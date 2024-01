In Baden-Württemberg sind für den kommenden Montag im Zusammenhang mit der Protestaktion der Bauernverbände aktuell Versammlungsaktionen im niedrigen dreistelligen Bereich mit voraussichtlich mehreren tausend Traktoren oder anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen bekannt.

Auf Basis dieser Anmeldungen ist von einer Betroffenheit fast aller Landkreise in Baden-Württemberg auszugehen, heißt es von Seiten der Polizei. Die Protestaktionen sollen vor allem in Form von sogenannten Traktoren-Sternfahrten, vereinzelt auch als Aufzüge mit Traktoren auf Hauptverkehrswegen stattfinden, sodass mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist, so die Polizei weiter.

Polizei bereitet sich vor

„Hinsichtlich der angekündigten Versammlungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm steht die Polizei in einem engen Austausch mit den zuständigen Versammlungsbehörden. Alle relevanten Erkenntnisse fließen in die örtliche Lagebewertung und damit in die konkreten Planungen beziehungsweise Vorbereitungen der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit ein. Das Polizeipräsidium Ulm wird mit starken Kräften im Einsatz sein“, so Sven Vrancken, Pressesprecher des Ulmer Präsidiums.

Bei Bedarf würden Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz mit eingebunden. Die konkrete Ausgestaltung der Einsatzplanungen orientiere sich jedoch an den regionalen Gegebenheiten.

Versammlungsfreiheit Ja, Blockaden Nein

Zu den Protesten haben die Beamten eine klare Stellung, dazu heißt es vom Ulmer Präsidium: „Die Polizei schützt grundsätzlich die Versammlungsfreiheit aller Bürgerinnen und Bürger und gewährleistet einen störungsfreien Versammlungsablauf.

Hierfür trifft sie alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in enger Abstimmung mit der jeweils zuständigen Versammlungsbehörde. Nicht unter das Versammlungsrecht fallende sonstige Aktionen, die eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Straßenverkehrs nach sich ziehen, werden konsequent unterbunden und geahndet.“

Bundesstraßen im Visier

Aus den Sozialen Netzen mehren sich mittlerweile die Hinweise, dass die Landwirte aus dem Alb-Donau-Kreis und den angrenzenden Regionen auf starke Beeinträchtigungen der Hauptverkehrswege setzen.

Besonders die Bundesstraßen B311 sowohl in Richtung Ulm als auch in Richtung Riedlingen oder die B465 nach Biberach und Münsingen wollen sie mit ihren Fahrzeugen befahren. Auch die B492 von Ehingen bis Blaubeuren wird wohl betroffen sein.

Endlose Rundfahrten könnten um 5 Uhr starten

In einer Nachricht, die sich über WhatsApp verbreitet, heißt es: „Wir fahren mit unseren Fahrzeugen zu den Einstiegspunkten der regionalen Bundesstraßen [...] von dort aus fahren wir zu den Wendemöglichkeiten und wieder zurück. [...] Bitte haltet euch ab da für mindestens 48 Stunden bereit und schaut, wenn möglich gleich nach einem Ersatzfahrer für z.B. Stallzeit.“

Sollte dies so umgesetzt werden, würde wohl ein endloser Zug aus im Kreis fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen für heftige Behinderungen sorgen – sowohl zu den Stoßzeiten der Pendler, als auch den ganzen Tag über. Starten sollen diese Kreisfahrten am Montagmorgen um 5 Uhr, wie in mehreren Gruppen der Landwirte zu lesen ist.

Zudem weisen die nicht näher genannten Initiatoren darauf hin, dass jeder Teilnehmer „für sich und sein KFZ eigenverantwortlich“ handle. Die Fahrzeuge müssten TÜV haben, jeder Teilnehmer solle eine Warnweste, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere mit sich führen.

Unterstützung von Bäcker Heiner Beck

Unterstützung bekommen die Demonstrierenden von Heiner Beck, Inhaber der Bäckerei-Kette Beck-a-Beck. Laut einem Post im Sozialen Netzwerk Instagram wolle man die Landwirte zusätzlich unterstützen, indem jeder, der am 8. Januar mit seinem Traktor vor einer der Filialen hält, einen kostenlosen Kaffee und eine Bio-BaWü-Brezel erhalte.

Heiner Beck erklärt, dass das Unternehmen ganzjährig an der Seite der Landwirte stehe und seit Jahrzehnten sein Bio-Getreide von den Landwirten aus der Region beziehe.

Mitte der Woche sind Mahnfeuer geplant

Am 11. Januar sind dann kreisweite Mahnfeuer geplant. Bisher sind Mahnfeuer in Gomadingen, St. Johann, Römerstein, Hohenstein und Trochtelfingen organisiert.

„Während der gesamten Aktionswoche sind stille Proteste geplant. Traktoren werden mit Protestschildern an öffentlichkeitswirksamen Plätzen am Straßenrand oder in den Ortschaften platziert“, so eine Sprecherin des Reutlinger Verbandes.