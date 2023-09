Bahnstrecke nach Stuttgart eine Nacht gekappt

Die DB Regio AG informiert über Zugausfälle zwischen Göppingen und Stuttgart, von denen auch Bahnreisende aus dem Alb-Donau-Kreis betroffen sind, die mit der Bahn nach Stuttgart fahren möchten. Aufgrund von bevorstehenden Baumarbeiten auf der Filstalbahn (Stuttgart ‐ Ulm) wird es vier Zugausfälle bei den Zügen der Linie RE 5 geben, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Bauarbeiten finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 28. auf 29. September, zwischen 22.30 und 0.30 Uhr statt. Notwendig sind die Instandhaltungsarbeiten zwischen Süßen und Plochingen, so die Bahn. Konkret betroffen sind: RE 4237 und 4239 (planmäßig 22.39 Uhr und 23.39 Uhr ab Stuttgart Hbf). Sie fallen von Stuttgart Hbf bis Göppingen aus. Weiter die RE 4234 und 4236 (planmäßige Ankunft 23.20 Uhr und 0.20 Uhr in Stuttgart Hbf). Diese Züge fallen von Göppingen bis Stuttgart Hbf aus.

Alternative Reiseverbindungen sind zu finden auf bahn.de sowie im DB Navigator. Tagesaktuelle Informationen zu den Baustellen der DB Regio gibt es im Internet unter: bauinfos.deutschebahn.com