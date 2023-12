Auch der Nikolaus interessiert sich fürs Lesen

Auch der Nikolaus interessiert sich für Kultur, vor allem für das Lesen. Deshalb machte er in diesem Jahr wieder einen Abstecher in die Stadtbücherei Laichingen und brachte den Kindern eine Geschichte mit. Dies teilt die Stadtbücherei mit.

Viele aufgeregte Mädchen und Jungen warteten am Mittwochnachmittag nach Einbruch der Dunkelheit in der Kinderabteilung der Stadtbücherei sehnsüchtig auf den Mann mit dem roten Umhang und dem weißen Bart. Endlich war ein Glöckchen zu hören und der Nikolaus betrat gemeinsam mit seiner Gehilfin den Raum.

„Von drauß‘ vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.“ Mit diesen Zeilen des bekannten Gedichts „Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm stimmte der Nikolaus die fröhliche Kinderschar auf seinen Besuch ein.

Danach holte er aus seinem braunen Jutesack zunächst das passende Bilderbuch „Wenn der Nikolaus kommt“ von Rolf Toman heraus. Gebannt lauschte die Kinderschar gemeinsam mit Eltern und Großeltern der Geschichte, und begleitete den Nikolaus bei seinen Vorbereitungen, seiner rasanten Anreise und dem Verteilen der Geschenke. Bei den Bescherten in der Geschichte ist die Freude groß - und auch die Kinder in der Stadtbücherei freuten sich, als der Nikolaus jedem ein Säckchen mit Mandarinen, Nüssen und Schokolade überreichte.

Bevor der Nikolaus wieder weiterziehen musste, sangen ihm einige mutige Kinder noch Lieder vor, die sie im Kindergarten gelernt hatten. Und weil der Nikolaus so schön vorgelesen hatte, konnte ein Junge gar nicht genug bekommen und wünschte sich, dass der Nikolaus mit ihm noch ein Buch über Haifische anschaute. Mit viel Geduld und sichtlicher Freude ging der hohe Besuch auf die Kinderwünsche in der Stadtbücherei ein.

„Es ist ein schönes Gefühl, in die vielen strahlenden Kinderaugen zu blicken. Im vergangenen Jahr war es das erste Mal, dass ich diesen Dienst in der Stadtbücherei übernommen hatte“, sagte der ehemalige Rundfunkjournalist Matthias Schneider aus Machtolsheim. Weil es so schön war, hat er das Amt auch in diesem Jahr gerne angenommen und freute sich über die vielen Kinder.