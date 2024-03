33.846 Menschen besuchen die Tiefenhöhle

Der Höhlen- und Heimatverein Laichingen (HHVL) hat ein erfolgreiches Jahr 2023 hinter sich gebracht und steht vor einem interessanten Jahr 2024. Neben verschiedenen wissenschaftlichen Forschungen, welche die Höhlen interessierten hinter sich gebracht haben, verzeichneten die Ehrenamtlichen ein Vierzehn-Jahres-Hoch bei den Besucherzahlen der Tiefenhöhle. Ein Zeichen dafür, dass auch die Leinenweberstadtt und ihre Attraktionen von dem guten Anstieg der Tourismuszahlen im Alb-Donau-Kreis profitiert. Im Herbst organisierten sie wieder das Symposium „Verkarstung in Süddeutschland“ und suchen weiter nach engagierten Mitstreitern für die vielen anfallenden Arbeitsstunden.

Alexander Schneider, Vorsitzender des Höhlen- und Heimatvereins, dankt den Mitgliedern im Namen des Vorstands für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Für die Betreuung der Schauhöhle, des Höhlenmuseums, des Weberei-und Heimatmuseums und die Bewirtung des Rasthauses sind viele Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet worden. Schneider betont allerdings auch, dass es immer schwerer wird, genügend Helfer zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit in den Dienst des Vereins zu stellen. „Die Arbeit ist im letzten Jahr mit 33.846 Besuchern der Tiefenhöhle belohnt worden - so viele Besucher wie seit 2010 nicht mehr“, wie Rolf Grässle vom Organisationsteam berichtet. Grässle betreibt eine detaillierte Besucherstatistik, die er jährlich erläutert. Erst kürzlich hatte der Landkreis den sehr hohen Anstieg der Tourismuszahlen im vergangenen Jahr veröffentlicht. Mittlerweile gehört die Schwäbische Alb mit über 90 zertifizierten Wanderwegen, von denen auch einige über die Laichinger Alb führen, zu den besten Wanderregionen und wurde aktuell im Rahmen des „trekking-Awards 2024“ mit dem zweiten Platz als Top-Wanderregion im deutschsprachigen Raum belohnt. Über die Forschungsziele und -ergebnisse der Laichinger Höhlenforscher können Christian Ufrecht und Liane Strohm, detailliert berichten. Nahe der Laichinger Feldhüle ist auf einem Acker ein Schacht eingebrochen. Nach dessen Entdeckung haben die Mitglieder des Höhlen- und Heimatverein diesen befahren und fotografiert. Leider gelang es nicht, tiefer als fünf Meter hinabzusteigen, heißt es von den Forschern.

Forschungskooperation mit Universität Karlsruhe

In der mittlerweile mehr als acht Kilometer langen Hessenhauhöhle haben Vereinsmitglieder gegraben, um eine Fortsetzung zu finden. In dieser Höhle fanden auch hydrogeologische Forschungen seitens der Universität Karlsruhe (KIT) statt. Die Laichinger Forscher haben die Doktorandin in Schachtbefahrungstechnik ausgebildet. Zudem begleiteten sie diese in die Flusshöhle in mehr als 100 Metern Tiefe und halfen ihr beim Ausbringen des leuchtend grünen Markierungsstoffs (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ausführlich über den Versuch). Der Farbstoff wurde mit dem Karstwasser durch die unterirdischen Kanäle transportiert und sorgte dann Stunden später zu einer sichtbaren Verfärbung des Blautopfs. Auch im Ausland waren die Mitglieder des Laichinger Höhlen- und Heimatvereins aktiv. Vergangenes Jahr haben sie unter anderem in Südfrankreich und in Österreich im Toten Gebirge geforscht.

Viele Höhlenbesuche im In- und Ausland

Im Juli fand das HöFo-Familienwochenende im fränkischen Königstein statt. Unter fränkischer Führung wurden zwei Wanderungen durch den Frankenjura gemacht und am Sonntag die Maximiliansgrotte besichtigt. Ein paar Höhlenforscher hatten die Gelegenheit, statt der Maximiliansgrotte den unmittelbar daneben liegenden, nicht-ausgebauten Zinnbergschacht zu befahren. Ferner fand im November das Symposium „Verkarstung in Süddeutschland“ statt. Das Symposium findet seit 1982 alle vier Jahre in Laichingen statt und ist in Fachkreisen zu einer festen Einrichtung geworden. Die Veranstaltung ist ein Forum, welches den aktuellen Stand der Höhlen- und Karstforschung in Süddeutschland darstellt und bei dem Forscher und Interessierte zusammenkommen und diskutieren. Die Veranstaltung beinhaltete elf Vorträge, von denen zwei Vorträge vom Höhlen- und Heimatverein Laichingen gehalten wurden.

Jugendgruppe forscht in Hessen

Die Jugendgruppe des HHVL befuhr auch in diesem Jahr unter der Leitung von Harald Scherzer wieder Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Außerdem üben die Jugendgruppenmitglieder die Einseiltechnik in der Tiefenhöhle. Der Jugendgruppenausflug führte nach Breitscheid in Hessen. Dort besuchten die Nachwuchsforscher das Herbstlabyrinth und die Grube Fortuna. Natürlich stand auch die Kubacher Kristallhöhle auf dem Programm. Den Höhlenverein Kubach und die Laichinger verbindet eine langjährige Freundschaft. In der letzten Woche der Sommerferien haben rund 50 Personen, an der einwöchigen Busexkursion nach Tschechien teilgenommen. Das Programm wurde von Vereinsmitgliedern und dem befreundeten tschechischen Höhlenforscher Tom Piskula organisiert. Neben mehreren Schauhöhlen konnten auch zwei nicht-ausgebaute Höhlen besichtigt werden.

Bei der Hauptversammlung des Vereins sind einige Laichinger für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt worden. Mit dabei sind: Christian Ufrecht für 25 Jahre, Karl Mangold, Martin Mühlpforte, Heinz Rauscher und Herbert Rauschmaier für 50 Jahre sowie Fritz Loser für 60 Jahre. Die Vorstände Alexander Schneider und Wolfgang Ufrecht überreichten Urkunden und kleine Geschenke. Reinhard Schmid ist nach 28 Jahren aus dem Ausschuss ausgetreten. Für ihn folgt Helmut Kehm nach.