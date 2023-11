Bürgerstiftung startet Projekt gegen Coronafolgen

Die Laichinger Bürgerstiftung hat ihre kommenden Projekte vorgestellt und auch einen kurzen Blick zurück ins vergangenen Jahr geworfen. Hauptthema am Jahrestag der Bürgerstiftung war aber ihr neustes Projekt zur Minderung von Coronafolgen im sozialen Bereich. Gemeinsam mit dem Mentorenprogramm „Stark wie ein Löwe sollen dabei Defizite im Miteinander von Schülern abgebaut werden, die sich durch die soziale Abstinenz während der Pandemie entwickelt haben.

„Viel junge Schüler haben während der Coronapandemie das echte Grundschulleben nicht erlebt. Entsprechend konnten sich soziale Strukturen und Umgangsformen nicht richtig entwickeln. Hier muss etwas nachgeholt werden, deshalb sollen insgesamt zehn fünfte Klassen von unserem neuen Projekt profitieren“, erklärte Ralf Schiffbauer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, den anwesenden Gästen. Es sei wichtig ganz spezifisch daran zu arbeiten, dass die Gesellschaft die Pandemie gut verarbeite. Zudem wolle die Stiftung dafür sorgen, dass das Projekt nachhaltig aufgestellt werde.

Dreimal 90 Minuten gegen Gewalt

Zusammen mit Andreas Rysavy, vom Projekt „Stark wie ein Löwe“ bekommen die fünften Klassen drei jeweils 90-minütige Coachings in verschiedenen Themenbereichen. Dazu zählen beispielsweise, wie sie mit Beleidigungen oder sogar Gewalt umgehen und wie der eigene Charakter und die Resilienz gegenüber Übergriffen gestärkt wird. Rysavy kommt aus Böblingen und war selbst 20 Jahre als Lehrer tätig, bevor er auf eigenen Wunsch ins Coaching wechselte. „Corona ist für diese heutige Generation der vierten bis siebten Klasse ein krasser Einschnitt gewesen. Menschen wachsen nur durch Begegnungen mit anderen und genau das ist in dieser Zeit nicht passiert“, erklärt Rysavy.

Aus Gesprächen mit Lehrern und den Erfahrungen durch seine eigenen Kinder habe er feststellen müssen, dass Kinder, die sonst sehr affin für digitale Medien seien, nach langer Zeit des Digitalunterrichts die Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln als belastend empfunden hätten. Ferner sei die Aufnahme des Präsenzunterrichts viel zu abrupt erfolgt. „Irgendwann wurden die Kinder wieder in einen Klassenraum gepfercht, hatten aber zwischenzeitlich den sozialen Umgang verlernt. Dieses Defizit versuchen wir nun gemeinsam mit der Bürgerstiftung zu beheben. Er höre mittlerweile oft aus der Praxis an Schulen, dass es selbst wegen der kleinsten Kleinigkeit zum Streit komme. Konflikte zu vermeiden oder zu lösen sei mittlerweile eine Mammutaufgabe für die Lehrkräfte an Schule. Da ohne eine gewisse Ruhe ein sinnvoller Unterricht schlichtweg nicht mehr möglich sei.

Trainer von der Alb werden ausgebildet

Normalerweise finden die drei Einheiten für eine Klasse an einem Tag statt. Hier in Laichingen werden die Termine, aufgrund der Menge an Klassen, im wöchentlichen Turnus erfolgen. „Das hat auch den Vorteil, dass ich relativ schnell ein Feedback bekomme und dann bei Notwendigkeit noch einmal nachschärfen kann“, erklärt Andreas Rysavy.

Damit das Programm keine „Eintagsfliege“ bleibt, wird es ein sogenanntes „Train the Trainer“-Programm mit drei Personen aus der Region geben, fügt Ralf Schiffbauer hinzu. „Wir finanzieren die Mentorenausbildung für drei Freiwillige, die wir noch vorstellen werden. Diese verpflichten sich im Gegenzug exklusiv für uns hier auf der Laichinger Alb tätig zu sein. So garantieren wir die Nachhaltigkeit.“

Beliebte Aktionen bleiben bestehen

Neben diesem großen neuen Projekt bleiben aber beliebte Aktionen, wie beispielsweise der Weihnachts-Bredla-Verkauf oder die Aktion Wunschsterne weiterhin im Programm der Bürgerstiftung. Die Aktion „Wunschsterne für Kinder“, die seit der Weihnachtszeit 2013 wieder viel Freude beschert, ist sogar schon wieder angelaufen. Dank des hervorragenden Zusammenwirkens mit der Stadt Laichingen, den Gemeinden Merklingen und Nellingen, der Volksbank Laichinger Alb und den Spendern aus der Bevölkerung sollen auch in diesem Jahr wieder weit über 100 Kinderwünsche erfüllt werden.

Die Aktivitäten der Bürgerstiftung begrenzen sich auf die strukturschwache Region der Laichinger Alb mit rund 20.000 Einwohner. Die Region umfasst neben der Stadt Laichingen vier weitere selbstständige Gemeinden. Ganz nach dem Motto „ Von MENSCH zu MENSCH“ versteht sich die Bürgerstiftung Laichinger Alb als Mittler zwischen Stifter, Spendern und ehrenamtlich Tätigen einerseits und sorgfältig ausgewählten Projekten, Einrichtungen und Gruppen auf der Laichinger Alb andererseits. Sie ist fördernd und überwiegend operativ tätig. Neben der finanziellen Unterstützung und Begleitung von förderungswürdigen Projekten setzt die Stiftung auf die Netzwerkbildung zwischen und mit den vorhanden Einrichtungen und engagierten Gruppen. Eigene Ideen kommen mit den sogenannten Zeitstiftern zur Realisierung. Die Zahl der Zeitstifter beträgt 170 Bürgerinnen und Bürgern.