Wie bereits Mitte vergangenen Jahres angekündigt, will Geschäftsführer Andreas Erz das Unternehmen Burkhardt Fruchtsäfte am Stammsitz in Machtolsheim erweitern. Dazu fließt nun ein Millionenbetrag in die Produktion. Eine komplett neue Abfüllanlage in neuer Halle soll das mittlerweile 35 Jahre alte Bestandsgerät ersetzen. Das neue Gebäude mit rund 1500 Quadratmetern fügt sich trotz seiner Größe sehr gut in die Topografie ein. Entsprechend gab es nun grünes Licht vom Machtolsheimer Ortschaftsrat und vom Bauausschuss der Stadt Laichingen.

Wann genau der Startschuss für die neue Halle fällt und wie lange gebaut wird, ist noch nicht ganz raus. Doch andere Fragen konnte Geschäftsführer Andreas Erz, der den kommunalen Gremien bei ihren Sitzungen beiwohnte, beantworten.

Die neuen Produktionshalle soll neben der alten Produktionshalle beziehungsweise unterhalb von dieser entstehen. Die Flächen der alten Produktionsanlage werden in Zukunft für das Entpacken der Paletten genutzt und bedürfen aus diesem Grund einer Verbindung in Form von Förderbändern mit der neuen Produktionsanlage.

Der Flächenbedarf für eine neue Abfüllanlage ist deutlich gestiegen, auch die Höhe der alten Produktionshalle ist nicht mehr zeitgemäß. Die neue Produktionsanlage ist auf dem aktuellen Stand der Technik und hat einen deutlich niedrigeren Energiebedarf. Auch wird durch den Neubau die Lärmbelastung für die Mitarbeiter stark verringert. „Damit sparen wir die Hälfte unseres Wasserverbrauchs und die Hälfte unseres Energieverbrauchs ein und außerdem kann sie auch Schorlen abfüllen“, erklärte Andreas Erz bereits Mitte vergangenen Jahres bei einem Firmenrundgang.

Burkhardt produziert rund 25 Millionen Flaschen Getränke pro Jahr

Das neu geplante gewerbliche Gebäude mit einer Grundfläche von 1532 Quadratmetern und Abmessungen von rund 50 auf 30 Metern berücksichtigt die bestehende Topographie und wird zum Teil in das Gelände eingelassen. Die Gebäudehöhe zum nördlichen Nachbarn beträgt knapp acht Meter an der höchsten Stelle. Der höhergelegte Bereich im Süden wird benötigt, um eine Verbindung zu der bestehenden Produktionshalle herzustellen.

Im westlichen Bereich ist eine Zwischenebene eingezogen. Diese dient als Showroom für Besucher. Der derzetige Präsentationsraum soll für betriebsinterne Events und Weiterbildungen genutzt werden. Im Erdgeschoss darunter sind das Meisterbüro, sanitäre Anlagen, Technik und ein Lagerbereich angeordnet. Alle neuen Gebäudeteile sollen ein Flachdach erhalten. Das Dach soll mit Photovoltaikmodulen bestückt werden. Die Ableitung des anfallenden Regenwassers soll über eine rund 110 Meter lange, noch zu erstellende Entwässerungsmulde mit Anschluss an die bereits vorhandene Entwässerungsmulde und damit an die vorhandene Sickermulde erfolgen.

Burkhardt gehört zu den wichtigsten Unternehmen in Laichingen, nicht nur weil sie ein großer Wirtschaftsfaktor sind. Das Unternehmen handelt ökologisch und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen. Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann

Schon in den vergangenen Jahren hat das Familienunternehmen schnell und flexibel Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt. 2019 übergab Dieter Burkhardt seinen Platz als Inhaber an seinen Neffen Andreas Erz. Damit wurde die Tradition bei Burkhardt Fruchtsäfte nach 100 Jahren als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern fortgesetzt. Das Familienunternehmen Burkhardt Fruchtsäfte in Machtolsheim produziert heute jährlich rund 25 Millionen Flaschen an verschiedenen Getränken für Kunden in einem Umkreis von gut 250 Kilometern.

Kunden bis zum Bodensee und hinter München

Ein besonderes Burkhardt-Charakteristikum: die Liebe zur Schwäbischen Alb und zu den Äpfeln der traditionellen Streuobstwiesen. Insgesamt 70 Sammelstellen hat Burkhardt im Radius von rund 50 Kilometern um die Produktionsstätte in Machtolsheim. Dort wird das Streuobst für eines der Premiumprodukte des Unternehmens angenommen. „Unser Streuobst hat einen etwas höheren Säureanteil. Wer unseren Saft gewohnt ist, für den schmeckt ein vergleichbarer Saft vom Bodensee, der aus dem dortigen Obst produziert wurde, deutlich süßer. Unserer wird von den Kunden besonders wegen seiner Fruchtigkeit geschätzt.“

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann unterstrich die Bedeutung des Unternehmens für die Stadt und die Region: „Burkhardt gehört zu den wichtigsten Unternehmen in Laichingen, nicht nur weil sie ein großer Wirtschaftsfaktor sind. Das Unternehmen handelt ökologisch und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen.“ Er habe sich kürzlich die Situation vor Ort angeschaut und begrüße sehr, dass das Unternehmen den Standort auch für andere Nachbarn verträglich ausbaue.

Des weiteren sei die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ein weiterer Schritt, der die dezentrale Energieversorgung stärke. Auch der Ortschaftsrat hatte den Bauplänen im Vorfeld einstimmig zugestimmt. Ortsvorsteher Jochen Sinn bedankte sich für „ein klares Bekenntnis zum Standort Machtolsheim“ und die damit verbundene Sicherung und den Ausbau von Arbeitsplätzen in seiner Gemeinde.

Damit Burkhardt konkurrenzfähig bleibt und sich auch, was die Nachhaltigkeit angeht, stets verbessert müsse man investieren, so Andreas Erz. „Wir verkaufen Produkte aus nachhaltigen Rohstoffen, deshalb sollte auch die Herstellung so nachhaltig wie möglich sein.“ Die unterschiedlichen Produkte vertreibt das Unternehmen in einer Region die von der Schwäbischen Alb bis nach Nürnberg und hinter München und von Baden-Baden aus bis an den Bodensee reicht.