„Beten mit den Füßen“ bei Pilger–Exerzitien

Pilger–Exerzitien bietet das Schönstatt–Zentrum Liebfrauenhöhe in Rottenburg vom 6. bis 10. September an. Die Pilger hätten Gelegenheit, Abstand vom Alltag zu gewinnen, Leib und Seele etwas Gutes zu tun, „mit den Füßen zu beten“ und neue Kraft zu schöpfen, heißt es in der Ankündigung des Schönstatt–Zentrums. Die Pilgerwege (16 bis 18 Kilometer) führen durch Wald und Flur der Umgebung des Schönstatt–Zentrums. Stationen in Kirchen, Kapellen und an Wegkreuzen sowie Weggebete, Impulse und das Gehen in Stille geben die Möglichkeit, zu sich und zu Gott zu finden.. Übernachtung und Verpflegung sind im Schönstatt–Zentrum. Information und Anmeldung: Schönstatt–Zentrum Liebfrauenhöhe, Telefon 07457/72—301, Mail [email protected], Internet www.liebfrauenhoehe.de.