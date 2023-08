Kunst & Kultur in LA feiert in Stuttgart

Das 20–jährige Bühnenjubiläum vom Verein Kunst & Kultur in L.A. wurde auch in Stuttgart gefeiert. Zukünftige Projekte mit dem „etwas anderen Chorprojekt“ sind in Planung. Auch wird es ein „mobiles Bühnenbild“ geben. Neugierige Kunstmaler sind herzlich willkommen! Informationen unter: [email protected] und unter www.kukuinla.de.

