Biker bei Unfall auf B28 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 bei Laichingen ist am Sonntagnachmittag ein Biker schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.30 Uhr eine Gruppe von Bikern auf der B28 von Feldstetten in Richtung Suppingen unterwegs. Ein 61–jähriger Motorradfahrer erkannte wohl zu spät, dass die anderen Fahrer an der Ausfahrt Suppingen–West von der B 28 abfuhren. Etwa 50 Meter nach der Ausfahrt hielt der 61–Jährige am linken Fahrbahnrand an. Ein 80–Jähriger kam ihm mit einem Skoda entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Biker vom linken Fahrbahnrand quer vor das Auto des 80–Jährigen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung gelang es dem Skoda–Fahrer nicht, einen Unfall zu verhindern. Der Biker stürzte und sein Motorrad rutschte nach der Kollision etwa 50 Meter über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten mittels Hubschrauber in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Die Feuerwehr Laichingen war mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 28 zeitweise gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf insgesamt 7000 Euro.