Darum blieben Gelbe Säcke auf der Alb über Weihnachten liegen

Eigentlich hätten die Gelben Säcke auf der Laichinger Alb am Samstag, 23. Dezember, abgeholt werden sollen. Sie blieben aber über Weihnachten an den Straßen und Gassen liegen, was manchen Anwohner aufregte. Wie kam das und was geschieht nun? Wir haben nachgefragt.

Der Laichinger Kreisrat Kurt Wörner war entsetzt, als er auf am ersten Weihnachtstag auf die Straße trat: „Die Gelben Säcke liegen über Weihnachten auf den Gehwegen und Straßen, was kein schönes Bild abgab. Inzwischen sind etliche Säcke zerfetzt und haben ihren Abfall verteilt. Zum Glück haben die Anwohner ihre Gelben Säcke teilweise wieder eingesammelt und warten nun auf rasche Lösungen.“ Wörner fährt mit dem Auto umher und dokumentiert den Missstand, indem er Fotos macht. Er schreibt eine entsprechende E-Mail an Landrat, Stadt und Abfallentsorger.

Am Mittwochmorgen ist man sich beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Alb-Donau-Kreises des Problems bewusst. Betriebsleiterin Elke Bossert erklärt: „Ich habe mit dem Entsorgungsbetrieb telefoniert. Durch die Unwetter auf der Alb hat sich die Abfuhr verzögert, unter anderem weil die Gelben Säcke vom Wind verweht wurden.“ Sie versichert, dass die Müllwerker am Freitag und Samstag jeweils bis in den frühen Abend hinein im Einsatz gewesen seien. „Sie konnten aber nicht alles erledigen. Dazu zählen die Sperrmüllabfuhr im südöstlichen Alb-Donau-Kreis und die Abfuhr der Gelben Säcke auf der Laichinger Alb.“

Jetzt werden die Gelben Säcke abgeholt

Es müsse aber nicht gewartet werden, bis die nächste turnusmäßige Abfuhr stattfindet. Bereits am Mittwoch, 27. Dezember, werden die Gelben Säcke in Laichingen, Westerheim, Campingplatz Westerheim und in Feldstetten abgeholt. „Am Donnerstag, 28. Dezember, erfolgt die Abfuhr der Gelben Säcke in Merklingen und Machtolsheim“, versichert Bossert.

Die Probleme bei der Sperrmüllabfuhr im Südosten seien hingegen in erster Linie dadurch entstanden, dass der Sperrmüll ganz oft nicht so sortiert war, dass er effektiv abgeholt werden konnte. Das wird in den kommenden Wochen und Monaten auch für die Laichinger Alb relevant. Bossert erklärt: „Der Sperrmüll muss nach drei Fraktionen sortiert und getrennt herausgestellt werden: Altholz, Metall und Elektroaltgeräte sowie Restsperrmüll.“ So getrennt könne die Abfuhr zügig durch verschiedene Fahrzeuge erfolgen. Wenn alles auf einem Haufen liegt, müssten die Müllwerker erst alles selbst sortieren, was viel Zeit kostet.

Die entsprechenden Regelungen können im Netz unter aw-adk.de und im Müllkalender nachgelesen werden.