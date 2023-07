Die Volksbank Alb hat bereits bei ihrer Gesellschafterversammlung Ende vergangenen Monats ordentliche Zahlen präsentiert. Jetzt informierte der Vorstand über anstehende Projekte. Ralf Schiffbauer, Wolfgang Hirmer, Marcus Vögl und Oliver Velten informierten über viele positive Entwicklungen wie beispielsweise die Fertigstellung und baldige Eröffnung des Neubaus in Laichingen. Zudem soll die Fusion der drei Altbanken noch in diesem Jahr komplett abgeschlossen sein und die Prognose der Geschäftszahlen falle bereits zur Jahreshälfte positiv aus. Aber auch ernsten Themen muss sich die Bank stellen. Dazu zählen nun auch in unserer Region Automatensprenger.

Die Fusion der drei Altbanken zur Volksbank Alb ist für den Kunden abgeschlossen. Hinter den Kulissen wird aber noch immer an den Stellschrauben gedreht. Die Mitarbeiter hätten sich mittlerweile durch die gemeinsame Umsetzung des Zusammenschlusses kennen und schätzen gelernt, erklärt Wolfgang Hirmer. Dies sorge dafür, dass das Tagesgeschäft mittlerweile problemlos laufe.

„Wir wollten das Beste der drei Banken nehmen und für die Kunden zusammenführen. Aber wir mussten feststellen, dass auch der beste Prozess aufgrund der Größe der neuen Bank angepasst werden muss.“ Die Aufgabenstellungen, die relativ breit gestreut seien, sollen jedoch bis Jahresende erledigt sein und fallen mit Kosten von rund 200.000 Euro im Gegensatz zu den Fusionsausgaben des Vorjahres (1,2 Millionen) niedrig aus. Durch neue größere Teams hätten die anstehenden Anpassungen in Sachen Regulatorik sehr viel besser bewältigt werden können, als es jede der Altbanken dies hätte tun können. Auch in den Bereichen der internen Revision und was die Bilanzenerstellung angeht sei die Volksbank Alb nun deutlich breiter und besser aufgestellt.

Service soll lokal bleiben und noch besser werden

Marcus Vögl fügte hinzu, dass im Laufe des Jahres nicht nur die interne Organisation im Fokus der Bank stehe. Der Service für die Kunden soll ebenfalls erweitert werden. „Wir haben bemerkt, dass die Ansprüche in der Beratung immer mehr wachsen. Dieser Nachfrage wollen wir mit entsprechenden Spezialisten begegnen“, so Vögl.

So hätten die Altbanken bereits in den vergangenen fünf Jahren die Geschäftsstellen erhalten die sinnvoll und wichtig seien. „Die Standorte, die heute bestehen, über die diskutieren wir gar nicht“, bekräftigte Ralf Schiffbauer. Der VR–Meinservice, der in Laichingen und Umgebung bereits umfangreich ausgebaut und angenommen sei, werde nun auch im Geschäftsgebiet der Fusionspartner umgesetzt. „Mit der Digitalisierung schaffen wir es in der Fläche zu bleiben und unsere Öffnungszeiten zu halten, auch wenn in manchen Geschäftsstellen pro Tag nur fünf bis zehn Kunden kommen“, erklärt Schiffbauer weiter. Damit begegne die Bank auch dem Problem, genügend qualifizierte Mitarbeiter vorzuhalten, denn der Mangel sei mittlerweile auch in der Bankenbranche angekommen.

Gefahr durch Automaten–Sprenger steigt

Im Rahmen der Geschäftsstellen und der dortigen Geldautomaten muss sich die Volksbank nun aber auch mit erhöhten Sicherheitsstandards auseinandersetzen. Denn mittlerweile verlagern sogenannte Automaten–Sprenger ihre „Überfälle“ aus den Großstädten in ländliche Bereiche. „Das ist die neue Art des Banküberfalls. Die Nachricht des in Laupheim gesprengten Automaten ist bei unserer Bezirksversammlung sprichwörtlich eingeschlagen wie eine Bombe“, berichtet Oliver Velten.

Die Bank müsse sicherstellen, dass Menschen nicht gefährdet werden, auch wenn ein Geldautomat beispielsweise in einem Wohnhaus eingebaut sei. Der Vorstand sei realistisch, die Bank–Standorte befinden sich, durch die Nähe zur A8 und A7, über welche die Täter schnell flüchten können, in einem Gefährdungsbereich. Deshalb seine bereits die meisten Automaten mit Einfärbe– und Verklebesystemen ausgerüstet. In Kürze sei jeder Standort gesichert, verspricht der Vorstand. Dies bedeute für die Automaten, welche, was die digitale Sicherheit angeht, schon auf dem höchsten Stand sind, nochmals eine fünfstellige Investition pro Gerät. „Die Täter sind hochgradig rücksichtslos und gefährlich. Besonders die Sicherung mit den Verklebesystemen, welche aus den Geldscheinbündeln faktisch einen Betonklotz machen, hat dazu geführt, dass die Sprengungen signifikant nachgelassen haben.“

Eigene Immobilien und Standorte weiterentwickeln

Darüber hinaus läuft die Entwicklung bei den bankeigenen Immobilien gut. So wird bereits diesen Freitag das neue Areal in der Bahnhofstraße in Laichingen in das auch gewerbliche Mieter wie eine Bäckerei einziehen werden, offiziell eröffnet. Ein Projekt in Tomerdingen, welches auch 22 Wohnungen beinhaltet sowie die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes und die Gemeindeverwaltung, wird im Dezember diesen Jahres bezugsfertig sein.

Bereits 14 Wohneinheiten seien vermietet, die Nachfrage sei groß, erklärt Wolfgang Hirmer und fügt an: „Wir wollen diesen Teil unseres Engagements nicht extrem aufbauen. Aber wir brauchen gerade wegen der Fusion auch mehr Räumlichkeiten.“ Generell wolle die Bank auf eigenen Grundstücken Immobilien aufbauen und auch Wohnraum entwickeln. Man bleibe aber in der Region und baue das Engagement nicht überregional aus. Ein weiteres Projekt ist in Westerstetten geplant. Was dort entsteht ist bisher aber noch offen.

Geschäftsergebnis besser als im Vorjahr

Zum Schluss kann der Vorstand noch eine gute Nachricht verkünden. Schon jetzt erwartet die Bank durch deutlich niedrigere Ausgaben und mindestens gleichbleibenden Einnahmen eine Steigerung des Geschäftsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr und dadurch die Möglichkeit für eine höhere Dividende.

Zudem sei die Region weiterhin wirtschaftsstark. Krisenentwicklungen als Nachwehen von Corona oder Lieferengpässen seien noch nicht zu verzeichnen. Zwar treffen die Folgen des Ukrainekriegs und der starken Inflation auch schon viele Unternehmen in Deutschland hart, im Geschäftsgebiet der Bank gebe es allerdings noch keine Indikatoren die Alarm auslösen würden. Zudem konnten die Verwahrgelder (Strafzinsen), die ohnehin wenige Kunden betroffen hätten, durch die Zinserhöhung schnell wieder abgeschafft werden.