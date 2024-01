Baumstamm mit Ohren

Auricularia auricula-judae - auch Judasohr genannt - wächst im Winter meist aus alten Holunderstämmen und hat frappierende Ähnlichkeit mit einer menschlichen Ohrmuschel. Die Pilzart gehört deshalb zur Gattung der Ohrlappenpilze.

Sein seltsamer Name hat einen biblischen Bezug zu Judas Iskariot, der seinen Herrn, Jesus von Nazareth, an den Hohen Rat überlieferte. Der Legende nach soll der Apostel Judas nach seinem Verrat, der zum Todesurteil von Jesus führte, Selbstmord begangen haben. Er soll sich mit einem Strick an einem Holunderstrauch erhängt haben.

Das deshalb so genannte Judasohr ist bei Trockenheit dunkelbraun und beinhart. Der bis zu acht Zentimeter breite Gallertpilz hat ein starkes Quellvermögen und wird im feuchten Zustand elastisch und knorpelig wie ein Menschenohr. Judasohren sind weltweit verbreitet. Besonders in der asiatischen Küche sind die geleeartigen, geschmacksneutralen Pilze wichtige Zutaten für Suppen und Gemüsegerichte. Die Chinesische Medizin schwört auf ihre entzündungshemmende und Cholesterin senkende Wirkung. Judasohren sind frostbeständig. Neue Fruchtkörper treiben vom Spätherbst bis zum Frühjahr.