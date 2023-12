Bauern aus der Region machen ihrem Ärger in Berlin und Stuttgart Luft

Dass die Bundesregierung Steuererleichterungen für die Landwirte streichen möchte, sorgt für Empörung. Bei einer Großdemonstration in Berlin Anfang dieser Woche machten auch Landwirte aus der Region ihrem Ärger Luft. „Das Maß ist voll jetzt“, sagt Landwirt und Vizepräsident des Landesbauernverbands, Hans-Benno Wichert aus Oberdischingen. Zahlreiche Landwirte von der Laichinger Alb und der Umgebung haben sich am frühen Donnerstagmorgen in Merklingen getroffen und sind im Konvoi über die Autobahn nach Stuttgart gefahren.

Trotz des ernsten Themas und der frühen Morgenstunden ist die Stimmung bei den Landwirten, die sich bereits um 6 Uhr in Merklingen zur gemeinsamen Fahrt nach Stuttgart mit ihren Traktoren getroffen haben, gut. Aus allen Himmelsrichtungen rollen Schlepper aus der Region Laichinger Alb und Ostalb heran. Ein bisschen Ungeduld ist auch dabei, viele wollen endlich los, denn der Weg nach Stuttgart ist lang. Dann, kurz nach 7 Uhr geht es los. Mit Elan setzt sich der lange Tross großer Zugmaschinen in Bewegung.

Blinkende Rundumleuchten und kräftige Motoren sorgten für Gänsehautfeeling, wie es eine der Landwirtinnen, die an der Fahrt teilnahm, von unterwegs berichtete. Die rund 160 Traktoren belegten gleich zwei Fahrspuren auf der Autobahn und sorgten somit dafür, dass auch der normale Verkehr von der Demo-Fahrt etwas mitbekam. Nach einer Stunde taucht das erste Polizeiauto auf, hält den Konvoi kurz an und setzt sich an die Spitze der langen Schlange. Auf der Gegenfahrbahn signalisierten Auto- und LKW-Fahrer den Landwirten mit „Daumen Hoch“ Zustimmung zur Aktion.

Andere fuhren mit dem Zug nach Berlin

Vorbei an der Ausfahrt Esslingen und durch Plieningen leitet die Polizei den Tross über die Autobahn durch Stuttgart zum Cannstatter Wasen. Großes Getöse in den Tunnels gehört natürlich dazu. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Ereignis von den Brücken und vom Straßenrand aus. Die Ankunft auf dem Cannstatter Wasen war dann um die Mittagszeit. In die Stuttgarter Innenstadt zum Landwirtschaftsministerium wurden 150 Traktoren zugelassen, die restlichen Landwirte sammelt sich auf dem Wasengelände. Gegen 14 Uhr bereiten sich die Landwirte wieder auf den Rückweg auf die Alb vor und nahmen die Route über die B10.

Bereits am vergangenen Sonntagabend um 23 Uhr ist Hans-Benno Wichert mit einer Gruppe von Landwirten mit einem Bus ab Merklingen Richtung Berlin gestartet - am Montag um 7 Uhr kam die Gruppe in Berlin an und machte sich sogleich auf den Weg zum Brandenburger Tor, wo sich schon die ersten Landwirte versammelten. Insgesamt sind sechs Busse aus Baden-Württemberg mit etwa 400 Landwirten nach Berlin gefahren. „Einige sind auch mit der Bahn gefahren oder haben sich ins Auto gesetzt“, erklärt Wichert. Aus dem Kreisbauernverband Ulm-Ehingen seien etwa 35 Landwirte dabei gewesen, schätzt er. Und das, obwohl so eine Demo-Teilnahme herausfordernd sei. Denn viel Planungszeit habe es nicht gegeben und als Tierhalter könne man ja die Tiere nicht einfach mal so allein lassen.

Was die Bundesregierung plant, sei „ein Schlag ins Gesicht“, sagt Bauernvertreter Wichert. Die Ampel plant, Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Denn nach der Klage der Union und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt der Ampel muss die Regierung sparen. Doch mit den geplanten Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft habe die Regierung „das Fass zum Überlaufen gebracht.“ Nach Veranstalterangaben haben 8000 bis 10.000 Menschen an der Demonstration in Berlin teilgenommen, wo auch um die 3000 Traktoren ein Zeichen setzten. Es sei so ein Gefühl dagewesen: „Die Bauern sprechen aus, was viele in der Bevölkerung denken. Dass es so nicht mehr weitergehen kann“, erklärt Wichert. Es sei gut gewesen, mit dabei zu sein.

Roggenkamp findet es „existenzbedrohend“

„Es ist einfach nicht gerechtfertigt, dass man so eine Sparte wie die Landwirtschaft einseitig mit so hohen Belastungen versehen will“, erklärt Landwirt Hanns Roggenkamp aus Ermelau, Vize-Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen. Mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr werde der Landwirtschaft durch die Sparmaßnahmen fehlen. „Dass wir auch irgendwo mit rein müssen in die Sparmaßnahmen, das schließe ich ja gar nicht aus“, sagt er. „Aber es kann nicht sein, dass ein Berufszweig, eine Sparte einseitig derart belastet wird. Denn die Konsequenz wird sein, dass die Produktion zurückgefahren wird.“

Es sei wichtig, in die Vergangenheit zu blicken, wo die Steuervergünstigungen, die nun auf der Kippe stehen, eigentlich herkommen. Zum einen habe man erkannt, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge zu 80 Prozent in Wald, auf Feld und Wiese unterwegs sind und nicht auf der Straße - deswegen habe man entschieden: Man braucht hier keine Steuer erheben, um die Infrastruktur der Straßen zu erhalten. Zum anderen, was die Vergünstigung beim Agrardiesel anbelangt, müsse man sehen: „Wir bewegen uns im europäischen Umfeld.“ So dürften in Frankreich Landwirte mit Heizöl fahren und in Österreich bekämen die Landwirte 40 Cent Steuerrückvergütung für den Diesel. „Wir haben in Deutschland bisher 21 Cent zurückbekommen, um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen - da hat uns der Staat einfach weniger tief in die Taschen gegriffen“, betont Roggenkamp.

Dass man im internationalen Wettbewerb steht, ist eines der zentralen Probleme bei den Sparplänen. Der internationale Wettbewerb führe auch dazu, dass es momentan beispielsweise extrem niedrige Preise fürs Getreide gebe, obwohl die Ernte vor Ort zuletzt nicht gut war. Und dass die Streichung der Steuervergünstigungen als Abbau von klimaschädlichen Subventionen beschrieben wird, sei auch problematisch, denn: „In der Landwirtschaft haben wir aktuell nicht die entsprechenden Alternativen zu Verbrennern“, betont Roggenkamp. „Es gibt elektrische Prototypen, das mag die Zukunft sein“, erklärt er, „das ist im Moment aber alles sehr teuer und wirtschaftlich nicht tragbar“, zudem hätten die Maschinen auch zu wenig Leistung. Auch mit Wasserstofftechnologie würden erste Versuche laufen - hier hätten die Maschinen aber eine sehr begrenzte Einsatzdauer. „Ich finde, du kannst erst etwas verlangen, wenn eine Alternative geboten ist. Das geht nicht. Wir wollen, dass beide Vorschläge komplett gekippt werden“, betont Roggenkamp. Denn es „ist einfach existenzbedrohend, wenn es so käme“.

Nächste Aktion für den 8. Januar geplant

Man sehe es als wichtig an, die Versorgung mit Nahrungsmitteln regional sicherzustellen und letztendlich wolle man doch immer eine kleinstrukturierte Landwirtschaft erhalten. „Das werden aber die ersten sein, wenn es wirtschaftlich nicht mehr interessant ist, die Segel streichen“, warnt der Landwirt. Er gehe davon aus, dass die Pläne gekippt werden und er setzt nach: „Das muss gekippt werden.“

„Es war eine gute Leistung“, sagt Landwirt Wichert kurz nach der Großdemonstration am Montag - im Hintergrund sind noch Trillerpfeifen und Kuhglocken zu hören. Die Stimmung unter den Landwirten in Berlin sei klar und eindeutig gewesen, dass man sich das nicht gefallen lasse. „Wir wollen auch nicht, dass man die Maßnahmen abschwächt, wir wollen es vom Tisch haben“, betont Wichert. Während Landwirtschaftsminister Özdemir geredet hat, habe es immer wieder laute Zwischenrufe und sogar den Ruf nach Neuwahlen gegeben. Die Vorträge der Landwirtschaftsvertreter seien „fachlich gut“ und „nicht übergriffig“ gewesen. Wichert sagt: „Das ist für mich ein starker Auftritt des Berufsstands gewesen.“

Sollten die Einsparungen nicht zurückgenommen werden, „müssen wir weiter dranbleiben, das ist überhaupt keine Frage“, so der Oberdischinger Landwirt. Denn die Pläne der Bundesregierung würden für die Betriebe vor Ort viel Geld ausmachen, nämlich 6000 bis 8000 Euro pro Betrieb, schätzt er. Sollte sich nichts tun, würden die Bauern deshalb ab 8. Januar für „dezentrale Aktionen“ sorgen.

Emmerich hofft auf Überarbeitung der Vorschläge

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich äußert sich zur im Haushaltskompromiss der Ampel vorgesehenen Streichung der Subventionen im Bereich Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

„Bäuerinnen und Bauern verdienen unseren Respekt, da sie auch und gerade in Zeiten multipler Krisen und hoher Energiekosten mit ihrer harten Arbeit unsere Ernährungssicherung gewährleisten. Die angedachte gleichzeitige Streichung von Agrardieselbeihilfe und Kfz-Steuer-Befreiung sind ein Wettbewerbsnachteil für unsere Landwirtschaft gegenüber anderen Ländern, die vergleichbare Subventionierungen anbieten. Darauf weist Minister Cem Özdemir zurecht hin und ich unterstütze ihn bei seinem Einsatz.“

Besonders die kleinbäuerliche Landwirtschaft im Südwesten treffe die Entscheidung besonders hart und deswegen mache sich Emmerich im Interesse der Region dafür stark, dass sie überdacht werde. Landwirte stünden vor der Herausforderung, dass es für ihre schweren Maschinen noch keine schnell verfügbaren Alternativen gebe und sie „nicht mal eben von fossilen Antrieben wegkönnen“.

„Die Sorge der landwirtschaftlichen Betriebe hat mich in den vergangenen Tagen auch aus dem Alb-Donau-Kreis und Ulm erreicht - in Gesprächen, in Mails und durch Anrufe von Verbänden und einzelner Landwirte. Ich habe viel Verständnis für den Druck, unter dem viele Betriebe stehen und sehe die Sorge, dass die Streichung der Subventionen Höfe überfordert“, so Emmerich. Die Arbeit in der Landwirtschaft sei nicht zu unterschätzen, man müsse auch mit Blick auf die globalen Entwicklungen die eigene Unabhängigkeit bewahren. Dazu trage die Landwirtschaft mit der regionalen Produktion von Lebensmitteln bei. „Auch wenn angesichts der schwierigen Haushaltslage alle Bereiche einen Beitrag leisten müssen, hoffe ich daher an dieser Stelle auf eine Überarbeitung“, bekräftigt Emmerich.