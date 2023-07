An Krücken mit Hund in der Bahn auf die Alb

Ich habe mir den Fuß gebrochen und kann derzeit kein Auto fahren. Daher arbeite ich viel von zuhause. Aber immer nur Homeoffice ist für einen Lokalredakteur auch nicht das Wahre. Eine gute Gelegenheit also, das Deutschlandticket und die neue Verbindung von Ulm nach Merklingen beziehungsweise Laichingen zu testen.

Der erste Schritt ist der einfachste: Ich löse online ein Deutschlandticket für 49 Euro und speichere es in meiner Bahn–App. Jetzt bin ich schon deutlich mobiler — trotz Krücken und dem klobigen Plastikschuh, der mir den Gips am Fuß erspart. So komme ich auch relativ einfach mit den Öffentlichen zur Physiotherapie, die man mir für den operierten Fuß verschrieben hat.

Viel Platz für den Hund, sein Wasser und Herrchens Krücken bietet das Großraumabteil des IRE, das dazu auch noch sehr angenehm gekühlt ist. (Foto: Christoph Schneider )

Also müsste ich doch auch mit Bussen und Bahn in die Laichinger Stadt gelangen. Das verspricht zumindest die neue Bahnstrecke Ulm–Wendlingen, auf welcher der IRE 200 stündlich verkehrt. Im Netz liest es sich gut: Eine knappe Stunde soll es dauern von meiner Straßenbahnhaltestelle über Ulm Hauptbahnhof, Bahnhof Merklingen–Schwäbische Alb bis zum ZOB in der Laichinger Gartenstraße. Auch der Rückweg soll sich damit in umgekehrter Reihenfolge verhältnismäßig kurz gestalten.

Das kann die neue Verbindung

Insgesamt scheint mir die Verbindung um Welten besser als vor rund einem Jahr, als ich das 9–Euro–Ticket testete. Damals gab es nur die Option, von Ulm aus über Blaubeuren nach Laichingen zu gelangen. Die schnellste Verbindung dauerte etwas über eine Stunde und zehn Minuten — allerdings nur, wenn wirklich alle Anschlüsse klappten. Dass da immer etwas dazwischen kommen kann, zeigte sich damals auf der Rückfahrt von Laichingen nach Ulm: Der Bus hatte einen Unfall und kam mit zehn Minuten Verspätung am ZOB Gartenstraße an. So verpasste ich den letzten schnellen Zug des Tages von Blaubeuren nach Ulm. Es fuhr dann nur noch eine „Bimmelbahn“, welche für die Strecke anstatt zehn Minuten eine satte halbe Stunde benötigt, weil sie an jedem Bahnhöfchen anhält. Mein damaliges Fazit: Hinreise absolut in Ordnung, Rückreise jedoch mies.

Der Reiseplan der DB-App für die Heimfahrt von Laichingen nach Ulm. (Foto: Christoph Schneider )

Zudem hatte ich damals den Hund daheim gelassen, weil mir unklar war, in welchen Zügen und Bussen ich ihn mitnehmen kann und zu welchen Konditionen. Inzwischen weiß ich, dass Hunde im DING kostenlos mitfahren und auch keinen Maulkorb tragen müssen, wenn sie sich benehmen können. Trotzdem wollte ich weit im Vorfeld dieser aktuellen Reise folgende Frage klären: Braucht mein Hund, der mich in der Regel zur Arbeit begleitet, ein Ticket für den IRE ist wenn ja, welches? Denn es scheint mir nicht klar, wozu der Zug zwischen Ulm und Merklingen gehört: zum DING, der Deutschen Bahn oder zum Verbund bwtarif?

Online machen Deutsche Bahn und der Verbund bwtarif unterschiedliche Angaben zu den Reisekosten für mittelgroße bis große Hunde — von 22 Euro pro Fahrt (!) bis 6,50 Euro hin und zurück. Weil ich vermeiden will, dass mein beiger Hund schwarz fährt, stelle ich eine entsprechende Anfrage als Privatperson über das Kontaktformular des bwtarif. Bis heute erfolgte darauf keine Antwort. Also stelle ich eine Woche später die Frage offiziell über die Pressestelle. Diese gibt mir tatsächlich Auskunft, zeitgleich mit der Stuttgarter Pressestelle der Deutschen Bahn, die ich sicherheitshalber ebenfalls angeschrieben hatte.

Hund Gizmo hat es sich im Bus gemütlich gemacht. (Foto: Christoph Schneider )

Beide schreiben sinngemäß übereinstimmend: „Es ist entscheidend, innerhalb welches Tarifs Sie Ihre Fahrt absolvieren. Die gesamte Tarifrelation zwischen Ulm und Laichingen ist im DING–Tarif abgedeckt, wodurch die Regelungen zur Hundemitnahme des DING gelten. Wie Sie bereits richtig beschrieben haben, ist die Hundemitnahme im DING Tarif unentgeltlich. Demnach benötigen Sie für die gesamte Relation (unabhängig ob Straßenbahn, Bus oder IRE) keinen zusätzlichen Fahrschein für Ihren Hund.“

So überlistet man die Fahrplan–Apps

Also schnappe ich meinen Rucksack, meine Krücken und den Hund und humple zur Straßenbahn. Am Ulmer Bahnhof bin ich froh, dass ich zumindest Treppen steigen kann. Hätte ich noch den Lift für Rollifahrer suchen müssen, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zum Zug gekommen. So aber steigen der Hund und ich in den geräumigen und angenehm temperierten Großraumwagen, der uns schnell nach Merklingen bringt. Hier geht’s mit dem Lift vom Gleis aufwärts zu den Bushaltestellen.

Der IRE von Wendlingen nach Ulm trifft im Bahnhof Merklingen ein. (Foto: Christoph Schneider )

Dort gibt es bei mir und auch anderen Fahrgästen Verwirrung, welcher der dort wartenden Busse nach Laichingen fährt? Die Busfahrer geben aber Auskunft, wir steigen ein und eine knappe Viertelstunde später am ZOB Gartenstraße wieder aus.

Die Rückfahrt am Abend gestaltet sich ebenso weitgehend problemlos. Kritik wurde jedoch von mehreren Seiten an den Apps der Verkehrsbetriebe geäußert. In meinem Fall ließ sich die DING–App im heimischen WLAN zur Fahrtplanung nicht benutzen. Im mobilen Netz funktionierte sie aber. Was sowohl Dir DING– als auch die Bahn–App nicht kann, ist die Reise dynamisch mitzuverfolgen. Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass man die Reisepläne der Apps im Kalender des Handys speichern kann.

Das werde ich dann auch bei künftigen Fahrten nutzen. Denn auf Dauer ist der ÖPNV (noch) keine Alternative für die Arbeit eines Journalisten auf der Schwäbischen Alb. Dafür ist man da noch zu unflexibel, gerade in den Abendstunden. Aber im Vergleich zum vergangenen Jahr, als ich das 9–Euro–Ticket testete und der Bahnhof Merklingen noch nicht in Betrieb war, wurde mit der neuen Bahnstrecke und den inzwischen recht gut auf die Züge angestimmten Buslinien ein wahrer Meilenstein errichtet für die ÖPNV–Anbindung der Alb an die Räume Ulm und wohl auch Stuttgart.