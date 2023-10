Seit Januar dieses Jahres betreibt die 2H Gastronomie GmbH das Cosy in Laichingens Zentrum. Der Fokus des Gastronomiebetriebs, der sich selbst als „Esszimmer und Bar“ charakterisiert, lag bislang auf einer abwechslungsreichen modernen schwäbischen und internationalen Küche. Neben dem alltäglichen Betrieb haben die Betreiber zahlreiche Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und Kulturveranstaltungen ausgerichtet. Doch jetzt soll sich etwas ändern. Denn die Herausforderungen für die Gastronomie wandeln sich und so soll sich nun auch das Cosy verändern.

„Alle Veranstaltungen sind immer auf großes Interesse gestoßen. Von der positiven Resonanz, die wir von der Bevölkerung der Laichinger Alb erhalten haben, waren wir stets überwältigt“, so die Betreiber. Die Gastronomiebranche stehe ganz aktuell vor vielfältigen Herausforderungen, angefangen bei der Schwierigkeit, ausreichend qualifizierte Fachkräfte zu finden, bis hin zu den ständig steigenden Kosten für Waren und Energie. Die Aussicht auf eine mögliche Anhebung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent im Jahr 2024 bereitet zusätzliche Sorgen und erfordere eine kritische Neubewertung der Geschäftsstrategie.

Ab November geht es los

„Aufgrund dieser Umstände haben wir uns entschlossen, unser Konzept zu ändern und einen neuen Weg einzuschlagen. Ab November 2023 werden wir uns ausschließlich auf die Ausrichtung von privaten Festen, Firmenfeiern und kulturellen Events konzentrieren.“ Dies ermögliche es dem Team, noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste einzugehen und maßgeschneiderte Angebote für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeste, Seminare und Weihnachtsfeiern zu entwickeln.

Wir sehen in dieser Umstellung eine Chance, unsere Gäste noch besser zu betreuen und ihnen ein exklusives Erlebnis zu bieten. Eckhard Hübner

Erst kürzlich stand bei einer Kooperationsveranstaltung des Ulmer Fusion-Trios, der Stadtbücherei sowie der Volkshochschule das Motto „New Yorker Street-Photography und Live-Musik“ im Focus. Die Veranstaltung sorgte für ein volles Haus und begeisterte Gäste.

Kooperationen gehen weiter

Deswegen sehen die Betreiber großes Potenzial in der Fortführung der Kooperationen mit dem Hotel Roomingtons Laichinger Alb, regionalen Unternehmen und Vereinen, unseren bisherigen Geschäftspartnern, sowie der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen, der Stadtbücherei Laichingen und der Alb Live Konzertreihe. In den kommenden Monaten werden man gemeinsam viele neue Ideen und Veranstaltungen entwickeln, um die Gäste weiterhin zu begeistern.

Exklusive Erlebnisse für die Gäste

„Wir sehen in dieser Umstellung eine Chance, unsere Gäste noch besser zu betreuen und ihnen ein exklusives Erlebnis zu bieten“, sagt Eckhard Hübner, Inhaber des Cosy und Geschäftsführer der 2H Gastronomie GmbH. „Im Namen des gesamten Teams möchten wir uns bereits im Voraus bei unseren Gästen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung bedanken.“ Für Veranstaltungsanfragen oder Reservierungen stehen die Betreiber bereits jetzt schon zur Verfügung.

Die ersten Weihnachtsfeiern seien bereits reserviert und die nächsten Events sind in Planung, so Hübner weiter. Am 9. November lade das Cosy zum herbstlichen Drei-Gänge-Menü mit Livemusik ein. Der Abend steht diesmal ganz unter dem musikalischen Motto „Lady Sings The Blues“. Am 14. Dezember spielt der Pianist Wolfgang Fischer und wird von Steffen Knauss am Kontrabass begleitet. Für die Gäste gibt es entspannten Jazz und Evergreens zum Weihnachtsmenü.