Neues Jahr, neuer Besitzer: die Traditionsgärtnerei Elser aus Laichingen hat seit 1. Januar einen neuen Besitzer und einen neuen Namen. Die bisherigen Inhaber Christine und Bernd Elser haben ihren Betrieb an Wolfgang Straub verkauft. Das Gärtner-Ehepaar freut sich, einen Nachfolger gefunden zu haben und den Betrieb in junge Hände übergeben zu können.

Ab sofort heißt das Unternehmen Alb Gärtnerei und wird nicht nur das bisherige Angebot weiterführen, sondern sich auch weiterentwickeln. Daran haben die Elsers und ihr Nachfolger bereits mehr als ein dreiviertel Jahr lang gearbeitet.

„Nachdem klar war, dass unsere Töchter das Unternehmen nicht weiterführen werden, wollten wir schauen, wie es weitergeht und die Gärtnerei weitergeführt wird“, erklärt Bernd Elser und seine Frau fügt an, dass sie aktiv gesucht haben mit Annoncen in der Fachpresse. Die ersten Inserate schalteten die Elsers bereits vor fünf Jahren. Manchmal gab es Interessenten, manchmal nicht.

Man kann nicht sagen: Jetzt verkaufe ich und morgen steht einen passenden Bewerber vor der Türe. Christine Elser

„Wir haben auch immer wieder Pausen gemacht und manchmal wieder mehr geschaltet. Selbst der Fachverband hat uns gesagt, dass man langfristig planen muss - fünf bis sieben Jahre. Man kann nicht sagen: Jetzt verkaufe ich und morgen steht einen passenden Bewerber vor der Türe“, berichtet Christine Elser.

Übernahme mit „Mann und Maus“

Durch eine der Anzeigen wurde auch Wolfgang Straub auf die Gärtnerei Elser aufmerksam. Selber ausgebildeter Gärtnermeister, arbeitete er bei einer Jungpflanzenfirma, die auch die Elsers beliefert. So kam auch der erste persönliche Kontakt zustande. Da man sich verstand, kamen erste Gespräche zustande und die Elsers einigten sich mit Wolfgang Straub darauf, dass dieser die Gärtnerei zum 1. Januar 2024 übernehmen wird.

„Die Stimmung ist gut. Einer der wichtigsten Punkte, wenn man sich für so eine Entscheidung trifft ist, dass man sich mit den weichenden Inhabern und den Mitarbeitern versteht. Jede Gärtnerei ist individuell aufgestellt. Man braucht einfach eine gewisse Sicherheit. Das ist nicht nur für mich als neuen Inhaber wichtig sondern auch für Kunden und Mitarbeitern“, sagt Wolfgang Elser, der alle bisherigen Mitarbeiter übernehmen wird.

Ganz wie bei einer innerfamiliären Betriebsübergabe, werden die Elsers im „zweiten Glied“, wie sie sagen, noch zwei Jahre im Betrieb, der seit 1960 besteht, mitarbeiten. „Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sofort in den Ruhestand gehen wollen. Da haben wir alterstechnisch noch ein bisschen hin und wir machen unsere Arbeit ja immer noch gerne. Allerdings kann man es sich auch nicht leisten zu sagen: Eigentlich möchte ich das erst in drei Jahren verkaufen, wenn jemand Interesse zeigt“ sagt Christine Elser.

Dass es bei den alten und dem neuen Inhaber passt, liegt wohl auch am Werdegang. Die Elsers sind Vollblutgärtner und auch Wolfgang Straub hat von der Pieke auf gelernt. Der gebürtige Bad Schussenrieder kommt aus einer Gärtnerfamilie, hat seine Ausbildung im Zierpflanzenbau gemacht und nach verschiedenen Stationen erst die Technikerschule und dann im gleichen Jahr seinen Gärtnermeister gemacht. In der Schweiz war er als stellvertretender Produktionsleiter und Bereichsleiter tätig, hat dort mehrere Standorte geleitet und ein Gartencenter aufgebaut. Auf der Alb hat sich der neue Gärtnerei-Chef schon eingelebt.

Nachhaltigkeit und Regionalität

Die Gärtnerei Elser hat sich auf blühende Topfpflanzen und einige Grünpflanzen spezialisiert. Der besondere Vorteil des Betriebs ist, dass er die Abwärme einer Biogasanlage bezieht und dadurch praktisch autark arbeitet. Tagsüber wird die Wärme in einem großen Wassertank gespeichert, der nachts dann die Gewächshäuser beheizt. Auch wassertechnisch ist die Gärtnerei hochmodern.

Die Elsers haben überall sogenannte Ebbe-Flut-Tische, auf denen die Pflanzen gezogen werden. Das Wasser zum Gießen wird dabei in die Tische geleitet und das, was übrig bleibt, läuft über Sammler und Filteranlagen zurück in den Speicher, nachdem es je nach Bedarf auch mit Dünger aufbereitet wird. Gespeist wird das System von einem 1000 Kubikmeter Regenwassertank.

„Das reicht uns auch in den trockensten Sommer für unsere sechseinhalbtausend Quadratmeter“, sagt Bernd Elser und Wolfgang Straub fügt an: „Wir verbrauchen mit diesem geschlossenen Kreislauf nur das Wasser, das die Pflanze aufnimmt, das ist natürlich sehr nachhaltig.“ Der Kundenkreis der Laichinger Gärtnerei liegt in einem Umkreis von rund 100 Kilometern.

Der Großteil des Umsatzes wird mit dem Großhandel gemacht. Der eigene saisonale Verkauf und Lieferungen an örtliche Verkaufsstellen, wie an „Striebel Haus des Gartens oder den Blumenladen in der Laichinger Ortsmitte werden weitergeführt. „Die Leute können nach wie vor zu uns kommen. Da bleibt für unsere Kunden aus der Region und Laichingen alles beim Alten“, betont Straub.

Neben Altbewährtem auch neue Wege gehen

Neben Altbewährtem entwickelt sich die Gärtnerei unter dem neuen Inhaber weiter. Dafür haben die Elsers und Wolfgang Straub bereits im August den Grundstein gelegt. „Wenn man wie wir CO₂-neutral heizen kann, dann ist das Produkt zwar nicht komplett grün, aber natürlich deutlich grüner, als wenn Gärtnereien fossile Brennstoffe zum Heizen nutzen. Das könnte auch eine Ausrichtung für die Zukunft sein, dass man sagt, man spezialisiert sich auf Warmhauskulturen“, erklärt Wolfgang Straub. Möglicherweise könnte sich in Zukunft die Produktion um diese Jahreszeit von der Primel weg, hin zu Zimmerpflanze entwickeln.

„Das wäre dann regionale Produktion und man spart sich Frachtkosten und CO₂-Abgaben. Gerade diese Punkte stellen nämlich die Branche vor große Herausforderungen, bieten aber im Gegenzug sehr viele Chancen. Wir möchten ein bisschen mehr Vielfalt in die Region bringen und sagen den Kunden damit: Bevor ihr das in Holland kauft, könnt ihr es auch hier kaufen.“ Die Zahl der Betriebe werde abnehmen, prognostiziert Wolfgang Straub, doch die Größe der Gärtnerei sei für diese Zeit der Transformation sehr gut, da sie sehr flexibel ist. Alle die größer seien könnten diese Flexibilität nicht leisten.

Um die Zukunft ist Wolfgang Straub deshalb gar nicht bang. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir kein Luxusprodukt produzieren. Luxus ist dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen und nicht sich eine Pflanze zu kaufen. Wenn das mit den Preissteigerungen so weiter geht. Dass die Menschen es sich zu Hause schön machen und nicht zwei- oder dreitausend Euro in einen Pauschalurlaub investieren, sondern dass sie es sich zu Hause schön machen.

Das Hochbeet, das man sich während Corona angeschafft hat, wird nicht leer bleiben. Neben Gurken und Tomaten können da auch schöne Blumen wachsen. Wenn wir uns unsere blühenden Pflanzen Zuhause, in den Büros oder in den Beeten der Innenstädte wegdenken würden, da würde uns etwas fehlen.“