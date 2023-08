So ein Festival wie das jüngst zuende gegangene „Rock dein Leben“ bedeutet für viele nicht nur drei Tage Musik, sondern auch drei Tage Biertrinken und für einige auch „Konsum illegaler Rauschmittel“. Wer meint, sich nach dem Festival alkoholisiert hinters Lenkrad schwingen und nach hause fahren zu dürfen, liegt falsch. Denn die Polizei hat am Sonntag intensiv die Abreisenden kontrolliert. Wir waren an einer Kontrollstelle in Feldstetten dabei.

Manuel aus Balingen muss einige „Übungen“ absolvieren, um zu zeigen, dass er nicht alkoholisiert ist. (Foto: Christoph Schneider )

Auf dem Parkplatz vor der Delauhalle in Feldstetten stehen etliche Polizeifahrzeuge, Polizisten sowie ein großes Zelt. Die andere Hälfte des Parkplatztes ist mit Verkehrshütchen in mehrere „Boxen“ unterteilt. Dorthin werden jene Fahrzeuge geschickt, die der Polizist mit Kelle und Warnweste von der Wiesensteiger Straße auf den Parkplatz lotst. Über die Wiesensteiger Straße fahren viele Festivalbesucher auf ihrem Heimweg.

Immer, wenn ein Fahrzeug herausgewunken wurde, dirigieren uniformierte Beamte es in eine der „Boxen“ an der bereits zwei Polizisten stehen. Diese lassen sich zunächst die Papiere zeigen und dann müssen die Fahrenden aussteigen, um sich Tests bezüglich ihrer Fahrtüchtig zu unterziehen. Hauptkommissar Sven Vrancken von der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsisiums Ulm erklärt: „Wir führen diese Verkehrskontrolle durch mit Blick auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer.“ Mit anderen Worten: Die Polizisten überprüfen, ob die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Rauschmitteln stehen.

„Die Polizisten hier machen doch bloß ihren Job“

Wie das geht, zeigt Polizeioberkommisar Peter Harscher. Zunächst lässt er sich die Papiere eines jungen Mannes zeigen, der in einem Kleinbus aus dem Kreis Biberach einige Festivalbesucher kutschiert. Dann bittet der Polizist den Fahrer, auszusteigen, um neben dem Fahrzeug einige Übungen zu absolvieren, welche gewisse Rückschlüsse auf Drogen– und Alkoholkonsum geben können. So soll der junge Mann beispielsweise einen Stift, den ihm der Polizist vor die Nase hält, nur mit den Augen verfolgen.

Dabei stellt der Polizist eine kleine Auffälligkeit fest, sagt aber auch: „Nach drei Tagen Festival mit wenig Schlaf und vielleicht auch Alkohol, kann sich das schon so zeigen, einfach weil die Person müde ist.“ Ein schneller Urintest auf illegale Substanzen und ein Atemalkoholtest bleiben daher auch beide negativ und Polizeioberkommissar Harscher wünscht freundlich: „Gute Weiterfahrtfahrt!“

Polizisten warten an der Kontrollstelle vor der Feldstetter Delauhalle auf „Kundschaft“. (Foto: Christoph Schneider )

Eine „Gute Weiterfahrt“ wünscht auch die Kollegin zwei jungen Männern in einem VW–Bulli aus dem Landkreis Dillingen. Hier holt ein Daniel seinen Kumpel Daniel vom Festival ab. Fahrer Daniel sagt, dass er selbst gar nicht auf dem „Rock dein Leben“ war, aber bei Kontrollen natürlich immer ein wenig nervös sei. Er sagt aber auch: „Die Polizisten hier machen doch bloß ihren Job.“

Zwei Männer versuchen, den Fahrersitz zu tauschen

Manuel aus Balingen hat gerade seine „Turnübungen“ für die Polizisten absolviert. Er sagt gut gelaunt zu den Kontrollen: „Das ist normal und nach dem RDL immer so. Letztes Jahr wurde ich hier auch schon kontrolliert.“ Er findet, man wäre schön blöd, wenn man angetrunken vom Festival heimfahren würde. Deswegen rät er: „Immer sauber bleiben.“

Nicht alle der an diesem Sonntagvormittag in Feldstetten und einer weiteren Stelle bei Westerheim kontrollierten 151 Personen in 126 Fahrzeugen sind jedoch sauber geblieben. Polizeioberkommissar Thomas Hagel von der Öffentlichkeitsarbeit zählt auf: „Elf Fahrende waren alkoholisiert. Drei von ihnen hatten so viel Alkohol im Blut, dass sie sofort den Führerschein abgeben mussten. Acht Fahrer sehen ebenfalls Anzeigen entgegen und durften nicht weiterfahren.

Weitere drei Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. Auch sie mussten Blut abgeben und die Fahrzeuge stehen lassen.“ Und er weiß auch Skurriles zu berichten: „Zwei Männer versuchten, kurz vor der Kontrolle einen Fahrerwechsel durchzuführen. Das sahen die aufmerksamen Polizisten. Bei der Kontrolle hatte der Verdächtige zu viel Alkohol intus. Die betroffenen Personen sehen nun Anzeigen entgegen.“

Mitglieder des THW unterstützen die Polizisten bei ihrer Kontrolle mit technischer Ausrüstung. (Foto: Christoph Schneider )

Unterstützt werden die Polizistinnen und Polizisten des Ulmer Polizeipräsidiums durch Kolleginnen und Kollegen Polizeipräsidiums Einsatz sowie von Ehrenamtlichen des in Blaubeuren stationierten Technischen Hilfswerks (THW). Die THWler haben zum Beispiel das Zelt mitgebracht und aufgebaut.

Spürhunde kommen selten zum Einsatz

Zudem sind zwei Rauschgiftspürhunde der Diensthundestaffel vor Ort. Allerdings scheinen illegale Rauschmittel auf dem RDL gegenüber dem Alkohol eine untergeordnete Rolle zu spielen. Denn nur bei einem Mann aus der Schweiz findet einer der Rauschgiftspürhunde eine geringe Menge Cannabis.

Der Rauschgiftspürhund Chester kann eine ausgedehnte Pause machen. (Foto: Christoph Schneider )

Sein Kollege Chester, ein achtjähriger Deutscher Schäferhund darf deswegen den Rest der Kontrolle in seiner Box im Auto des Hundeführers chillen. Der Schweizer mit dem Cannabis muss, weil er seinen Wohnsitz im Ausland hat, noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 550 Euro bezahlen.

Gegen 12.30 Uhr gilt der Zeltplatz auf dem Festivalgelände als leer, die Besucher sind alle abgereist, das THW und die Polizisten packen zusammen.