumleuchten Seite an Seite aufgereiht und umrahmen das von mehreren Feuern in Tonnen erwärmte Treffen der Landwirte. „Es sind viel mehr Leute gekommen, als wir erhofft hatten,“ freut sich der Laichinger Ortsobmann Wilhelm Häberle.

Die Teilnehmer am Mahnfeuer kommen nicht nur aus Laichingen, sondern aus dem ganzen Umland. Zudem sind nicht nur Landwirte anwesend, schätzungsweise ein Drittel sind Besucher, die mit der Landwirtschaft nicht unmittelbar etwas zu tut haben, darunter zahlreiche Handwerker aber auch interessierte „Privatleute“, stellt Häberle fest.

Bei den Gesprächen ist herauszuhören, dass es den Landwirten nicht nur um die Steuern für Agrardiesel und Kfz geht, sondern dass dies der viel zitierte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Geld spielt dabei zwar schon eine Rolle, doch viel mehr ärgern sich die Landwirte über die ungezählten Vorschriften aus der Politik, wie sie ihre Betriebe zu bewirtschaften hätten, oft seien diese in der Praxis nur schwer umsetzbar.

Riesenfeuer in Böhringen

Auch in Römerstein-Böhringen ist das ein Thema. Dort haben Traugott Götz und sein Team ein riesiges Mahnfeuer entfacht - eines von acht Feuern im Landkreis Reutlingen. Peter Werner, Landwirt aus Strohweiler, erklärt, dass die Feuer als eine Art stiller Protest zu sehen seien. „Wir wollen die Bürger nicht verärgern, sondern ihnen unsere Probleme schildern.“

In der Tat seien die - inzwischen zurückgenommene - Abschaffung der „Grünen Kennzeichen“ und der schrittweise Wegfall der Agrardieselsteuererstattung nur die oben genannten Tropfen gewesen. Es gehe um tiefgreifendere Probleme, die nicht erst seit Kurzem bestehen: So gebe es noch immer keine verbindliche Herkunftsbezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse, quasi ein „Made in Germany“-Label. Und mit Blick auf das Lieferkettengesetz müssten für Importe die selben Standards gelten, die auch für inländische Erzeuger gelten. Insgesamt bemängelt er, dass Landwirte durch immer neue zu erfüllende Auflagen kaum noch ihre Investitionen planen können.

Protest entlang der A 8

Etwa 200 Landwirte, Jäger und Sympathisanten aus dem gesamten oberen Filstal haben sich am Rand der A 8 in Höhe Hohenstadt versammelt, wo sie ihre Traktoren im Abstand von 120 Metern zur Fahrbahn aufstellen und Mahnfeuer entzünden. Zunehmende Bürokratie, Tiertransporte nach Holland, Polen und wieder zurück statt regionaler Produkte, eine Ungleichbehandlung im Wettbewerb mit anderen Ländern und eine seit Jahren misslungene Politik für Landwirte wird ebenso angeprangert, wie „Schikanen der Landwirte und des gesamten Mittelstands durch schwachsinnige Forderungen und Gesetze“, so Claus Buntz von den Eselshöfen bei Mühlhausen.

Als Vorstand des Bauernverbandes Kreis Göppingen organisiert er mit Daniel Buck aus Hohenstadt den stillen Protest und verlangt Planungssicherheit: Es könne nicht sein, dass ein neuer Schweinestall fünf Jahre später nicht mehr den Vorschriften entspreche. „Wenn wir eine Richtung haben, können wir uns darauf einstellen. Aber wir haben keine Anreiz-, sondern eine Verbotspolitik.“ Und das sei das Schlechteste für freie Unternehmer.

Abgenzung nach Rechts

In Römerstein gesellt sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und früherer Römersteiner Schultes Michael Donth ans Feuer. Er sagt: „Der Protest war schon erfolgreich durch die Rücknahme der Streichung der Kfz-Steuer für Traktoren. Die Union unterstützt die Bauern auch bei ihrer Forderung nach Beibehaltung der Agrardieselsteuererstattung.“ Er sei von Hause aus zwar kein Landwirt, habe aber spätestens in seiner Zeit als Schultes gelernt, dass Landwirte „hart arbeiten müssen und welchen wertvollen Beitrag sie für uns alle leisten durch regionale Produkte und Lebensmittel und in der Landschaftspflege“.

Peter Werner, der Landwirt, stellt fest: „Wir distanzieren uns klar von Rechts. Wer bei uns in dieser Hinsicht auffällt, den schicken wir weg.“