Jugendliche befinden sich während ihrer Entwicklung in teils rebellischen Phasen und in der Zeit probieren sie auch viel aus. Dazu zählen leider auch Alkohol und Drogen. Um hier entsprechend aufzuklären, gibt es nun ab September im Jugendhaus eine Drogenberatung.

Drogenkonsum ist in Laichingen ein Thema

Es ist kein Geheimnis, dass der Drogenkonsum bei Jugendlichen in Laichingen ein Thema ist. Und ein Problem. Das wurde auch beim Austausch zwischen den beiden Laichinger Jugendarbeitern mit Schulsozialarbeitern deutlich.

Wir sind auch sehr nahe an unseren Jugendlichen dran. Bei einigen wissen wir, dass sie Drogen konsumieren und für manche gehört der Konsum schon fast zur Normalität. Stephan Katzenmaier

Gemeinsam mit der Stadt, der Polizei und einigen Schulleitern gab es deshalb größere Treffen, in denen es um mögliche Lösungen für dieses Problem ging.

Drogenberatung nun im Jugendhaus

Und ein Lösungsansatz hat sich nun auch gefunden und konnte mit dem Einsatz von Schulsozialarbeiterin Eva Newman und den Jugendarbeitern vom Jugendhaus „La Youth“ umgesetzt werden. Im Jugendhaus können sich Laichinger Jugendliche treffen und gemeinsam Zeit verbringen.

Die Jugendarbeiter Michelle Frank und Stephan Katzenmaier haben einen guten Draht zu ihnen und organisieren verschiedene Aktivitäten wie gemeinsames Kochen, Tischkicker–Turniere, Partys oder eine Tanzgruppe. Nun gibt es ab September auch das Angebot einer Drogenberatung.

Kooperationstreffen mit verschiedenen Vertretern

Michelle Frank erklärt: „In den Gesprächen mit den Schulsozialarbeitern und in den großen Kooperationstreffen haben wir gemerkt, dass sich unsere Beobachtungen decken. Deshalb dachten wir uns, dass es gut und vor allem sinnvoll wäre, wenn es bei uns ebenfalls eine Möglichkeit für eine Drogenberatung gibt.“

Uns war es wichtig, dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist. Michelle Frank

Ihr Kollege Stephan Katzenmaier sagt: „Wir sind auch sehr nahe an unseren Jugendlichen dran. Bei einigen wissen wir, dass sie Drogen konsumieren und für manche gehört der Konsum schon fast zur Normalität.“

Die Polizei könne hier, außer die Beamten erwischen jemanden direkt, wenig ausrichten, so die Jugendarbeiter. Sie sprechen viel mit ihren Jugendlichen über das Thema, könnten aber nur vorsichtige Ratschläge geben. „Wir sind eben doch nicht vom Fach und wissen nicht alles darüber. Wir haben das alles aus Eigeninitiative angeleiert und wollen einfach nur helfen“, so Michelle Frank.

Niedrigschwelliges Angebot für Beratung

Deswegen kommt nun eine Fachkraft der Drogenhilfe Ulm auf die Alb, um die Jugendlichen dort zu beraten. Das Angebot der Drogenberatung ist zunächst ein Probelauf. Jede zweite Woche können Jugendliche freitags zwischen 13 und 15 Uhr einen Termin ausmachen. Diese seien natürlich völlig anonym.

„Uns war es wichtig, dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist. Eine Fahrt zur Beratungsstelle nach Ulm ist eben doch eine gewisse Hürde“, erklärt Frank. Die Termine könnten die Jugendlichen dann bei den beiden Jugendarbeitern ausmachen oder über die Drogenhilfe Ulm.

Wir haben viele Ideen für Projekte und die Nachfrage seitens der Jugendlichen ist auch da. Michelle Frank

Aufklärung wichtig

Wichtig seien vor allem die Aufklärung und präventive Maßnahmen, sind Michelle Frank und Stephan Katzenmaier überzeugt. „In diesem Rahmen kann intensiver auf das Thema eingegangen werden, also was Gründe für den Drogenkonsum sind. Jugendliche können das Angebot nutzen, wenn sie selbst betroffen sind, aber auch wenn in der Familie oder dem Freundeskreis eine Drogenproblematik besteht. Natürlich können sie sich außerdem einfach über das Thema informieren“, erklärt Michelle Frank.

Was sich die beiden auch wünschen: einen weiteren Öffnungstag im „La Youth“. „Wir haben viele Ideen für Projekte und die Nachfrage seitens der Jugendlichen ist auch da. Wenn wir offen haben, sind über die Stunden verteilt ungefähr 60 bis 70 Jugendliche da“, erzählt Michelle Frank.