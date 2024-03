Hoch angesehen ist Markus Witner in der Region als Anästhesie-Chef im Blaubeurer Krankenhaus. Zu gleicher Professionalität hat er es inzwischen in seinem Hobby als „Bauchredner“ gebracht: Dies bewies er bei seinem jüngsten Auftritt im proppenvollen Auditorium der Volksbank Laichingen, eingeladen von der Volkshochschule. Auch bei seinen Bauchredner-Kollegen genießt er großes Ansehen und wurde zum „Vorsitzenden der Bauchrednervereinigung“ in Deutschland gewählt.

Interesse an Bühnenauftritten schon seit Schulzeit

Schon in der Schule wurde sein Bühnentalent entdeckt, für das Bauchrednen entschied er sich, weil es eine große Herausforderung darstellt und nur mit viel Aufmerksamkeit, Hingabe und Konzentration zu erlernen war. Was ist eigentlich Bauchreden? Einfach erklärt: Die Stimme etwa einer Puppe kommt nicht etwa aus dem Bauch des Redners, sondern die Kunst ist, mit geschlossenen Lippen seine Stimme einer Figur zu leihen, was einer Ausbildung und intensiven Zeit der Übung bedarf.

Hast du nix zum Grillen, musst du chillen. Markus Winter als „Ur-Man“

Nach kurzem Geplänkel mit einer nah kampferfahrenen, recht gerupft aussehenden „Kampfgans“ und einer „Sicherheitsüberprüfung des Publikums durch eine Personenschutzagentur“ startet das eigentliche Programm mit einem Gast aus Frankreich, der Puppe „Hugo du Chardonneuf“, der sogleich anbändelt mit „der schönen Frau Schneider“ aus dem Publikum. Alle sehr ausdrucksvollen Puppencharaktere sind übrigens hochwertig und als Einzelstück gefertigt von einem Profi, in dessen Werkstatt auch die berühmten Puppen der MuppetShow hergestellt wurden.

Verschiende Figuren bekommen Winters Stimme

„Frau Schneider“ wird sogleich auf die Bühne gebeten und fortan wird sie zum großen Amüsement des Publikums vom anhimmelnden Hugo nur noch „Chérie“ genannt. Zauberkunst versprach Hugo, die nur mit erotisch vorgetragenem Zauberspruch funktioniert und tatsächlich erhält „Chérie“ am Ende ein Tuch mit Herz.

Zu einer Premiere für Laichingen wird der Auftritt des zotteligen „Ur-Man“ mit Keule „aus China“, dessen Erscheinen aus dem Eis grandios durch blaues Licht inszeniert ist. In den USA hätte dieser „35 000 Jahre“ Steinzeitmensch bei einem internationalen Festival durch einen im Blaubeurer Höhlensystem gedrehten Film besondere Aufmerksamkeit erfahren, erzählt Markus Winter nach seinem Auftritt.

In der Laichinger Show nützt Winter die Chance, in einem fiktiven Interview den Ur-Man nach dem Leben in der Eiszeit zu befragen. Entgegen landläufiger Meinung seien die Frauen „zum Jagen“ gegangen, was zu „veganer Ernährung“ geführt habe, während die Männer in der Höhle abgehangen seien: „Hast du nix zum Grillen, musst du chillen.“ Er beschwört die gute, alte Steinzeit mit „Sex, Drugs und Rock’n’Roll“.

Publikum wird auch auf Bühne gebeten

Es folgt der Auftritt eines Vertreters der Neuzeit: „Vinzenz, der Influenz A“ mit rot gepunktetem Pullover. „Alleinig“ ist das Virus und macht sich deshalb auch an „Frau Schneider“ ran, da die Suche über Elite-Partner erfolglos war. Von Beruf ist er Influencer und Imitator. Das Publikum darf raten, welche Persönlichkeit er gerade darstellt und sehr leicht zu erraten ist da der amtierende Kanzler.Äußerlich ist Vinzenz nicht mit sich zufrieden: Im Lockdown habe er wie viele etwas zugenommen und so sei er nun etwas zu klein für sein Gewicht und er müsste 1,80 Meter groß sein.

Zu einem Höhepunkt der unterhaltsamen Bühnenshow gerät der Auftritt der smarten Rebekka umgetauft in „Gertraud“ und von Traummann Sascha fortan „Günther“ genannt. Da Bauchredner auch Gedanken lesen können, war klar, dass gerade diese beiden auf Partnersuche sind und wurden mit aufmerksamem Blick zielsicher von Markus Winter als Mitspieler aus dem Publikum ausgewählt. Der Mediziner misst erstmal den Puls der beiden, die sich als Bühnentalente erweisen, bevor er beiden in rasantem Tempo seine Stimme leiht bei den Gesangsdarbietungen „je t’aime“ oder „Ich bin von Kopf bis Fuß“.

Publikum würdigt Auftritt mit Beifall

Bankchef Ralf Schiffbauer wird zum genialen und virtuosen Mitspieler eines Zaubertricks und ganz spannend wird der anschließend versprochene „Flohzirkus“. Bezeichnenderweise „Florian“ heißt der unsichtbare Floh, der nach einem „5-fachen“ Salto verschwunden ist und bei wem im Publikum wohl einen Landeplatz fand? Die „Heiß-kalt-Suche“ im Publikum beginnt und manch einer verspürt ein Jucken, bevor der Floh bei „Michael in der letzten Reihe“ zur Erleichterung aller auftaucht. Die Illusion ist perfekt und beruht auf der Fähigkeit des Künstlers, sein Publikum mit schnell wechselnden Szenen, Personen und Puppen zu täuschen.

Insgesamt ein großes Vergnügen, vom Publikum mit viel Beifall gewürdigt. Eine 90-minütige Solo-Meisterleistung des eloquenten Darstellers, aufgrund aufwendiger Licht- und Toneffekte, Sorgfalt bei der Dramaturgie, der Wahl der Requisiten und der professionellen Gestaltung der Puppen geriet die Bühnenshow zu einer Werbung für die doch sehr selten live präsentierte Bauchrednerkunst. Der Künstler bedankte sich beim Hausherrn Volksbank und der veranstaltenden Volkshochschule.