Bilderbuchtreff in der Stadtbücherei

Ein urkomisches Bilderbuch, das zeigt, was man mit Klopapier alles anstellen kann, steht beim nächsten Bilderbuchtreff am Freitag, 8. März, um 15 Uhr, auf dem Programm. Kinder ab drei Jahren sind mit ihren Eltern oder Großeltern herzlich eingeladen, wenn Erzieherin Carina Grabs die Geschichte „Wo ist das Klopapier“ von Susan Batori erzählt: Herr Bär muss aufs Klo. Großes Geschäft! Also klemmt er sich die Klopapierrolle unter den Arm und trottet los. Aber was passiert denn da auf dem Weg zum Klohäuschen? Wird seine Rolle etwa dünner und dünner? Das gibt es doch nicht: Die anderen Tiere mopsen sich seine wertvollen Blätter. Im Anschluss an die Geschichte wird noch gebastelt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Tel. 07333/4253 oder per E-Mail ist erforderlich.