Laichingen

ASG feiert Abschlussball

Laichingen / Lesedauer: 4 min

63 Abiturienten haben in diesem Jahr ihre Fachhochschulreife am ASG in Laichingen erreicht. (Foto: Maurice Stumpp )

Der zweite Abi–Ball nach Corona konnte wieder mit allem aufwarten, was einen Abi–Ball ausmacht: Festlich gekleidete Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 und eine gut gefüllte Berghalle in Heroldstatt. Nach Sektempfang und Akklimatisierung in der sommerlich temperierten Halle begrüßten Eva Pauschel und Max Klein alle Anwesenden und begannen das Programm mit einem Dank an die Lehrerschaft, speziell die Lehrerinnen und Lehrer der Leistungskurse.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 17:30 Von: sz