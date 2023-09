Anfang September vor 90 Jahren herrschte helle Aufregung in Ennabeuren, Machtolsheim, Blaubeuren und Nellingen. Am 5. und am 6. September 1933 waren dort Adolf Hitler und Hermann Göring anlässlich der Herbstübung der 5. Württembergischen Division.

Viertägige Herbstübung auf Albhochfläche

Die viertägige Herbstübung hatte bereits am 4. September 1933 auf der Albhochfläche begonnen. Adolf Hitler, Reichswehrminister Generaloberst Werner von Blomberg und Ministerpräsident Hermann Göring, vom Reichsparteitag in Nürnberg kommend, logierten im „Russischen Hof“ in Ulm.

Hinter vorgehaltener Hand war zu hören, dass sie am 5. September auf ihrem Weg zum Truppenübungsplatz nach Münsingen eine kurze Stippvisite in Blaubeuren einlegen würden. Deshalb ordnete die Stadtverwaltung am frühen Morgen an, überall die Fahnen zu hissen. Außerdem erhielten die Kinder schulfrei.

Die Enttäuschung war groß, als gegen 9 Uhr ein hoher Offizier mitteilte, dass Hitler und Göring bereits über Dornstadt ins Manövergebiet gefahren seien. „Daraufhin wurden alle Omnibusse, Lastwagen, Autos, Motorräder und Fahrräder aus den Hallen geholt, um dem Führer auf die Alb nachzueilen“, berichtete der „Ulmer Sturm“.

Hitler und Gefolge auf Truppenübungsplatz

Nachdem Hitler und sein Gefolge den Truppenübungsplatz in Münsingen inspiziert hatten, machten sie sich gegen 10 Uhr Richtung Ennabeuren auf. Der Reichskanzler und von Blomberg nahmen auf einem abgeernteten Kornacker in der Nähe des Ortseingangs Aufstellung und beobachteten von dort aus die vorrückenden Truppenteile.

Hitler ging auf Johann–Georg Hascher zu, der in seiner Bauerntracht auf dem Feld stand, und fragte ihn, wie alt er sei und wie es ihm gehe. „Ich bin 85 Jahre alt und mir geht es noch ganz gut. Nur hören tu ich schlecht“, antwortete laut Zeitung der Ennabeurer.

Hitler wandte sich zu Reichswehrminister von Blomberg und sagte: „Ja nun, wir werden wohl alle nicht so alt.“ Ein Pressefotograf machte Fotos. Wenig später gab es eine dieser Aufnahme als Sammelbild mit dem Titel „Der Führer und der schwäbische Bauer“ zu kaufen.

Nach 40 Minuten ging es weiter nach Machtolsheim ins Hauptquartier, wo die Tyrannen das Übungsgeschehen von einer Anhöhe aus an der Kreuzung nach Suppingen verfolgten. Der „Ermstal–Bote“ schrieb, dass die Metzinger SS die Absperrung übernommen hatte.

Massive Kräfte waren notwendig, da im Flecken mehr als 3000 Schaulustige gezählt wurden. Unter ihnen war auch der zwölfjährige Dietward Fischer, Sohn des Schultheißen aus Weiler, der dem Reichskanzler und Göring Blumensträuße überreichen durfte.

Besuch in Blaubeuren

Kurzerhand entschloss sich Hitler doch noch zu einer Stippvisite in Blaubeuren. Und so machte sich der Tross Richtung Blautopfstadt auf. Kurz vor 12 Uhr erreichten fünf offene Autos den Blautopf. Schulleiter Ephorus Gaub vom Seminar begrüßte die Gäste.

Kurz danach begann die große Stunde des Briefträgers Georg Mann. Er durfte den Besuchern die Geschichte des Blautopfs erzählen. Danach ging es ins nahegelegene Kloster, wo sie den Hochaltar in Augenschein nahmen. Ein Berichterstatter des „Ulmer Tagblatt“ hörte den Führer sagen: „Es ist eigentlich sonderbar, dass alle schönen Klöster in schönen Gegenden stehen.“

Als nächstes stand eine Rast im Gasthaus Krone auf dem Programm. Erbsensuppe sowie Pfannkuchen mit Salat und Obst wurden gereicht. Zu trinken gab es Sprudel und Bier. „Die gewünschte Einfachheit des Mittagessens beweist wiederum, wie bescheiden unsere Führer leben“, stellte das „Blaubeurer Tagblatt“ in seiner Berichterstattung fest. Nachdem der Hunger gestillt war, begrüßte Bürgermeisteramtsverweser Karl Knauß den Reichskanzler, den die Stadt bereits am 21. März 1933 zum Ehrenbürger ernannt hatte.

„Der Führer hat sich sehr lobend darüber ausgesprochen, was er in Blaubeuren an Naturschönheiten und Kunstschätzen gesehen hat. Alle, die den Reichskanzler gesehen haben, ist das frische Aussehen aufgefallen“, berichtete die Heimatzeitung. Nach dem Essen machte sich Hitler wieder Richtung Manövergelände auf. Der verspätet in Blaubeuren eingetroffene Hermann Göring ließ sich noch den Blautopf zeigen. Danach ging es zurück auf die Albhochfläche.

Viele Menschen standen am Straßenrand

Bis gegen 17 Uhr blieben Hitler, Göring und von Blomberg bei den Truppen, bevor sie sich wieder auf den Weg nach Ulm ins Hotel machten. Die Zeitungen berichteten, dass während der Fahrt durch Blaubeuren gegen 17.30 Uhr noch einmal viele Menschen am Straßenrand standen, um dem Korso zuzuwinken.

Am Mittwoch, 6. September 1933, machten sich die Nationalsozialisten kurz vor sieben Uhr Richtung Manövergelände rund um Nellingen auf. Sie erreichten den Divisionsstab gegen 8 Uhr, der hinter den Meierhöfen auf der Schmiedebreite sein Zelt aufgeschlagen hatte. Kurze Zeit später ließ sich der Reichskanzler zur „Großen Linde“, die später von der Bevölkerung in „Hitler“-Linde umgetauft wurde (wir berichteten), in der Steinbossstraße auf dem „Feldherrenhügel“ fahren.

Von dort aus beobachtete er im Beisein von Herzog Albrecht von Württemberg, Major Erwin Rommel und anderen hohen Militärs knapp zwei Stunden lang die Übung. Auch die Reichsstatthalter von Baden, Hessen, Thüringen und Württemberg waren mit von der Partie. Kurz nach 10 Uhr fand eine Abschlussbesprechung mit den Offizieren statt, zu der Göring hoch zu Ross angeritten kam.

Dieses Mal blieben die Militärs unter sich. Die Menschen, die wieder aus allen Himmelsrichtungen nach Nellingen herangeeilt kamen, wurden nicht durch die weiträumig angelegten Absperrungen in Nellingen gelassen. Die Manöverleitung hatte sich tags zuvor „zu sehr gestört gefühlt“, lautete die Begründung der Polizei. Gegen 11 Uhr kehrte der Tross nach Ulm zurück.

Denkwürdige, geschichtliche Tage habe die Region erlebt, schrieben die längst gleichgeschalteten Zeitungen in den folgenden Tagen. „Ungeheure Begeisterung, jubelnde Freude und innere Erhebung. Tage, wie sie die Alb noch nie erlebt hat und vielleicht so nicht mehr erleben wird.“

Die Älbler mussten keinen zweiten Besuch des Tyrannen über sich ergehen lassen, der Jahre später Millionen von Menschen in den Tod und ins Verderben trieb. Der 2007 erschienene Bildband „Fotoblicke: Historische Fotografien von Blaubeuren und seinen Ortsteilen“ traf den Nagel auf den Kopf, der von „Blaubeurens berüchtigstem Touristen“ schrieb.