Sie sind nicht mehr nur mechanisch, haben mittlerweile einen Touchscreen, sie brauchen keine Work-Life-Balance und arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche: Die Rede ist von Verkaufsautomaten. Verkäufer und Werbetreibenden locken mit Umsätzen von 3500 Euro im Monat, von denen dem Aufsteller rund die Hälfte als Reingewinn versprochen wird.

Der neue Automatenboom fällt ziemlich genau mit der zweiten Hälfte der Coronapandemie zusammen und ist seit rund einem Jahr ein richtiger Trend, der in sozialen Netzwerken immer wieder über den Bildschirm flattert. Auch in Laichingen sprießen immer mehr dieser 24-Stunden geöffneten Verkaufsstellen aus dem Boden.

Grundsätzlich können Automaten eine Ergänzung zu klassischen Verkaufsstellen sein. Stellungnahme des Landesministeriums

Für den einen sind sie der Traum vom schnellen Geld, für den anderen eine nachhaltige Lösung, um Produkte auch nach Ladenschluss an die Kunden zu bringen. Seit der Zeit der Kaugummiautomaten, in die Kinder ein Zehnpfennigstück gesteckt und an einem Griff gedreht haben, um einen Totenkopfring, kleines Spielzeug und meist ziemlich harte Süßigkeiten zu bekommen, haben Verkaufsautomaten eine große Entwicklung gemacht. Mit Touchscreen gesteuert liefern sie heute ihren Nutzern in Unternehmen warmes Essen, verschiedenste Getränke oder Werkzeuge.

Die Zahl Maschinen nimmt aber auch an den Straßenrändern zu. Mit regionalen Produkten, wie Milch, Brot, Fleisch, Wurst, Käse oder Eiern, sorgen sie in vielen kleinen Gemeinden ohne Tante-Emma- oder klassischen Dorfladen für eine Grundversorgung. Andernorts bieten manche Automaten sogar moderne Rauchwaren, wie E-Zigaretten, Liquids, Shisha-Tabak oder Vapes an. Diejenigen, die entlang von Schulwegen, preisen oft in bunter Aufmachung Süßigkeiten, Snacks und stark zucker- beziehungsweise koffeinhaltige Getränke an.

Deutsche Automatenhersteller nicht begeistert

Stefan Stüwer, Automatenerfinder und Geschäftsführer des gleichnamigen Automatenherstellers in Heroldstatt, sieht den neuen Boom mit gemischten Gefühlen. Einerseits kämpft er seit Jahren für mehr Akzeptanz von Automaten, andererseits ist das was neuerdings die Straßenränder säumt seltenst Wertarbeit, oft wenig rentabel und schon gar nicht nachhaltig

Ministerien sehen vorerst keine Probleme

Die Ministerien in Stuttgart für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) und das für Soziales, Gesundheit und Integration (SM) sehen in den neuen Snackautomaten kein allzu großes Problem. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ heißt es: „Grundsätzlich können Automaten eine Ergänzung zu klassischen Verkaufsstellen sein. Dabei sind die rechtlichen Vorschriften, beispielsweise bezüglich Alterskontrolle, zu beachten.“

Die leichte Verfügbarkeit von Snacks und Getränken zu jeder Zeit trage nicht zu einer gesundheitsfördernden Ernährungsumgebung bei. Das Angebot der Automaten stelle aber in erster Linie eine Ausnahmesituation im Rahmen der täglichen Ernährung dar, erklären die Verantwortlichen in Stuttgart, auch wenn die Automaten an Schulwegen positioniert seien.

Die Preise der Produkte werden individuell pro Automatenstandort vom jeweiligen Anbieter festgelegt. Stellungnahme des Landesministeriums

Die meisten Mahlzeiten erhielten Kinder und Jugendliche im häuslichen Umfeld sowie in der Schule. Insofern liege der Schwerpunkt der Arbeit des MLR auf der Gemeinschaftsverpflegung und der Bildungsarbeit mit Eltern sowie Kindern und Jugendlichen. Unter anderem sollen sie damit auch in die Lage versetzt werden, das Angebot der Automaten einordnen und bewerten zu können.

Video: David Weinert Video: David Weinert

Teure Preis und gemischtes Sortiment

Auch was die teilweise sehr teuren Preise (0,33 Liter Dose Cola 3 Euro) angeht, halten sich die Ministerien mit einer Einschätzung zurück. So heißt es lediglich: „Die Preise der Produkte werden individuell pro Automatenstandort vom jeweiligen Anbieter festgelegt. Von daher ist es nicht möglich, hier eine generelle Bewertung zu treffen. Insbesondere bei Spezialartikeln und Trendprodukten bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis.“

Und was Rauchwaren, wie Vapes oder E-Zigaretten angeht, müssen „die Angebote in Snackautomaten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes beachten.“ Ein Problem in der gemeinsamen zur Schaustellung und Bewerbung sowie den wenig kontrollierbaren Nachweis der Alterskontrolle erkennen die Verantwortlichen in den Ministerien nicht.