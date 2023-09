Berghüler Albverein verrichtet Hüttendienst

Am Wochenende, 30. September/1. Oktober verrichtet die Berghüler Albvereinsortsgruppe den Hüttendienst auf der „Weidacher Hütte“. Das Wanderheim ist laut Vereinsmitteilung am Samstag ab 14 Uhr, und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Neben kleinen Speisen und Getränken wird am Sonntag vor allem Kaffee und Kuchen angeboten. Die „Weidacher Hütte“ kann für einen Sonntagnachmittagsausflug gut mit dem Auto erreicht werden, sodass auch Nichtwanderer die Gelegenheit zu einem Besuch haben. Für Wanderer bieten sich das nahegelegene Kleine Lautertal und das romantische Kiesental zu einer Wandertour an. Das Haus liegt an der Landesstraße Bermaringen ‐ Herrlingen etwa 0,5 Kilometer vor Weidach in der Nähe des Hofgutes Hohenstein und ist beschildert. Gegenüber vom Zufahrtsweg befindet sich ein größerer Parkplatz, von dem es nur noch circa 500 Meter bis zur „Weidacher Hütte“ sind.