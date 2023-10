Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Laichingen wandert am Sonntag, 8. Oktober, bei Nellingen den großen Bärenpfad. Auf dem rund acht Kilometer langen Weg liegen einige interessante Punkte wie die Wettereiche, das Kuhloch, der Dutzbergschacht und der Bärenstein. Treffpunkt zur Wanderung ist am Sonntag um 13 Uhr am Parkplatz Radschule. Mitwanderer sind wie immer willkommen. Die Anmeldung ist bei Ilse und Walter Ruoß telefonisch unter 07333 3325 möglich. Eine Schlusseinkehr ist geplant.