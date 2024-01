Bauernproteste im Alb-Donau-Kreis gehen weiter

Auch am Dienstagmorgen gehen die Proteste der Landwirte in der Region weiter. Doch mittlerweile sind deutlich weniger Traktoren auf den Straßen unterwegs. Wie Hanns Roggenkamp, Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen mitteilt, sind die Aktionen der Bauern mit deren Beginn am gestrigen Morgen auf 48 Stunden angelegt. Deshalb müssen Pendler und andere Verkehrsteilnehmer weiterhin mit Verkehrsbehinderungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge rechnen.

Bereits um 5 Uhr standen die ersten Landwirte in Ehingen wieder im Kreisverkehr an der Münsinger Straße. Schon von Weitem konnten Verkehrsteilnehmer die orange-gelben Warnleuchten aufblitzen sehen. Auch auf der Bundesstraße 492 zwischen Allmendingen und Schelklingen waren vereinzelt Traktoren unterwegs. In den frühen Morgenstunden sorgten die wenigen Fahrzeuge allerdings noch nicht für Behinderungen im Pendlerverkehr.

In Laichingen trafen sich die Landwirte erneut an der Tankstelle Mangold. Im Vergleich zum Montagmorgen standen aber nur rund ein Viertel der Traktoren des Vortags am Sammelplatz. Kurz nach sieben fuhren sie erstmals hupend durch die Laichinger Innenstadt. Auch an der Zufahrt zur Autobahn A8 sammelten sich wieder Landwirte.

Polizei warnt vor Behinderungen

Wie die Polizei mitteilt, kommt es aufgrund von erneuten Protestaktionen der Landwirte im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm aktuell zu Einschränkungen auf verschiedenen Straßen und Strecken.

An der B 30 sind derzeit die Anschlussstellen Biberach-Nord und Biberach-Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen durch Traktoren blockiert. Es kommt hierbei zu Behinderungen. Im Alb-Donau-Kreis kommt es zu erheblichen Behinderungen aufgrund einer Blockade auf der L 1079 zwischen Langenau-Albeck und Langenau.

Die Redaktion der Schwäbischen Zeitung hält Sie auch heute wieder rund um die Bauernproteste im Alb-Donau-Kreis auf dem Laufenden. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.