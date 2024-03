Besonderer Frühlingsblüher: „Ei-Catcher“ zu Ostern

(gükü) - Gewöhnliche Küchen- oder Kuhschelle, wie sie von Pflanzenfreunden genannt wird, ist fast schon eine Abwertung des bezaubernden Frühblühers. Der Volksmund läßt das Adjektiv weg und spricht von Küchenschelle oder entsprechend ihrer Blühzeit von Osterblume. Um diese Jahreszeit wurde ihr früher ganz besonders arg zugesetzt, diente doch ihr lila Farbsaft zum österlichen Eierfärben. Auch als Tagschläferle, Wolfspfote oder Heu-Schlaufe - weil sie ihre stark behaarten, silbrig glänzenden, dicken Blütenknospen durchs verschlungene Altgras des Vorjahres der Frühjahrssonne entgegenstreckt - ist sie in manchen Gegenden bekannt. Für alle Namensgebungen aber spielte die Form der lila Blüten, welche an eine Glocke erinnern, eine Rolle. Auch die von Botanikern verwendete lateinische Bezeichnung Pulsatilla vulgaris deutet auf den Namensteil Schelle, welcher von pulsare, das heißt schlagen, läuten, abgeleitet werden kann. Küchenschelle, ihre heute gebräuchliche Bezeichnung, kann aber auch auf Kuh-Schelle und deren Verkleinerungsform Kühchen-Schelle zurückgehen. Soviel zu den Deutungsversuchen um ihren Namen.

Schönster und anmutigster Frühlingsbote

Die Echte Küchenschelle ist jedenfalls einer der schönsten und anmutigsten Frühlingsboten auf sonnigen Abhängen, Felsen und Schafweiden z.B. der Schwäbischen Alb. Die Pflanze liebt warm-trockene, nährstoffarme und steinige Kalkverwitterungsböden. Das Hahnenfußgewächs treibt aus einem mächtigen Wurzelstock mehrere kurze, behaarte Blütenstengel. Deren Enden tragen recht große Blüten mit sechs violetten Blütenblättern. Tiefgelbe Staubblätter leuchten aus ihrer Mitte. Unter den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne öffnen sich die tiefvioletten Kelche weit und bieten einen herrlichen Anblick. Besonders an Standorten, wo sie in Rudeln vorkommt, bildet die Küchenschelle ab Mitte März eindrucksvolle Blütenteppiche. Die fünf bis zehn Zentimeter hohe Staude trägt ihre auffälligen Glockenblüten bei gutem Wetter aufrecht zur Schau und lockt die ersten nektarsuchenden Hummeln und Bienen an. Auch die ersten Falter wie Tagpfauenaugen, Kleine Füchse oder C-Falter taumeln herbei. Bei trübem Wetter nicken die außen zottig behaarten Blütenstände der Küchenschelle glockig nach unten. Gegen Ende der Blütezeit biegen sich die Griffelenden stark nach außen, so dass es notfalls zur Selbstbestäubung kommen kann.

Samen bohren sich mit Spitzen in Erde

Die gefingerten, vielteiligen Blätter des Frühlingsblühers sind zart seidig, weiß behaart und bilden eine bodennahe Rosette, während die oberen Blätter um die Blüte eine Außenhülle formen. Für kalte Vorfrühlingsnächte ein ausgezeichneter Frostschutz. Dieser vielzipfelige Hochblattquirl ist am Blütenstiel scheidig verwachsen. Bis zur Fruchtzeit verlängert sich der Schaft der Küchenschelle und streckt sich bis zu 40 Zentimeter hoch. So kann sie ihre geschwänzten Samen besser dem Wind zum Transport anbieten. Der verlängerte, behaarte Griffel wirkt wie eine Feder und versetzt die Flugfrüchte in die Lage, im Schwebflug bis zu 80 Meter weit zu driften. Unter hygroskopischen Bewegungen bohrt sich der Samen mit Hilfe seiner scharfen Spitze allmählich in die Erde ein.

Alte Heilpflanze und trotzdem giftig

Die Küchenschelle ist eine alte Heilpflanze. Sie enthält die Gifte Anemonin und Protoanemonin, welche zu Atem- und Kreislauflähmungen führen. Sie steht unter Naturschutz und ist vollkommen geschützt. In Baden-Württemberg ist die Art in der Roten Liste in die Stufe ,gefährdet’ eingeordnet. Hauptgefährdungsursachen für die lichtliebende, konkurrenzschwache Küchenschelle sind die aufgegebene Nutzung magerer Wiesen und Weiden, deren Verbuschung und die Schwächung kleinerer Bestände durch zu starkes Begehen. Gerade kleinste, isolierte Vorkommen auf Felsen sind dadurch bedroht. Auch die Aufforstung sogenannter Grenzertragsflächen mit lichtundurchlässigem Fichteneinheitsgrün hat manche Küchenschellenstandorte ausgelöscht. Das sowieso verbotene und strafbare Ausgraben durch Naturschänder führt zu keinem Anwachserfolg, weil die bis zu einem Meter lange Pfahlwurzel nie vollständig entnommen werden kann. Dagegen können in jeder Gärtnerei Küchenschellenpflanzen im Topf zu geringen Eurobeträgen für den Steingarten erworben werden. Dadurch werden die streng bewachten Küchenschellenvorkommen am besten geschützt. Wacholderheiden, früher durch Wanderschäferei regelmäßig abgeweidet, bedürfen heute verstärkter menschlicher Pflege. Nur dadurch kann ihrer Charakterart, der Küchenschelle, ein sicherer Lebensraum erhalten werden. Wer die einheimischen Schäfer durch Kauf ihrer Produkte - statt Importlamm aus der Tiefkühltruhe - unterstützt, tut auch etwas gegen die Verbuschung, Verfilzung und Versaumung der Magerweiden und damit für den Erhalt unserer hübschen Küchenschelle. Damit wird auch Otto Normalverbraucher zum Naturschützer.